Goal.com
Canlı
Live Scores, Stats, and the Latest News
Alavro ArbeloaGetty Images
Jonas Rütten

Çeviri:

"Anlaşılmaz kararlar!" Real Madrid, FC Bayern karşısında hakem tarafından ciddi şekilde mağdur edildiğini düşünüyor

Şampiyonlar Ligi
Real Madrid - Bayern Münih
Real Madrid
Bayern Münih
J. Tah
K. Mbappe
A. Arbeloa

Alvaro Arbeloa, FC Bayern'e karşı alınan yenilginin ardından hakemlere yönelik sert eleştirileriyle gündeme oturdu.

Real Madrid'in 1-2'lik yenilgisini talihsiz olarak nitelendiren oyuncu, "biraz daha şanslı olsaydık" bu mağlubiyeti önleyebileceğimizi vurguladı. Ancak İspanyol oyuncu, özellikle hakem Michael Oliver'a ve "anlaşılmaz iki karara" öfkelendi.

  • Arbeloa'nın bakış açısına göre, bir yandan Aurelien Tchouameni'nin 36. dakikada gördüğü sarı kart vardı ve bu kart nedeniyle önümüzdeki Çarşamba günü oynanacak rövanş maçını kaçıracak. "Bu, hakemin ne gördüğünü bilmediğim bir kart için önemli bir kayıp," diye öfkelendi Arbeloa. 

    Ancak aslında büyük bir şikayet sebebi yoktu. Tchouameni, hızla ilerleyen Michael Olise'nin topuklarına çarpmıştı ve Oliver bunu taktiksel bir faul olarak değerlendirdi ve mantıklı bir şekilde sarı kartla cezalandırdı.

    Bununla birlikte, 71. dakikada Jonathan Tah'ın Kylian Mbappe'ye yaptığı talihsiz müdahale oldukça tartışmalıydı. FC Bayern'in savunma oyuncusu, agresif bir şekilde Mbappe'ye yaklaşırken topuğuyla onun aşil tendonuna çarptı ve Oliver bu faulü sarı kartla cezalandırdı. 

    • Reklam

  • Arbeloa, Mbappé'ye yaptığı faulün ardından Tah'a kırmızı kart gösterilmesini istiyor

    "Şahsen benim için bu hala kabul edilebilir, ama bunun tek nedeni ayağın hala nispeten aşağıda olması," diye değerlendirdi hakem uzmanı Lutz Wagner, Amazon Prime'da yaptığı yorumda bu hareketi "sınırda" olarak nitelendirdi. Prime uzmanı Benedikt Höwedes ise Michael Oliver'ı bu sahneyi değerlendirirken gösterdiği hassasiyetinden ötürü övdü. "Bu, bugün izlediği çizgiye mükemmel bir şekilde uyuyor. Kendine sadık kalıyor ve aslında her kararında tam isabet kaydediyor."

    Ancak Arbeloa maçtan sonra tamamen farklı bir görüşe sahipti. "Mbappe'ye yaptığı faul için [Tah, ed. notu] nasıl kırmızı kart görmediğini anlamıyorum, bunlar anlaşılması imkansız kararlar," diye öfkelendi 43 yaşındaki oyuncu, ki kendisi sezonun ilerleyen dönemlerinde Xabi Alonso'dan Real Madrid'in teknik direktörlüğünü devralmıştı.

  • FBL-EUR-C1-REAL MADRID-BAYERN MUNICHAFP

    FC Bayern, Michael Olise'ye yapılan faulün ardından penaltı kazanamadı

    En azından Tah'ın müdahalesi konusunda Arbeloa haklıydı; ancak hakem performansını göz önünde bulundurursak, Oliver uzatma dakikalarında penaltı noktasını gösterip FC Bayern'e geç bir penaltı verseydi, Arbeloa buna da itiraz edemezdi. Alvaro Carreras, Madrid'in ceza sahası içinde Michael Olise'yi göğsüyle yaptığı güçlü bir top kontrolünün ardından açıkça yere düşürdü, ancak Oliver eliyle işaret ederek penaltı vermedi.

     "Gerçek şu ki: Real Madrid bir penaltı konusunda şikayet etmemeliydi," dedi Wagner bu sahneye ilişkin olarak, ancak Oliver'ı da savundu: "Aynı sınıftaki bazı diğer pozisyonlarda da bazı şeyleri görmezden geldi - bu yüzden bunu mantıklı buldum. Yani bu sahne onun çizgisine uyuyordu, tabii ki tek başına ele alındığında tartışmalı olabilir."

    2012'den bu yana Real Madrid'in FCB'ye karşı ilk iç saha yenilgisine rağmen, Arbeloa pes etmeye niyetli değildi. "Münih'te kazanabilecek bir takım varsa, o da Real Madrid'dir. Orada işlerin ne kadar zor olduğunu biliyoruz, ancak elimizden gelen her şeyi yapacağız," diyen Real teknik direktörü, mücadeleci bir tavır sergiledi: "Oyuncularımın hırsını takdir ediyorum. Buna inanmayanlar Madrid'de kalabilir. Biz Münih'e kazanmak için gidiyoruz."

La Liga
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Girona crest
Girona
GIR
Bundesliga
St. Pauli crest
St. Pauli
FCP
Bayern Münih crest
Bayern Münih
FCB