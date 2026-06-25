"Anlaşma tamamlanmak üzere": Marc-Andre ter Stegen'in FC Barcelona'dan Avrupa'nın rekor şampiyonu bir takıma transfer olacağı iddia ediliyor

Ajax’a transfer, Barça’nın kaleci kadrosunda yeniden düzenleme yapması ve netlik kazanması açısından çok uygun bir gelişme: İspanya şampiyonunda Joan Garcia hâlâ tartışmasız ilk kaleci konumunda, onun arkasında ise Wojciech Szczesny yedek olarak forma şansı bekliyor. Habere göre, Katalan ekibinde üçüncü kaleci pozisyonu için Ander Astralaga ve Aron Yaakobishvili adlı iki yetenekli oyuncu rekabet edecek.

Barça, son olarak Inaki Pena’yı üç milyon avroya Yunanistan’ın Panathinaikos takımına sattı. David Kochen ise bir sezonluk kiralık olarak Danimarka’nın Lyngby takımına gönderildi.