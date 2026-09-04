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Anlaşma bozuldu! Athletic Club savunmacısı Aymeric Laporte'un, 15 milyon euro umuduna rağmen yazın Barcelona'ya sürpriz transferi neden çöktü?
Laporte'un suya düşen transferi
Barcelona'nın, geçen yaz ayrılan Inigo Martinez'in bir dönem üstlendiği spesifik taktik rolü doldurabilecek sol ayaklı bir stoperi transfer etmeye öncelik verdiği bildirildi ve Laporte kulübün birincil hedefi olarak öne çıktı.
The Athletic'e göre, İspanya milli oyuncusu Camp Nou'ya transfer olmaya istekliydi. Barcelona'nın da başlangıçta, savunmacının cephesi tarafından iletildiği belirtilen ve 15 milyon euronun hemen altında olduğu bildirilen uygun bir serbest kalma maddesini devreye sokabileceğine inandığı düşünülüyordu.
Ancak Athletic Club'ın mali talepleri beklenenden çok daha yüksek çıktı. Barcelona, istenen bonservis bedelini fahiş buldu ve görüşmelerden hemen çekildi; böylece transfer hiçbir zaman ileri bir aşamaya ulaşmadı.
- Getty Images Sport
Dünya Kupası kahramanlığı ilgi uyandırdı
Barcelona'nın ilgisi, Laporte'un 2026 Dünya Kupası'ndaki olağanüstü performanslarından doğrudan kaynaklandı. Sportif direktör Deco, 32 yaşındaki oyuncuyu yakından takip etti ve İspanya'nın kupaya uzanırken yalnızca bir gol yediğini canlı olarak izledi.
Eski Manchester City yıldızı, uluslararası turnuvada Barcelona'nın genç oyuncusu Pau Cubarsi ile çok etkili bir ortaklık kurdu. Bu ilişki, altı Premier League şampiyonluğu, bir Şampiyonlar Ligi zaferi ve iki büyük uluslararası kupa bulunan tecrübeli savunmacının savunma hattına sorunsuz şekilde entegre olabileceği ve anında sağlamlık katabileceği konusunda Katalan yönetimini ikna etti.
Deco, Barcelona'nın ABD'deki sezon öncesi turu sırasında Laporte'un temsilcileriyle ön görüşmelere başladı. Taraflar, Dünya Kupası'nın ardından resmî teması yeniden başlatma konusunda anlaşsa da Athletic Club'ın biçtiği bedelin sert gerçekliği, ilerleme kaydedilen tüm görüşmeleri kısa sürede durdurdu.
Bask gerilimi sürüyor
Laporte transferindeki başarısız girişim, Barcelona ile Athletic Club arasındaki süregelen gerilimi gözler önüne seriyor. İspanyol futbolunun bu iki kurumu arasındaki ilişkiler, Barcelona'nın Nico Williams için uzun süren ve sonuçta başarısız olan kamuoyu önündeki girişiminin ardından hâlâ ciddi biçimde gergin.
Bu nedenle Barcelona yönetiminin, uzayıp giden bir başka transfer sagasına girmeye hiç niyeti yoktu. Şişirilmiş bonservis talebi ortaya konunca Barcelona tamamen geri çekildi; Laporte'un geçen yıl Al-Nassr'dan 10 milyon euro karşılığında dönmesinin ardından Bilbao'da Haziran 2028'e kadar sözleşmesinin bulunduğunun da fazlasıyla farkındaydı.
Katalan ekibi, FC Twente'den Ruud Nijstad için bir hamle de dahil olmak üzere alternatif savunma seçeneklerini değerlendirdi, ancak bunda da anlaşmaya varamadı. Sonuç olarak Barcelona, yaz transfer dönemini, büyük ihtiyaç duyduğu sol ayaklı stoperi kadrosuna katamadan kapattı.
- Getty Images
Sonbahar fikstüründe yol almak
Barcelona artık istediği savunma takviyesi olmadan zorlu bir sonbahar fikstürünü yönetmek zorunda. Cubarsi'ye ve mevcut stoper seçeneklerine büyük ölçüde güvenecek olan teknik ekip, Şampiyonlar Ligi grup aşaması kızışırken iç sahadaki ve Avrupa'daki hedeflerini korumak için anında istikrar talep edecek.
Laporte'u kadrosuna katamamasına rağmen yönetim, genel olarak yaz dönemindeki transfer çalışmalarından memnun kalmayı sürdürüyor. Kulüp, ocak transfer dönemi açıldığında sol ayaklı bir savunmacı arayışını yeniden gündemine alabilir.
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