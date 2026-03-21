"Anlamıyorum" - Enzo Fernandez, Enzo Maresca'nın kovulmasının Chelsea'yi "incittiğini" itiraf etti
Maresca’nın ayrılışı, silinmeyen izler bırakıyor
Paris Saint-Germain'e karşı 8-2'lik utanç verici Şampiyonlar Ligi yenilgisinin yarattığı sarsıntı, Stamford Bridge'de derin çatlakları ortaya çıkardı. Fernandez, geçen yılın sonlarında Bournemouth ile oynanan maçın ardından görevden alınan Maresca'nın kovulmasıyla ilgili olarak nihayet sessizliğini bozdu.
Maresca'nın görevden alınmasıyla kafası karışmış
İtalyan teknik direktör, Pep Guardiola'nın olası halefi olarak Manchester City'nin teknik direktörlüğüyle sıkı sıkıya anılıyordu, ancak ayrılışı Chelsea soyunma odasını kargaşa içinde bıraktı. Fernandez, bu geçiş sürecinin hiç de sorunsuz geçmediğini ima ediyor. Arjantin basınına konuşan Fernandez, durumun ele alınış biçiminden duyduğu hayal kırıklığını gizlemedi.
"Anlamıyorum," diye itiraf etti Fernandez. "Bazen bir oyuncu olarak, anlamadığımız şeyler ve olayları yönetme şekilleri olur. Size bir cevap veremem çünkü bilmiyorum."
Rosenior döneminde yaşanan kimlik kaybı
Liam Rosenior'un göreve getirilmesi, takımın dengesini yeniden sağlamak amacıyla yapılmıştı; ancak Fernandez'in açıklamaları, oyuncuların hâlâ önceki teknik direktörün kurduğu taktiksel "düzeni" özlediğini gösteriyor. Yardımcı kaptanın sözleri, 2025-26 sezonunun ortasında yaşanan teknik direktör değişikliğinden bu yana nelerin kaybedildiğini net bir şekilde ortaya koyarak mevcut yönetimi zayıflatıyor gibi görünüyor.
Dünya Kupası şampiyonu, "Açıkçası, bu ayrılık bize çok acı verdi çünkü bir kimliğimiz vardı, o bize düzen sağlıyordu ama futbol böyle bir şey, bazen iyi, bazen kötü" dedi. "Ancak antrenmanlar ve maçlar söz konusu olduğunda her zaman net bir kimliğimiz vardı ve elbette onun ayrılışı, özellikle sezon ortasında bize çok acı verdi - her şeyi yarıda kesti."
Batı Londra'da geleceğe dair belirsizlik
Stamford Bridge'deki sözleşmesi 2032'ye kadar sürmesine rağmen, oyuncunun kulüpten ayrılacağına dair söylentiler devam ediyor. Real Madrid ve PSG'nin oyuncuyu kadrosuna katmak istediği bildirilirken, Chelsea'nin Ocak 2023'te oyuncuyu transfer etmek için ödediği 106,8 milyon sterlinlik bedeli aşan bir ücret talep ettiği düşünülüyor.
ESPN Arjantin'in kulüpteki uzun vadeli geleceği hakkında sorduğu soruya Fernandez net bir cevap vermedi. "Bilmiyorum, sekiz maç ve FA Kupası kaldı. Dünya Kupası var, ondan sonra göreceğiz," diyerek yaz aylarında ayrılma ihtimaline kapıyı açık bıraktı.
