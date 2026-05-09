AFP
Çeviri:
"Anladınız mı?" - Arne Slot, Mohamed Salah'ın Liverpool'daki "standartlar" iddiasının ardından gazetecilere sert çıktı
Slot, kalite standartlarının düştüğü yönündeki iddiaları reddediyor
Slot, Liverpool’un seçkin kültürünün tehdit altında olduğu yönündeki görüşe gözle görülür bir hayal kırıklığıyla tepki gösterdi. Bu gerginlik, Salah’ın yaptığı açıklamaların ardından ortaya çıktı; Salah, kendisinin ayrılmasından sonra kulübün başarısını sürdürebilmesi için genç oyuncuların sabah erken saatlerdeki spor salonu antrenmanları gibi yüksek standartları korumaları gerektiğini belirtmişti.
Ancak Reds'in teknik direktörü, Anfield'daki temellerin her zamanki gibi sağlam olduğu konusunda ısrarcı.
"Virgil [van Dijk] de Mo'nun söyledikleriyle aynı şeyi mi kastediyor? Mo'nun söylediği şey, standartların bir futbol kulübü için gerçekten önemli olduğu," dedi Slot.
"Ona tamamen katılıyorum! Standartların şu anda iyi olmadığını söylediğini duymadım. Siz duydunuz mu? Bu konuda endişeli değilim, öyle diyelim. Standartların gelecek sezon bu sezon, önceki sezon veya ondan önceki sezondan daha düşük olacağından endişeli değilim. Hayır. Bu konuda endişeli değilim. Hiç de değilim."
- (C)Getty Images
Soyunma odasındaki liderlik konusunda hararetli tartışma
Chelsea ile oynanacak maç öncesinde düzenlenen gergin basın toplantısında Slot, yeni transferlerinin liderlik vasıflarına yönelik sorular karşısında giderek daha fazla sinirlendiği izlenimi verdi.
Hollandalı teknik adam, "Keşke şu anda hissettiklerimi söyleyebilseydim ama yapamıyorum" dedi. "O halde bu soruya nasıl cevap vereyim? Dediğim gibi, bu standartların ne kadar önemli olduğu konusunda ona (Salah) tamamen katılıyorum. Bence şu anda (standartlar) iyi bir noktada. Ayrıca, genç oyuncuların - yeni transferler olmak zorunda değil, Akademi'den gelen yedi yaşındaki bir çocuk bile olabilir - genellikle Mo ve diğerleri gibi oyuncuları örnek alması ve bu seviyede her üç günde bir oynamak için ne gerektiğini anlaması ve bilmesi mantıklı geliyor."
- AFP
Liderlik sadece deneyimli çalışanlar için değil
Slot, Premier Lig’in dev kulüplerinde sadece tecrübeli oyuncuların havayı belirleyebileceği yönündeki görüşü çürütmeye özellikle önem verdi. Profesyonelliğin sadece yaşla sınırlı olmadığını kanıtlamak için Avrupa’daki örnekleri ve kendi takımındaki örnekleri gösterdi.
"Bu arada, spor salonunda ne kadar zaman geçirdiklerini bilmiyorum. Ama sahada doğru standartları belirlediklerini biliyorum," dedi Slot.
"Mo da 26 yaşındayken bunu yapmıştı. Standartları belirleyebilecek olanların sadece 32 veya 33 yaşındaki oyuncular olduğu düşüncesine katılmıyorum. Onlar bunu yaşamış, deneyimlemiş ve bu seviyede oynamak için ne gerektiğini biliyorlar. Ama hadi ama, Florian Wirtz'den, Hugo Ekitike'den, Alexander Isak'tan ve transfer ettiğimiz tüm bu oyunculardan bahsetmiyoruz. Onlar çocuk değil, artık Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde bu seviyede oynamak için ne gerektiğini bilen ciddi profesyoneller."
- Getty
Bir yöneticinin kültürdeki rolü
Virgil van Dijk kısa süre önce "perde arkasında yapılması gereken işler" olduğunu belirtmiş olsa da, Slot mükemmelliği sürdürme sorumluluğunun en üst kademeden başladığına inanıyor. Tecrübeli oyuncuların yardımcı olduğunu ancak ortamı belirleyenin nihayetinde teknik kadro olduğunu vurguladı. Baş antrenörün ateşli savunmasına göre, zorlu bir sezon geçirmesine rağmen Liverpool'un kazanma zihniyeti hiç de bozulmuş değil.
"Standartlar teknik direktörden mi geliyor? Yüzde 100, o çok önemli. Oyuncular bu konuda yardımcı olabilir ama standartları belirleyen kesinlikle teknik direktördür," diye konuştu Slot. Tartışmayı, bu standartların gerçekte nerede sergilendiğine dair toplanan basına yaptığı keskin bir yorumla sonlandırdı: "Standartlar sadece spor salonunda önemli değil. Sahada da önemli. Tamam. Beni anladınız mı? Ben bir şey söylemeden?"