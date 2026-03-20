Uzun yıllardır BVB'de forma giyen kaleci, ay sonunda İsviçre ve Gana ile oynanacak hazırlık maçları için Maximilian Beier'i Alman milli takım kadrosuna seçmişti.
"Anlaşılmaz": Kulüp efsanesi, Julian Nagelsmann'ın DFB kadrosunda yer alan BVB yıldızını eleştirdi
Forvet oyuncusu "son haftalarda olağanüstü bir performans sergiledi ve Borussia Dortmund maçında da fark yarattı. Maxi'nin kadroda olmasını isterdim," diyen kulüp efsanesi Sky'da şunları vurguladı: "Bana göre anlaşılmaz bir durum."
Beier, gerçekten de birkaç haftadır etkileyici bir formda. 23 yaşındaki oyuncu, son on iki Bundesliga maçında beş gol attı ve dört asist yaptı. Şampiyonlar Ligi'nde Atalanta Bergamo ile oynanan play-off ilk maçında (2-0) da golcü olarak parladı.
Böylece, ilk yarıda dalgalı performanslara rağmen, Beier'in bu sezonki verimi oldukça etkileyici. Tüm turnuvalarda oynadığı 36 resmi maçta 16 gol katkısı (dokuz gol, yedi asist) kaydetti.
Nagelsmann, Dünya Kupası'na en fazla iki "kontratak forveti" götürmek istiyor
Ancak Beier, Ekim ayından bu yana DFB kadrosunun dışında kalıyor; Kasım ayındaki kamp için bile kadroya alınmamıştı. Nagelsmann, Perşembe günü kadrosunu açıklarken bunun "henüz bir Dünya Kupası kadrosu olmadığını" ve kadroya alınmayan bazı oyuncular için kapının hâlâ "açık" olduğunu belirtmişti. Ancak Dünya Kupası'na birkaç ay kala yedek kulübesinde oturmak, hiç de iyiye işaret değil.
"Bazı oyuncular kendilerini bir kez daha gösterebilir, zaten tanıdığımız diğerleri ise bunun için evde kalacak. Dünya Kupası'nda oynayacak çekirdek kadro ile taze yeni güçlerin iyi bir karışımını istiyoruz" diyen Nagelsmann, Dünya Kupası'na sadece bir veya iki "kontratak forveti" götürmek istediğini açıkladı. Bu bağlamda Beier'in yanı sıra takım arkadaşı Karim Adeyemi ve FC Brentford'dan Kevin Schade'yi de saydı.
Önümüzdeki hazırlık maçları için sadece Schade kadroya alındı, Adeyemi de kadroya giremedi.
Weidenfeller, Adeyemi'nin istikrarsızlığını eleştiriyor
Weidenfeller, 24 yaşındaki oyuncu hakkında şunları söyledi: "Karim son zamanlarda Dortmund'da fark yaratabileceğini gösterdi. Hızı var, oyun zekası var, iyi bir bitiriciliği var. Ancak bunu çok nadiren kanıtlıyor ve davet edilmemesinin sebebi de bu."
Schade'nin yanı sıra Serge Gnabry, Lennart Karl (her ikisi de FC Bayern Münih), Jamie Leweling, Deniz Undav (her ikisi de VfB Stuttgart), Kai Havertz (FC Arsenal), Leroy Sane (Galatasaray İstanbul), Florian Wirtz (FC Liverpool) ve Nick Woltemade (Newcastle United) Alman hücum hattını tamamlıyor. Bu kategoride ayrıca orta saha oyuncuları Leon Goretzka (FC Bayern Münih) ve Felix Nmecha (BVB) da yer alıyor.
DFB Takımı, Maç Takvimi: Alman Milli Takımı'nın önümüzdeki maçları
Tarih Yarışma Maç 27 Mart Cuma, 20.45 Hazırlık maçı İsviçre - Almanya 30 Mart Pazartesi, 20.45 Hazırlık maçı Almanya - Gana 31 Mayıs Pazar, 20.45 Hazırlık maçı Almanya - Finlandiya 6 Haziran Cumartesi, 20.30 Hazırlık maçı ABD - Almanya 14 Haziran Pazar, 19:00 2026 Dünya Kupası Almanya - Curacao 20 Haziran Cumartesi, 22:00 2026 Dünya Kupası Almanya - Fildişi Sahili 25 Haziran Perşembe, 22:00 2026 Dünya Kupası Almanya - Ekvador