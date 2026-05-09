"Anladınız mı?" - Arne Slot, Mohamed Salah'ın Liverpool'daki "standartlar" iddiasının ardından gazetecilere sert çıktı

Slot, Liverpool’un seçkin kültürünün tehdit altında olduğu yönündeki görüşe gözle görülür bir hayal kırıklığıyla tepki gösterdi. Bu gerginlik, Salah’ın yaptığı açıklamaların ardından ortaya çıktı; Salah, kendisinin ayrılmasından sonra kulübün başarısını sürdürebilmesi için genç oyuncuların sabah erken saatlerdeki spor salonu antrenmanları gibi yüksek standartları korumaları gerektiğini belirtmişti.

Ancak Reds'in teknik direktörü, Anfield'daki temellerin her zamanki gibi sağlam olduğu konusunda ısrarcı.

"Virgil [van Dijk] de Mo'nun söyledikleriyle aynı şeyi mi kastediyor? Mo'nun söylediği şey, standartların bir futbol kulübü için gerçekten önemli olduğu," dedi Slot.

"Ona tamamen katılıyorum! Standartların şu anda iyi olmadığını söylediğini duymadım. Siz duydunuz mu? Bu konuda endişeli değilim, öyle diyelim. Standartların gelecek sezon bu sezon, önceki sezon veya ondan önceki sezondan daha düşük olacağından endişeli değilim. Hayır. Bu konuda endişeli değilim. Hiç de değilim."



