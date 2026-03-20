"Anlaşılmaz": Kulüp efsanesi, Julian Nagelsmann'ın DFB kadrosunda yer alan BVB yıldızını eleştirdi

Forvet oyuncusu "son haftalarda olağanüstü bir performans sergiledi ve Borussia Dortmund maçında da fark yarattı. Maxi'nin kadroda olmasını isterdim," diyen kulüp efsanesi Sky'da şunları vurguladı: "Bana göre anlaşılmaz bir durum."

Beier, gerçekten de birkaç haftadır etkileyici bir formda. 23 yaşındaki oyuncu, son on iki Bundesliga maçında beş gol attı ve dört asist yaptı. Şampiyonlar Ligi'nde Atalanta Bergamo ile oynanan play-off ilk maçında (2-0) da golcü olarak parladı.

Böylece, ilk yarıda dalgalı performanslara rağmen, Beier'in bu sezonki verimi oldukça etkileyici. Tüm turnuvalarda oynadığı 36 resmi maçta 16 gol katkısı (dokuz gol, yedi asist) kaydetti.