Sesko, şu anda ileride ameliyat gerektirebilecek, geçmeyen bir kaval kemiği stres sendromuyla mücadele ediyor. Ancak Yorke, 23 yaşındaki oyuncunun tamamen iyileştiğinde tartışmasız ilk tercih santrfor olması gerektiğini savunuyor.

Yorke, talkSPORT'a şunları söyledi: "Hücum oyuncularına baktığımda Carrick'le ilgili benim için en büyük soru işareti şu: Sesko'nun neden oynamadığını anlamıyorum. Şu anda sakat olduğunu biliyorum ama onu santrfor olarak oynatmalısınız. Bu gence güvenmelisiniz, gereken bütün özelliklere sahip."