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"Anlaşılması çok zor" - Lionel Scaloni, Arjantin'in zorlu Yeşil Burun Adaları galibiyetinin ardından Mısır ile oynayacağı maç için hazırlık yaparken Dünya Kupası fikstürünü eleştirdi
Scaloni, yoğun maç takvimi yüzünden öfkesini dile getirdi
Yeşil Burun Adaları’na karşı uzatmalarda 3-2 kazanılan galibiyet, Albiceleste’ye Salı günü Mısır ile oynayacakları son 16 turu maçı için sadece üç günlük bir hazırlık süresi bıraktı. Durumu daha da kötüleştiren ise, Miami’yi vuran fırtına nedeniyle Cumartesi sabahı antrenmanlarını iptal etmek zorunda kalmalarıydı.
Scaloni, Arjantin'in zorlu galibiyetinin ardından turnuvanın yapısına ilişkin değerlendirmelerinde sözünü sakınmadı. Galibiyetle ayrılsa da teknik direktör, turnuvanın önceki aşamalarına kıyasla oyuncularına tanınan dinlenme süresinin yetersizliğinden açıkça rahatsız olduğunu dile getirdi.
Maç sonrası basın mensuplarına konuşan Scaloni, takvimin ardındaki mantığı sorguladı: "Bundan sonra ne olacak? Şimdi dinlenme zamanı. Dünya Kupası'nın nasıl düzenlendiğini bilmiyorum ama altı günümüz vardı, şimdi ise üç buçuk günümüz var. Dinlenmeye en çok ihtiyaç duyduğunuzda, en az dinlenme süresine sahip oluyorsunuz. Anlaşılması çok zor bir durum, kademeli olarak başlamalıydı. Ama neyse, durum bu."
- Getty Images Sport
Yeşil Burun Adaları’na karşı hayatta kalma mücadelesi
Maç programı konusundaki hayal kırıklığı, son şampiyonu mutlak sınırlarına kadar zorlayan bir karşılaşmanın hemen ardından geldi. Teknik direktörlük kariyerinde 100. maça ulaştığı bu gecede Scaloni, dirençli bir Afrika takımı karşısında uzatmalara kalan Arjantin’in kaybetmesinin “delilik” olacağını kabul etti. 3-2’lik galibiyet turu geçmeyi garantilese de, takım fiziksel olarak bitkin düştü.
Kaptan Lionel Messi de karşılaşmanın yoğunluğunu hissetti ve maçın fiziksel olarak ne kadar yorucu olduğunu dile getirdi. Messi şakayla karışık bir şekilde, rakiplerin doksan dakika boyunca onu “perişan ettiklerini”, ancak maçın bitiş düdüğü çaldıktan sonra forma ve selfie istemekten büyük mutluluk duyduklarını belirtti. Maçın fiziksel yoğunluğu, Scaloni’yi birkaç önemli yıldızının kondisyon durumu konusunda endişelendirdi.
Albiceleste’de sakatlık endişeleri artıyor
Miami’de yaşanan sakatlıklar göz önüne alındığında, bu kadar kısa sürede oynanacak bir maç özellikle endişe verici. Facundo Medina şiddetli kramp nedeniyle sahadan çıkmak zorunda kalırken, orta sahanın lokomotifi Enzo Fernandez de maçın sonlarında kramp sorunu yaşadı. Ayrıca, Nico Gonzalez uzatma dakikalarında ayak bileğini burktu; bu da sağlık ekibinin endişe listesine bir yenisini daha ekledi.
Scaloni, “Enzo maçın sonunda hafif bir kramp geçirdi ama toparlandı. Maçı yine kramplarla bitirdi ama başka bir fırsatımız kalmamıştı” dedi. "Facundo'dan memnunuz. Maçı oldukça yorgun bitirdi çünkü onu hücumda epey kullandık, ki bu onun alışık olmadığı bir şey. Daha önce üçüncü stoper olarak oynuyordu ve pek hücuma katılmıyordu. Maçı kramplarla bitirdi ama durumu iyiydi. Neyse ki yedek kulübesinde bize ihtiyacımız olan yardımı sağlayan Nico [Tagliafico] vardı ve o da formda olduğunu gösterdi."
- Getty Images Sport
Mısır'la ilgili bir zorluk ufukta görünüyor
Arjantin, Avustralya’yı mağlup ederek özgüvenini zirveye çıkaran Mısır takımıyla karşılaşmak üzere Atlanta’ya gidecek. Firavunlar, penaltı atışlarında galip gelmeden önce oyuncuların bir dizüstü bilgisayar ekranının etrafında toplanarak penaltı vuruşlarına ilişkin belirli görüntüleri inceledikten sonra bir üst tura yükseldi. Titiz hazırlıkları, yorgun bir Arjantin takımı için onları tehlikeli bir rakip haline getiriyor.
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