"Anlaşılmaz kararlar!" Real Madrid, FC Bayern karşısında hakem tarafından ciddi şekilde mağdur edildiğini düşünüyor

En azından Tah'ın müdahalesi konusunda Arbeloa haklıydı; ancak hakem performansını göz önünde bulundurursak, Oliver uzatma dakikalarında penaltı noktasını gösterip FC Bayern'e geç bir penaltı verseydi, Arbeloa buna da itiraz edemezdi. Alvaro Carreras, Madrid'in ceza sahası içinde Michael Olise'yi göğsüyle yaptığı güçlü bir top kontrolünün ardından açıkça yere düşürdü, ancak Oliver eliyle işaret ederek penaltı vermedi.
"Gerçek şu ki: Real Madrid bir penaltı konusunda şikayet etmemeliydi," dedi Wagner bu sahneye ilişkin olarak, ancak Oliver'ı da savundu: "Aynı sınıftaki bazı diğer pozisyonlarda da bazı şeyleri görmezden geldi - bu yüzden bunu mantıklı buldum. Yani bu sahne onun çizgisine uyuyordu, tabii ki tek başına ele alındığında tartışmalı olabilir."
2012'den bu yana Real Madrid'in FCB'ye karşı ilk iç saha yenilgisine rağmen, Arbeloa pes etmeye niyetli değildi. "Münih'te kazanabilecek bir takım varsa, o da Real Madrid'dir. Orada işlerin ne kadar zor olduğunu biliyoruz, ancak elimizden gelen her şeyi yapacağız," diyen Real teknik direktörü, mücadeleci bir tavır sergiledi: "Oyuncularımın hırsını takdir ediyorum. Buna inanmayanlar Madrid'de kalabilir. Biz Münih'e kazanmak için gidiyoruz."