"Anlaşılmaz": Kulüp efsanesi, Julian Nagelsmann'ın DFB kadrosunda yer alan BVB yıldızını eleştirdi

Roman Weidenfeller, milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann'ın Mart ayı kadrosunda Borussia Dortmund'dan çok özel bir oyuncunun eksikliğini hissediyor.

Uzun yıllardır BVB'de forma giyen kaleci, ay sonunda İsviçre ve Gana ile oynanacak hazırlık maçları için Maximilian Beier'i Alman milli takım kadrosuna seçmişti. 

  • Forvet oyuncusu "son haftalarda olağanüstü bir performans sergiledi ve Borussia Dortmund maçında da fark yarattı. Maxi'nin kadroda olmasını isterdim," diyen kulüp efsanesi Sky'da şunları vurguladı: "Bana göre anlaşılmaz bir durum."

    Beier, gerçekten de birkaç haftadır etkileyici bir formda. 23 yaşındaki oyuncu, son on iki Bundesliga maçında beş gol attı ve dört asist yaptı. Şampiyonlar Ligi'nde Atalanta Bergamo ile oynanan play-off ilk maçında (2-0) da golcü olarak parladı. 

    Böylece, ilk yarıda dalgalı performanslara rağmen, Beier'in bu sezonki verimi oldukça etkileyici. Tüm turnuvalarda oynadığı 36 resmi maçta 16 gol katkısı (dokuz gol, yedi asist) kaydetti. 

    Nagelsmann, Dünya Kupası'na en fazla iki "kontratak forveti" götürmek istiyor

    Ancak Beier, Ekim ayından bu yana DFB kadrosunun dışında kalıyor; Kasım ayındaki kamp için bile kadroya alınmamıştı. Nagelsmann, Perşembe günü kadrosunu açıklarken bunun "henüz bir Dünya Kupası kadrosu olmadığını" ve kadroya alınmayan bazı oyuncular için kapının hâlâ "açık" olduğunu belirtmişti. Ancak Dünya Kupası'na birkaç ay kala yedek kulübesinde oturmak, hiç de iyiye işaret değil. 

    "Bazı oyuncular kendilerini bir kez daha gösterebilir, zaten tanıdığımız diğerleri ise bunun için evde kalacak. Dünya Kupası'nda oynayacak çekirdek kadro ile taze yeni güçlerin iyi bir karışımını istiyoruz" diyen Nagelsmann, Dünya Kupası'na sadece bir veya iki "kontratak forveti" götürmek istediğini açıkladı. Bu bağlamda Beier'in yanı sıra takım arkadaşı Karim Adeyemi ve FC Brentford'dan Kevin Schade'yi de saydı.

    Önümüzdeki hazırlık maçları için sadece Schade kadroya alındı, Adeyemi de kadroya giremedi. 

  • Weidenfeller, Adeyemi'nin istikrarsızlığını eleştiriyor

    Weidenfeller, 24 yaşındaki oyuncu hakkında şunları söyledi: "Karim son zamanlarda Dortmund'da fark yaratabileceğini gösterdi. Hızı var, oyun zekası var, iyi bir bitiriciliği var. Ancak bunu çok nadiren kanıtlıyor ve davet edilmemesinin sebebi de bu." 

    Schade'nin yanı sıra Serge Gnabry, Lennart Karl (her ikisi de FC Bayern Münih), Jamie Leweling, Deniz Undav (her ikisi de VfB Stuttgart), Kai Havertz (FC Arsenal), Leroy Sane (Galatasaray İstanbul), Florian Wirtz (FC Liverpool) ve Nick Woltemade (Newcastle United) Alman hücum hattını tamamlıyor. Bu kategoride ayrıca orta saha oyuncuları Leon Goretzka (FC Bayern Münih) ve Felix Nmecha (BVB) da yer alıyor. 

  • DFB Takımı, Maç Takvimi: Alman Milli Takımı'nın önümüzdeki maçları

    TarihYarışmaMaç
    27 Mart Cuma, 20.45Hazırlık maçıİsviçre - Almanya
    30 Mart Pazartesi, 20.45Hazırlık maçıAlmanya - Gana
    31 Mayıs Pazar, 20.45Hazırlık maçıAlmanya - Finlandiya
    6 Haziran Cumartesi, 20.30Hazırlık maçıABD - Almanya
    14 Haziran Pazar, 19:002026 Dünya KupasıAlmanya - Curacao
    20 Haziran Cumartesi, 22:002026 Dünya KupasıAlmanya - Fildişi Sahili
    25 Haziran Perşembe, 22:002026 Dünya KupasıAlmanya - Ekvador
