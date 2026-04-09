"Anlaşılmaz hakem kararı" - Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nde Atlético Madrid'e yenildikleri maçtaki el ile oynama olayı nedeniyle UEFA'ya resmi şikayette bulundu
Barça, UEFA'dan açıklama istiyor
Barça, UEFA'ya yaptığı şikayeti şu resmi açıklamayla doğruladı: "Barcelona, kulübün hukuk departmanının bugün, Atlético de Madrid ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında yaşanan olaylarla ilgili olarak UEFA'ya resmi bir şikayette bulunduğunu duyurur. Kulüp, hakemin performansının yürürlükteki kurallara aykırı olduğunu ve maçın gidişatını ve sonucunu doğrudan etkilediğini düşünmektedir. Şikayet, belirli bir olaya odaklanmaktadır. Maçın 54. dakikasında, oyun düzgün bir şekilde yeniden başladıktan sonra, rakip bir oyuncu ceza sahası içinde elle oynama yaptı, ancak penaltı verilmedi. FC Barcelona, bu kararın, VAR'ın müdahale etmemesi gibi ciddi bir hatayla birleştiğinde, önemli bir hata oluşturduğuna inanmaktadır. Sonuç olarak, kulüp bir soruşturma talep etmiş, hakemin iletişim kayıtlarına erişim istemiş ve gerekirse hataların resmi olarak kabul edilmesini ve uygun önlemlerin alınmasını talep etmiştir. Aynı bağlamda, FC Barcelona, son UEFA Şampiyonlar Ligi sezonlarında, anlaşılmaz hakem kararlarının takıma ciddi zarar verdiği, açık bir dezavantaj yarattığı ve diğer kulüplerle eşit şartlarda rekabet etmesini engellediğinin bu ilk kez olmadığını düşünüyor."
Tuhaf hentbol tartışması
Barça'nın öfkesinin odağında, 54. dakikada Atlético'nun yedek oyuncusu Marc Pubill'in karıştığı bir olay yer alıyor. Kaleci Juan Musso'nun kısa bir kale vuruşu yapmasının ardından, top teknik olarak oyundayken Pubill, topun henüz oyuna girmediğini sanarak kasıtlı olarak eliyle durdurdu ve kalecisine geri yuvarladı. Açık bir kural ihlaline rağmen hakem Istvan Kovacs, herhangi bir işlem yapmadan vuruşun tekrarlanmasına izin verdi.
Saha hakemi ve VAR odası penaltı kararı vermediğinden Hansi Flick saha kenarında öfkeyle bekledi. Barcelona, özellikle oyun doğru bir şekilde yeniden başladıktan çok sonra meydana gelen bu hareketin, oyun kurallarının uygulanmasında temel bir hata olduğunu savunuyor.
Flick, VAR'ın başarısızlığını sert bir şekilde eleştirdi
Maçtan sonra konuşan Flick, hakem performansına ilişkin değerlendirmelerinde sözünü sakınmadı. "VAR'ın neden müdahale etmediğini anlamıyorum... İnanılmaz bir durum. Hepimiz hata yaparız ama bu tür bir durumda... VAR neden var ki? Bu bir penaltı olmalıydı ve oyuncuya ikinci sarı kart gösterilmeliydi," dedi Flick.
Kırmızı kart olayının ardından zorlu mücadele
Hande ile ilgili olay, gecenin tek tartışma konusu değildi; zira Barcelona maçın büyük bir bölümünü 10 kişi oynadı. İlk yarı bitmeden hemen önce Pau Cubarsi’nin oyundan atılması, maçın gidişatını Diego Simeone’nin takımının lehine çevirdi. Flick, kırmızı kart konusunda şüpheci bir tavır sergilese de, el ile oynama nedeniyle kaçırılan penaltının daha büyük bir hata olduğunu savundu.
Julian Alvarez ve Alexander Sorloth'un golleriyle Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde 2-0 geride kalan Barça'nın aleyhine tarih yazılıyor. Ancak kulüp, Madrid'de oynanacak zorlu rövanş maçına hazırlanırken hem saha içinde hem de saha dışında direnmeye devam ediyor ve resmi itirazlarının en azından rövanş maçında hakemlerin daha dikkatli bir performans sergilemesini sağlayacağını umuyor.