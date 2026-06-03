AFP
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Anlaşma tamam! İspanyol devi Real Madrid, Dünya Kupası'na katılacak olan sağ bek oyuncusunu, 20 milyon avroluk inanılmaz düşük serbest kalma bedelini ödeyerek kadrosuna katacak
Madrid, Inter ile uygun bir anlaşma yaptı
Avrupa transfer piyasasında şok dalgası yaratan bir hamle ile Real Madrid, Dumfries'i kadrosuna katmak için anlaşmaya vardı. Fabrizio Romano'nun aktardığına göre, Los Blancos, Hollandalı savunma oyuncusunun şaşırtıcı derecede düşük olan 20 milyon avro tutarındaki serbest kalma bedelini devreye soktu. Anlaşma, ünlü "here we go" ifadesiyle duyuruldu; bu da transferin resmiyet kazanması için geriye sadece son formalitelerin kaldığını gösteriyor.
Bu anlaşma, Florentino Perez için önemli bir başarıdır, çünkü kulüp, bir teklif savaşına girmeden kendini kanıtlamış uluslararası bir oyuncuyu kadrosuna katmayı başarmıştır. Inter'in vazgeçilmez oyuncularından biri olan Dumfries, İspanyol devinin sunduğu şartları çoktan kabul etmiştir. Anlaşma Salı gecesi tamamlandığından, transferin resmi olarak duyurulması için geriye sadece resmi adımlar kalmıştır.
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Alexander-Arnold için rekabet
Dumfries'in transferi, kulübün sağ kanattaki zayıflığına yönelik doğrudan bir çözüm niteliğinde. Geçen sezon, İspanya'daki kariyeri tekrarlayan kas sakatlıkları nedeniyle zorlu geçen Trent Alexander-Arnold için karışık bir ilk sezon oldu. Kulüp efsanesi Dani Carvajal'ın sözleşmesinin sona ermesiyle ayrılması üzerine, Madrid yönetimi, hemen ilk 11'de yer alabilecek yüksek kaliteli bir alternatifin acil olarak gerekli olduğunu belirledi. Dumfries, Inter formasıyla 200'ün üzerinde maça çıkmış ve Hollanda milli takımında kilit bir figür olarak kendini kanıtlamış, zengin bir deneyime sahiptir.
Jose Mourinho'nun etkisi
Tekrar teknik direktörlük görevine dönmesi beklenen Jose Mourinho’nun, iki sezon boyunca kupa kazanamayan kadroyu güçlendirmek için transfer hedeflerinin belirlenmesinde aktif rol aldığı bildiriliyor. Portekizli teknik adam, takıma yeni bir otorite ve taktiksel disiplin aşılamak amacıyla savunmanın omurgasını baştan aşağı yenileme arzusunu açıkça dile getiriyor. Mourinho, sağ bek pozisyonu da dahil olmak üzere takviye yapılması gereken dört kilit pozisyon belirledi. Madrid'in soyunma odasını yeniden inşa etmeye çalışan teknik direktör adayı, saf süperstarlığa göre kişilik ve hırsa daha fazla değer verdiği söyleniyor.
- Getty Images Sport
Inter, Dumfries sonrası döneme hazırlanıyor
Inter için Dumfries’i bu kadar düşük bir bedele kaybetmek büyük bir darbe olsa da, İtalya şampiyonu şimdiden onun yerini alacak bir isim bulmak için harekete geçti. İtalya’dan gelen haberlere göre Inter bu ayrılığa hazırlıklıydı ve potansiyel adaylarla görüşmelere çoktan başladı. Nerazzurri, sağ kanadın en önemli oyuncusunu kaybetmenin kendi ligdeki hakimiyetini tehdit etmemesi için elde ettiği geliri hızla yeniden yatırmaya kararlı.
Madrid ise, yeni teknik direktörüne sezon öncesi hazırlıkların ilk gününden itibaren eksiksiz ve savaşa hazır bir kadro sunmak amacıyla, Kuzey Amerika'da Dünya Kupası başlamadan önce tüm önemli transferleri tamamlamak istiyor. Kulüp, şimdi hızlı bir şekilde harekete geçerek serbest kalma bedelini ödeyerek, 30 yaşındaki oyuncunun geleceğini kesin olarak belirlemiş ve turnuva öncesindeki belirsizliği ortadan kaldırmış oldu.