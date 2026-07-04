Yeşil Burun Adaları’na karşı uzatmalarda 3-2 kazanılan galibiyet, Albiceleste’ye Salı günü Mısır ile oynayacakları son 16 turu maçı için sadece üç günlük bir hazırlık süresi bıraktı. Durumu daha da kötüleştiren ise, Miami’yi vuran fırtına nedeniyle Cumartesi sabahı antrenmanlarını iptal etmek zorunda kalmalarıydı.

Scaloni, Arjantin'in zorlu galibiyetinin ardından turnuvanın yapısına ilişkin değerlendirmelerinde sözünü sakınmadı. Galibiyetle ayrılsa da teknik direktör, turnuvanın önceki aşamalarına kıyasla oyuncularına tanınan dinlenme süresinin yetersizliğinden açıkça rahatsız olduğunu dile getirdi.

Maç sonrası basın mensuplarına konuşan Scaloni, takvimin ardındaki mantığı sorguladı: "Bundan sonra ne olacak? Şimdi dinlenme zamanı. Dünya Kupası'nın nasıl düzenlendiğini bilmiyorum ama altı günümüz vardı, şimdi ise üç buçuk günümüz var. Dinlenmeye en çok ihtiyaç duyduğunuzda, en az dinlenme süresine sahip oluyorsunuz. Anlaşılması çok zor bir durum, kademeli olarak başlamalıydı. Ama neyse, durum bu."