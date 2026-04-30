"Anladığım kadarıyla, öyle bir şey olmadı" - Mauricio Pochettino, kulüp sahipleriyle yaşanan anlaşmazlığın ardından Chelsea'den ayrılmasının "kendi kararı" olduğunu vurguladı

Pochettino, 2024 yılının Mayıs ayında Chelsea'den ayrılmasının, kulübün izlediği yol konusunda yaşanan temel bir görüş ayrılığına dayanan kişisel bir tercih olduğunu iddia etti. The Overlap programında Gary Neville ile konuşan mevcut ABD Milli Takımı teknik direktörü, projenin gerçekte nasıl yürüdüğünün, kulüp yönetimi ile yaptığı ilk görüşmelerle örtüşmediğini açıkladı.

"Anladığım şey daha sonra gerçekleşmedi. Belki de yanılmışımdır," diye itiraf etti Pochettino. "Geldiğimizde, takımın Premier Lig'de 12. sırada olduğunu anlamamız gerekiyordu. Avrupa'da oynamıyorduk – ne Conference League, ne Europa League, ne de Şampiyonlar Ligi. Kulüp, bir sahiplikten diğerine geçiş sürecindeydi. Yerine koymanız gereken şeyler, öncelik vermeniz gereken şeyler vardır."