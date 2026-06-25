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Marc-Andre ter StegenGetty Images
Daniel Buse

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"Anlaşma tamamlanmak üzere": Marc-Andre ter Stegen'in FC Barcelona'dan Avrupa'nın rekor şampiyonu bir takıma transfer olacağı iddia ediliyor

La Liga
Barcelona
M. ter Stegen
Ajax
Eredivisie

FC Barcelona’dan Marc-Andre ter Stegen’in, Hollanda’nın rekor şampiyonu Ajax Amsterdam’a bir yıllık kiralık transferi için görüşmelerin son aşamaya geldiği iddia ediliyor.

İspanyol spor gazetesi AS’nin haberine göre, tüm tarafların halihazırda anlaşmaya vardığı için transfer “tamamlanmak üzere”. Ajax’ta ter Stegen, Girona’da geçirdiği yarım yıl boyunca tanıdığı teknik direktör Michel ile yeniden bir araya gelecek. Alman kaleci, Dünya Kupası’na hazırlık amacıyla maç tecrübesi kazanmak için geçen sezonun ikinci yarısında kiralanmıştı. Ancak kısa süre sonra uyluk kasından sakatlandı; bu sakatlık onu uzun süre sahalardan uzak tuttu ve Kuzey Amerika’daki turnuvaya katılamamasına neden oldu. 

  • Geçtiğimiz yaz Barça, şehir rakibi Espanyol’dan Joan Garcia’yı 25 milyon avroluk transfer ücreti karşılığında kadrosuna katarak ter Stegen’e bir rakip kazandırmıştı. Teknik direktör Hansi Flick, yeni transferi birinci kalecisi olarak belirledi; bu nedenle ter Stegen, 2028'e kadar süren sözleşmesine rağmen Katalan kulübünde artık bir geleceği kalmamıştı. Sırt ameliyatı geçirdiği için kulüpte kaldı ve kış transfer döneminde Girona'da yeni bir başlangıç yapmaya çalıştı. 

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    Barça, kaleci pozisyonunda netlik sağladı

    Ajax’a transfer, Barça’nın kaleci kadrosunda yeniden düzenleme yapması ve netlik kazanması açısından çok uygun bir gelişme: İspanya şampiyonunda Joan Garcia hâlâ tartışmasız ilk kaleci konumunda, onun arkasında ise Wojciech Szczesny yedek olarak forma şansı bekliyor. Habere göre, Katalan ekibinde üçüncü kaleci pozisyonu için Ander Astralaga ve Aron Yaakobishvili adlı iki yetenekli oyuncu rekabet edecek. 

    Barça, son olarak Inaki Pena’yı üç milyon avroya Yunanistan’ın Panathinaikos takımına sattı. David Kochen ise bir sezonluk kiralık olarak Danimarka’nın Lyngby takımına gönderildi. 

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    Ter Stegen, on iki yıldır Barça’da oynuyor

    Marc-Andre ter Stegen, 2014 yılında gençlik kulübü Borussia Mönchengladbach'tan 12 milyon avroya FC Barcelona'ya transfer oldu. Katalan ekibiyle yedi kez şampiyonluk kazandı ve 2014/15 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ni de kazandı. 

  • Marc-Andre ter Stegen’in 25/26 sezonundaki istatistikleri:

    Oyunlar: 3
    Yenilen goller: 2
    Gol yemeden bitirilen maçlar: 1
    Oynadığı dakika: 270