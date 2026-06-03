Anlaşma tamam! İspanyol devi Real Madrid, Dünya Kupası'na katılacak olan sağ bek oyuncusunu, 20 milyon avroluk inanılmaz düşük serbest kalma bedelini ödeyerek kadrosuna katacak

Avrupa transfer piyasasında şok dalgası yaratan bir hamle ile Real Madrid, Dumfries'i kadrosuna katmak için anlaşmaya vardı. Fabrizio Romano'nun aktardığına göre, Los Blancos, Hollandalı savunma oyuncusunun şaşırtıcı derecede düşük olan 20 milyon avro tutarındaki serbest kalma bedelini devreye soktu. Anlaşma, ünlü "here we go" ifadesiyle duyuruldu; bu da transferin resmiyet kazanması için geriye sadece son formalitelerin kaldığını gösteriyor.

Bu anlaşma, Florentino Perez için önemli bir başarıdır, çünkü kulüp, bir teklif savaşına girmeden kendini kanıtlamış uluslararası bir oyuncuyu kadrosuna katmayı başarmıştır. Inter'in vazgeçilmez oyuncularından biri olan Dumfries, İspanyol devinin sunduğu şartları çoktan kabul etmiştir. Anlaşma Salı gecesi tamamlandığından, transferin resmi olarak duyurulması için geriye sadece resmi adımlar kalmıştır.







