Anlamsız bir maç mı? Michael Olise, İngiltere ile oynanan ve 10 golün atıldığı heyecan verici üçüncülük maçında Fransa formasıyla kaçırdığı kritik goller yüzünden ‘gözyaşlarına boğuldu’ – ancak Bayern Münih’in yıldızı, Pelé’den Dünya Kupası rekorunu aldı

Kişisel üzüntüsüne rağmen Olise, bu heyecan dolu karşılaşmada tarih kitaplarına adını yazdırdı. Kylian Mbappé’ye iki asist yaparak turnuva toplamında yedi asist rakamına ulaştı ve Brezilyalı efsane Pelé’nin uzun süredir elinde tuttuğu rekoru resmen kırdı. Üç kez Dünya Kupası şampiyonu olan Pele, daha önce 1970'de Meksika'da düzenlenen turnuvada altı asistle rekor kırmıştı, ancak Olise artık tek bir turnuvada en fazla asist yapan oyuncu sıralamasında açık ara zirveye oturdu.

Bu başarı, Bundesliga’ya transfer olduktan sonra gösterdiği hızlı yükselişi gözler önüne seriyor; oyuncu, iki sezonda 42 gol ve 54 asist kaydetti. Lionel Messi’nin 12 asistlik tüm zamanların Dünya Kupası rekoruna henüz ulaşamasa da, gol fırsatları yaratma yeteneği Fransa’nın turnuva boyunca sergilediği performansın değişmez bir parçası oldu; oyuncu, bireysel başarıların yerine takımın başarısını açıkça ön planda tuttu.



