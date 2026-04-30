AFP
Çeviri:
"Anladığım kadarıyla, öyle bir şey olmadı" - Mauricio Pochettino, kulüp sahipleriyle yaşanan anlaşmazlığın ardından Chelsea'den ayrılmasının "kendi kararı" olduğunu vurguladı
Stamford Bridge'den ayrılmanın gerçeği
Pochettino, 2024 yılının Mayıs ayında Chelsea'den ayrılmasının, kulübün izlediği yol konusunda yaşanan temel bir görüş ayrılığına dayanan kişisel bir tercih olduğunu iddia etti. The Overlap programında Gary Neville ile konuşan mevcut ABD Milli Takımı teknik direktörü, projenin gerçekte nasıl yürüdüğünün, kulüp yönetimi ile yaptığı ilk görüşmelerle örtüşmediğini açıkladı.
"Anladığım şey daha sonra gerçekleşmedi. Belki de yanılmışımdır," diye itiraf etti Pochettino. "Geldiğimizde, takımın Premier Lig'de 12. sırada olduğunu anlamamız gerekiyordu. Avrupa'da oynamıyorduk – ne Conference League, ne Europa League, ne de Şampiyonlar Ligi. Kulüp, bir sahiplikten diğerine geçiş sürecindeydi. Yerine koymanız gereken şeyler, öncelik vermeniz gereken şeyler vardır."
Vizyon ve futbol felsefesi çatışması
Arjantinli teknik adam, 2023-24 sezonunu güçlü bir performansla tamamladıktan sonra takımın doğru yönde ilerlediğini hissettiğini vurguladı. Ancak, sportif direktörler ve kulüp yönetiminin kaydedilen ilerleme konusunda farklı bir bakış açısına sahip olduğu ortaya çıkınca, Pochettino teknik direktörlük ilklerinden ödün vermek yerine yollarını ayırma kararı aldı.
Pochettino şunları söyledi: "İç meselelerden dolayı hayal kırıklığına uğradığımı düşünmemin nedeni, bizim değerlendirmemize ve vizyonumuza göre, gelecek için sağlam bir yapı oluşturmanın normal bir süreç olmasıydı. Son beş veya altı maçı kazanarak sezonu altıncı sırada tamamladık. Carabao Kupası finaline ulaştık ve FA Kupası yarı finalinde Manchester City ile karşılaştık. Her iki maçta da finale çıkmayı ve kazanmayı hak ettik, ancak farklı deneyimler nedeniyle kazanamadık. Ancak çok iyi bir yoldaydık. Ancak işler vizyonumuzla uyuşmadığında, ayrılmanın daha iyi olacağını, kulübün istediğini yapma imkânını vermenin daha iyi olacağını söyledik. Şikâyet etmiyorum çünkü kulüpten ayrılma kararı benim kararımdı."
Veriler ve insan faktörü
Chelsea'nin oyuncu transferi ve yönetim stratejisinde veri ve bilime aşırı derecede güvenmesi, önemli bir tartışma konusu olmuş görünüyor. İnsan yönetimi konusunda kendine güvenen bir teknik direktör olan Pochettino, Blues yönetiminin tercih ettiği modern, dijital odaklı yaklaşımda oyunun "analog" yönünün kaybolmakta olduğu konusunda uyarıda bulundu.
Pochettino, "Bazen analog şeyleri hafife alıyoruz," diye açıkladı. "Teknolojide, dijital olan analog olanı çöpe attı. Ancak futbolda durum böyle değil. Hala veri veya bilimle ölçülemeyen şeyler var. Hala tanımlayamadığınız bazı gizemleri veya mistik yönleri barındıran bir oyun. İnsanlara şunu söyledim: ‘Burada oynayan bir oyuncunun o [yeni] ortamda, o koşullarda nasıl bir performans göstereceğini tam olarak belirleyebildiğinizde, dünyanın en zengin insanları olacaksınız.’ Ama böyle bir şey yok. Çünkü bu, sezmeniz gereken şeylerle ilgili. Sadece verilerle ilgili değil; ‘çok şut atıyor, koşuyor ya da koşmuyor, taç atışları’ gibi şeyler değil. Bilim veya sayılarla ölçülemeyen şeyler vardır. Futbol, duyguların bir bağlamıdır. Bunu çöpe atamazsınız.”
İktidar yapıları ve önümüzdeki yol
Kulübün yapısı üzerine düşünürken Pochettino, Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City gibi en başarılı modellerde baş antrenörün her önemli karara dahil edildiğini belirtti. Chelsea’deki kalabalık yönetim kurulu toplantıları ve veri odaklı departmanların, bazen antrenör ile kadrosu arasındaki insani bağın temel önemini gözden kaçırabileceğine işaret etti.
Pochettino, “Teknik direktör köşede durup ‘Evet, sen sadece takımı çalıştırıyorsun’ diyemez, çünkü ortada çok fazla şey oluyor” diye ekledi. “Oyuncuların performans gösterebilmesi için teknik direktörlere bağlı olmaları gerekir. Aksi takdirde bu zor olur. Oyuncularla teknik direktörler arasında duygusal bir bağ kurulması gerekir. Bizden sonra kulübün insan yönetimi konsepti daha netleşti. [Roman] Abramovich döneminde Chelsea'de uygulananlardan belki de tamamen farklı bir planları var. Yeni bir projede en önemli şey, planın ne olduğunu, bununla neyi başarmak istediğimizi ve hedefimize ulaşmak için sürecin nasıl işleyeceğini nasıl aktarabileceğimizdir. Futbolda bunu açıklamak bazen zordur çünkü insanlar sadece sonuçlara kulak verir. Bunun nedeni, kararları veren çok fazla kişi olmasıdır. Southampton'daki eski başkanım Nicola Cortese'ye söylemiştim ve ofisimdeki tahtaya da yazmıştım: ‘Futbol sıradan bir iş değildir.’ Onu başka bir iş ile karşılaştıramazsınız ve bazen insanlar bununla zorlanır. Planı açıklamaları gerekir.”