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Anlaşma sağlandı! Cody Gakpo, Tottenham'a transferi kabul etti ancak Liverpool, Bradley Barcola transferinde çıkmazla karşı karşıya
Gakpo, Tottenham’a transfere bir adım daha yaklaştı
Tottenham'ın, Roberto De Zerbi kadroda iddialı yenileme çalışmalarını sürdürürken Gakpo ile kişisel şartlarda anlaşmaya vardığı bildirildi. Kulübün Premier League'de küme düşmekten kıl payı kurtulduğu üst üste iki 17'ncilik derecesinin ardından Spurs transfer piyasasında agresif davrandı ve Sandro Tonali, Matheus Fernandes ile Jan Paul van Hecke gibi isimler için şimdiden yaklaşık 237 milyon £ harcadı.
Hollanda basınından Voetbal International'ın haberine göre oyuncu ile Spurs nihai bir anlaşmaya doğru ilerliyor, ancak Tottenham ile Liverpool arasındaki bonservis bedeli henüz kesinleşmedi. Gakpo'nun olası ayrılığı, Liverpool'un Mohamed Salah'ın ayrılığı ve Andoni Iraola'nın göreve getirilmesinin ardından yeni bir döneme hazırlanmasıyla gündeme geliyor.
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Liverpool, Barcola'nın bonservis değerlendirmesi engeliyle karşı karşıya
Gakpo ayrılığına hazırlanırken, Liverpool’un ses getirecek bir alternatif arayışı önemli bir engelle karşılaştı. Liverpool’un, oluşacak boşluğu doldurmak için Paris Saint-Germain’den Bradley Barcola’yı bir numaralı hedef olarak belirlediği bildirildi, ancak Fransız devi bonservis bedeli konusunda işi sıkı tutuyor.
Her ne kadar Mika Godts ve Ferran Torres gibi yeni hücum oyuncularının Parc des Princes’e gelişi, teorik olarak Barcola’yı Luis Enrique yönetiminde hiyerarşide geriye itebilecek olsa da PSG, değerli oyuncusunu rekor kıran 145 milyon £’luk talep ettiği bedelin altında bir rakama satmak için şu an itibarıyla herhangi bir baskı altında görünmüyor.
Liverpool iç çözümlere yöneliyor
Barcola transferi belirsizliğini korurken, Liverpool bu yaz hücum hattına Osasuna'dan Victor Munoz'u zaten kattı. İspanyol kanat oyuncusu ağırlıklı olarak sol çizgide görev yapıyor ve Iraola'ya anında derinlik sağlıyor. Ancak kulüp, çözümler için kendi iç kaynaklarına da yöneliyor ve genç yetenek Rio Ngumoha'dan büyük beklenti duyuyor.
Anfield'daki geçiş dönemi tüm hızıyla sürüyor; Salah'ın ayrılığı, kulüp tarihinin en başarılı dönemlerinden birinin sonunu işaret ediyor. Iraola'ya, daha genç profilleri takıma entegre ederken kulübün rekabetçi gücünü koruma görevi verildi. Gakpo'nun olası satışı ek kaynak sağlayacak olsa da, Barcola'nın şu ana kadar kadroya katılamaması, zorlu iç ve Avrupa fikstürü öncesinde taraftarları ön üçlünün derinliği konusunda endişelendirdi.
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Transfer döneminin son günleri
Son tarih yaklaşırken, PSG Barcola için taleplerini düşürmeyi reddederse Liverpool alternatif hedeflere yönelmek zorunda kalabilir. Liverpool, Barcola’nın PSG takım arkadaşı Ibrahim Mbaye ile de anıldı; bu da Anfield scoutlarının Fransa’nın başkentindeki yetenek havuzunu yakından takip ettiğini gösteriyor.
Tottenham için odak noktası, Gakpo transferini sonuçlandırmak ve yenilenmiş hücum hattını tamamlamak adına potansiyel olarak Manchester City'nin Savinho'sunu kadroya katmak olmaya devam ediyor. De Zerbi, geçen yılki felaketin eşiğinden dönüşün ardından önemli ölçüde destek gördü ve Premier League’de kendini kanıtlamış bir oyuncu olan Gakpo’nun gelişi, yapbozun son parçası olabilir.
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