"Anlaşma sorun değil": İddiaya göre, belirli bir husus Michael Olise’nin FC Bayern München ile sözleşmesini uzatması lehine konuşuyor

Süperstarın geleceği hakkındaki spekülasyonlar sürse de, mevcut transfer döneminde bir transferin gerçekleşmesi söz konusu değil. Falk, “Şu anda Real Madrid, 300 milyon euro teklif etseler bile bunun imkânsız olduğunu biliyor. Ayrıca, FC Bayern Münih Michael Olise’yi satmaya kesinlikle hazır değilse, İspanyol kulübü de geri adım atmaya hazır” dedi.

Bu nedenle, Fransız oyuncunun erken ayrılmak için elinde hiçbir koz bulunmadığı için, önümüzdeki dönemde bu konuyla ilgili durumun “biraz sakinleşeceği” varsayılabilir: “Münih’te uzun vadeli bir sözleşmesi var. Dolayısıyla Olise’nin, istese bile herhangi bir konuda baskı yapma şansı yok. Ancak onun bir transferi isteyip istemediğini bile henüz bilmiyoruz.”

Olise’nin Münih’teki sözleşmesi şu anda 2029’a kadar devam ediyor. 24 yaşındaki oyuncu, 2024 yazında sadece 53 milyon avroluk çıkış maddesi karşılığında Crystal Palace’tan gelmiş ve o zamandan beri Münih’te büyük bir etki yarattı. Bugüne kadar 107 resmi maçta 42 gol attı ve 54 golün hazırlayıcısı oldu.