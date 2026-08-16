Anlaşma sağlandı! Cody Gakpo, Tottenham'a transferi kabul etti ancak Liverpool, Bradley Barcola transferinde çıkmazla karşı karşıya

Tottenham'ın, Roberto De Zerbi kadroda iddialı yenileme çalışmalarını sürdürürken Gakpo ile kişisel şartlarda anlaşmaya vardığı bildirildi. Kulübün Premier League'de küme düşmekten kıl payı kurtulduğu üst üste iki 17'ncilik derecesinin ardından Spurs transfer piyasasında agresif davrandı ve Sandro Tonali, Matheus Fernandes ile Jan Paul van Hecke gibi isimler için şimdiden yaklaşık 237 milyon £ harcadı.

Hollanda basınından Voetbal International'ın haberine göre oyuncu ile Spurs nihai bir anlaşmaya doğru ilerliyor, ancak Tottenham ile Liverpool arasındaki bonservis bedeli henüz kesinleşmedi. Gakpo'nun olası ayrılığı, Liverpool'un Mohamed Salah'ın ayrılığı ve Andoni Iraola'nın göreve getirilmesinin ardından yeni bir döneme hazırlanmasıyla gündeme geliyor.



