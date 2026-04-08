"Anlaşılmaz kararlar!" Real Madrid, FC Bayern karşısında hakem tarafından ciddi şekilde mağdur edildiğini düşünüyor

Arbeloa'nın bakış açısına göre, bir yandan Aurelien Tchouameni'nin 36. dakikada gördüğü sarı kart vardı ve bu kart nedeniyle önümüzdeki Çarşamba günü oynanacak rövanş maçını kaçıracak. "Bu, hakemin ne gördüğünü bilmediğim bir kart için önemli bir kayıp," diye öfkelendi Arbeloa.

Ancak aslında büyük bir şikayet sebebi yoktu. Tchouameni, hızla ilerleyen Michael Olise'nin topuklarına çarpmıştı ve Oliver bunu taktiksel bir faul olarak değerlendirdi ve mantıklı bir şekilde sarı kartla cezalandırdı.

Bununla birlikte, 71. dakikada Jonathan Tah'ın Kylian Mbappe'ye yaptığı talihsiz müdahale oldukça tartışmalıydı. FC Bayern'in savunma oyuncusu, agresif bir şekilde Mbappe'ye yaklaşırken topuğuyla onun aşil tendonuna çarptı ve Oliver bu faulü sarı kartla cezalandırdı.