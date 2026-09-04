Barcelona'nın, geçen yaz ayrılan Inigo Martinez'in bir dönem üstlendiği spesifik taktik rolü doldurabilecek sol ayaklı bir stoperi transfer etmeye öncelik verdiği bildirildi ve Laporte kulübün birincil hedefi olarak öne çıktı.

The Athletic'e göre, İspanya milli oyuncusu Camp Nou'ya transfer olmaya istekliydi. Barcelona'nın da başlangıçta, savunmacının cephesi tarafından iletildiği belirtilen ve 15 milyon euronun hemen altında olduğu bildirilen uygun bir serbest kalma maddesini devreye sokabileceğine inandığı düşünülüyordu.

Ancak Athletic Club'ın mali talepleri beklenenden çok daha yüksek çıktı. Barcelona, istenen bonservis bedelini fahiş buldu ve görüşmelerden hemen çekildi; böylece transfer hiçbir zaman ileri bir aşamaya ulaşmadı.



