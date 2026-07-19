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Anlamsız bir maç mı? Michael Olise, İngiltere ile oynanan ve 10 golün atıldığı heyecan verici üçüncülük maçında Fransa formasıyla kaçırdığı kritik goller yüzünden ‘gözyaşlarına boğuldu’ – ancak Bayern Münih’in yıldızı, Pelé’den Dünya Kupası rekorunu aldı
Miami’de tatlı-acı bir gece
L'Equipe'in haberine göre, Bayern Münih'in yıldızı, ikinci yarıda iki net gol fırsatını değerlendiremeyince soyunma odasında gözyaşlarına boğuldu. Fransa, felaketle sonuçlanan ilk yarıdan sonra geri dönüş yaparak skoru 4-3'e getirmişti ve Olise bu geri dönüşün tam merkezinde yer almıştı. Ancak Londra doğumlu forvet, 75. ve 81. dakikalarda iki net fırsatı kaçırdı; gol atması kesin gibi göründüğü anlarda iki kez de topu dışarıya attı. Bu kaçırılan fırsatlar, Fransa'nın geri dönüş umutları için ölümcül oldu ve Bayern'in kanat oyuncusunun bu yaz sergilediği olağanüstü form, kaçırdığı fırsatlara odaklandığı için bir anlığına unutuldu.
- AFP
Bir futbol efsanesini geride bırakmak
Kişisel üzüntüsüne rağmen Olise, bu heyecan dolu karşılaşmada tarih kitaplarına adını yazdırdı. Kylian Mbappé’ye iki asist yaparak turnuva toplamında yedi asist rakamına ulaştı ve Brezilyalı efsane Pelé’nin uzun süredir elinde tuttuğu rekoru resmen kırdı. Üç kez Dünya Kupası şampiyonu olan Pele, daha önce 1970'de Meksika'da düzenlenen turnuvada altı asistle rekor kırmıştı, ancak Olise artık tek bir turnuvada en fazla asist yapan oyuncu sıralamasında açık ara zirveye oturdu.
Bu başarı, Bundesliga’ya transfer olduktan sonra gösterdiği hızlı yükselişi gözler önüne seriyor; oyuncu, iki sezonda 42 gol ve 54 asist kaydetti. Lionel Messi’nin 12 asistlik tüm zamanların Dünya Kupası rekoruna henüz ulaşamasa da, gol fırsatları yaratma yeteneği Fransa’nın turnuva boyunca sergilediği performansın değişmez bir parçası oldu; oyuncu, bireysel başarıların yerine takımın başarısını açıkça ön planda tuttu.
Deschamps, yıldız oyuncusuna destek veriyor
Milli takım teknik direktörü Didier Deschamps, sahada üzüntüye boğulmuş yıldız oyuncusuna sarılırken görüldü; daha sonra kanat oyuncusunun moralini düzeltmek için onunla özel bir görüşme yaptığını doğruladı. Olise’nin A milli takıma entegrasyon süreci boyunca ona sıkı bir destek veren Deschamps, maçın oyuncuya verdiği duygusal yükü kabul etti.
Olise'nin hem kişisel bir zafer hem de takım olarak bir hayal kırıklığı olan bu turnuvayı sindirmeye çalıştığı bu dönemde, teknik direktörün desteği çok önemli bir zamanda geldi. Fransa, turnuvaya en büyük favori olarak girmişti ve dördüncü sırada bitirmek saygıdeğer bir sonuç olsa da, rakiplerine karşı 6-4'lük mağlubiyetin şekli acı bir tat bıraktı.
- Getty/GOAL
Arka planda bir transfer draması baş gösteriyor
Miami’deki gözyaşlarına rağmen Olise’nin değeri hiç bu kadar yüksek olmamıştı ve Bavyera’daki geleceği şu anda Avrupa’nın önde gelen kulüpleri tarafından yakından takip ediliyor. Haberlere göre kanat oyuncusu, milli takım arkadaşı Kylian Mbappé ile İspanya’nın başkentinde bir araya gelmek için Real Madrid’e transfer olmaya “özellikle kararlı”.
Florentino Pérez’in, Olise’yi “Galactico” yapbozunun son parçası olarak gördüğü ve Madrid’in yıldızlarla dolu hücum hattının parlamasını sağlayacak pasları verebilecek bir oyun kurucu olarak değerlendirdiği bildiriliyor. Avrupa’nın devlerinden Paris Saint-Germain, astronomik bedeli karşılamaya istekli olmadığı için yarıştan çoktan çekildi ve bu da Los Blancos’u avantajlı konuma getirdi.
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