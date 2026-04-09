"Anlaşılmaz hakem kararı" - Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nde Atlético Madrid'e yenildikleri maçtaki el ile oynama olayı nedeniyle UEFA'ya resmi şikayette bulundu

Barça'nın öfkesinin odağında, 54. dakikada Atlético'nun yedek oyuncusu Marc Pubill'in karıştığı bir olay yer alıyor. Kaleci Juan Musso'nun kısa bir kale vuruşu yapmasının ardından, top teknik olarak oyundayken Pubill, topun henüz oyuna girmediğini sanarak kasıtlı olarak eliyle durdurdu ve kalecisine geri yuvarladı. Açık bir kural ihlaline rağmen hakem Istvan Kovacs, herhangi bir işlem yapmadan vuruşun tekrarlanmasına izin verdi.

Saha hakemi ve VAR odası penaltı kararı vermediğinden Hansi Flick saha kenarında öfkeyle bekledi. Barcelona, özellikle oyun doğru bir şekilde yeniden başladıktan çok sonra meydana gelen bu hareketin, oyun kurallarının uygulanmasında temel bir hata olduğunu savunuyor.