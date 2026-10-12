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“Anlamıyorum”: Dwight Yorke, 74 milyon sterlinlik Manchester United yıldızı Benjamin Sesko’ya yönelik tutumu nedeniyle Michael Carrick’i sert şekilde eleştirdi
Yorke, teknik direktörün kararlarını sorguluyor
Yorke, Carrick’in Sesko’yu yönetme biçimine ilişkin endişelerini dile getirdi. RB Leipzig’den 74 milyon sterline transfer edilen oyuncu, mevcut teknik direktörün yönetiminde düzenli olarak ilk 11’de yer bulmakta zorlandı.
United, yeni Premier League sezonuna kötü bir başlangıç yaptı. İlk altı lig maçının yalnızca birini kazandı. Son hayal kırıklığını ise hafta sonu Old Trafford’da 10 kişi kalan Tottenham ile berabere kaldığı maçta yaşadı. Bryan Mbeumo United’ı öne geçirdi, ancak Dominic Solanke duraklama dakikalarında konuk ekibe beraberliği getirdi.
- Getty
İlk 11'de yer talep etmek
Sesko, şu anda ileride ameliyat gerektirebilecek, geçmeyen bir kaval kemiği stres sendromuyla mücadele ediyor. Ancak Yorke, 23 yaşındaki oyuncunun tamamen iyileştiğinde tartışmasız ilk tercih santrfor olması gerektiğini savunuyor.
Yorke, talkSPORT'a şunları söyledi: "Hücum oyuncularına baktığımda Carrick'le ilgili benim için en büyük soru işareti şu: Sesko'nun neden oynamadığını anlamıyorum. Şu anda sakat olduğunu biliyorum ama onu santrfor olarak oynatmalısınız. Bu gence güvenmelisiniz, gereken bütün özelliklere sahip."
Ön saflardan liderlik etmek
Manchester United, maç kazanmak için tarih boyunca oyuna damga vuran hücum oyuncularına güvendi. Yorke, mevcut taktik düzenin Sesko'nun dikkat çekici fiziksel özelliklerinden ve hücum içgüdülerinden yeterince yararlanamadığını düşünüyor.
Yorke, “Manchester United hücum hattında her zaman yetenekli oyunculara sahip oldu ve biz maçları genellikle hücum gücümüzle kazandık,” diye ekledi. “Evet, savunmacılar da rollerini oynuyor ve geçmişte çok iyi savunmacılarımız oldu.”
- Getty Images Sport
Zorlu bir Avrupa sınavı bekliyor
Sesko'nun United'ın bir sonraki kritik maçına yetişip yetişemeyeceği belirsizliğini koruyor. Carrick'in takımı, yarın akşam Avrupa kupalarında Atletico Madrid ile karşılaşmak için İspanya'nın başkentine zorlu bir deplasman yolculuğu yapacak.
Sağlık ekibi, merakla beklenen maç öncesinde forvetin kaval kemiği bölgesindeki sorunu yakından takip edecek. Olası bir ameliyat kararı, muhtemelen önümüzdeki haftalarda göstereceği iyileşmeye bağlı olacak.
Bu arada Carrick, zor günler geçiren takımını yeniden harekete geçirmenin bir yolunu bulmak zorunda. Kulübün üzerindeki giderek büyüyen karamsarlığı dağıtmak için İspanya'da olumlu bir sonuca acilen ihtiyaç var.
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