Buna göre, hücum yıldızının maaşı astronomik bir rakam olan 25 milyon avroya ikiye katlanacak; böylece Olise’nin şu anda 2029’a kadar olan sözleşmesini iki yıl daha uzatarak yaz 2031’e kadar uzatması sağlanacak.
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"Anlaşma sorun değil": İddiaya göre, belirli bir husus Michael Olise’nin FC Bayern München ile sözleşmesini uzatması lehine konuşuyor
Avrupa’nın dev kulüpleri Paris Saint-Germain, Manchester City ve özellikle Real Madrid’in oyuncuya ilgi duyduğu yönündeki söylentiler, Säbener Straße’de anında bir düşünce değişikliğine yol açtı. Duyurulan maaş artışıyla birlikte 24 yaşındaki Fransız oyuncu, bir anda kulübün en çok kazanan oyuncuları arasına girecek.
"Michael Olise, Dünya Kupası'ndan döner dönmez harika bir teklif alacak. Kesinlikle daha fazla para, onu FC Bayern Münih’in en çok kazananlar ligine sokacak," diye açıkladı Bild’in futbol sorumlusu Christian Falk. "Lionel Messi, Cristiano Ronaldo veya Erling Haaland adında değilseniz, dünya futbolunda FC Bayern’in en çok kazananlarından daha fazla kazanan çok az oyuncu vardır."
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Bayern’de Olise konusunda anlaşma mı? “Mali açıdan bir sorun yok”
Ancak önümüzdeki haftaların en önemli noktası, sağ kanat oyuncusunun gelecek planları olacak. Falk, “Mali açıdan bir anlaşmaya varılmasının sorun olmayacağını düşünüyorum” dedi.
Asıl mesele, oyuncunun kariyerinin önümüzdeki yıllarına ilişkin duygusal ve sportif bakış açısı. Falk bu konuda şunları ekledi: “Asıl soru, Olise’nin kendini Real Madrid’in çekici beyaz formasıyla mı gördüğü, yoksa FC Bayern Münih’in kırmızı formasına bakıp ‘Bu, hayal edebileceğim en iyi forma’ diye düşünüp düşünmediği.”
Real Madrid’in Michael Olise’yi transfer etme şansı yok mu?
Süperstarın geleceği hakkındaki spekülasyonlar sürse de, mevcut transfer döneminde bir transferin gerçekleşmesi söz konusu değil. Falk, “Şu anda Real Madrid, 300 milyon euro teklif etseler bile bunun imkânsız olduğunu biliyor. Ayrıca, FC Bayern Münih Michael Olise’yi satmaya kesinlikle hazır değilse, İspanyol kulübü de geri adım atmaya hazır” dedi.
Bu nedenle, Fransız oyuncunun erken ayrılmak için elinde hiçbir koz bulunmadığı için, önümüzdeki dönemde bu konuyla ilgili durumun “biraz sakinleşeceği” varsayılabilir: “Münih’te uzun vadeli bir sözleşmesi var. Dolayısıyla Olise’nin, istese bile herhangi bir konuda baskı yapma şansı yok. Ancak onun bir transferi isteyip istemediğini bile henüz bilmiyoruz.”
Olise’nin Münih’teki sözleşmesi şu anda 2029’a kadar devam ediyor. 24 yaşındaki oyuncu, 2024 yazında sadece 53 milyon avroluk çıkış maddesi karşılığında Crystal Palace’tan gelmiş ve o zamandan beri Münih’te büyük bir etki yarattı. Bugüne kadar 107 resmi maçta 42 gol attı ve 54 golün hazırlayıcısı oldu.
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Michael Olise: 2025/26 sezonunda FC Bayern’deki performans istatistikleri
Oyunlar: 52 Oynama süresi: 4015 Goller: 22 Asist: 31