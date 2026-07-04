"Anı yaşıyorum" - Manchester United ve İngiltere milli takımının forveti Marcus Rashford, transfer durumuyla ilgili son gelişmeleri paylaşması istendiğinde böyle yanıt verdi

Oyuncu uluslararası başarıya odaklanmış olsa da, Manchester’daki durum henüz netleşmiş değil. United, bu yaz en yüksek maaşlı oyuncusu için gelen teklifleri dinlemeye açık olsa da, kulüp şu aşamada Barcelona’ya bir başka kiralık transferine izin verme niyetinde değil. Rashford’un Old Trafford’daki mevcut sözleşmesi 2028’e kadar sürüyor ve bu da kulübe müzakerelerde bir avantaj sağlıyor.

Olası ayrılıklarla ilgili söylentilere rağmen Rashford, tüm zihinsel kapasitesini turnuvaya ayırdığı konusunda kararlı. Forvet, “Aynı zamanda bir şey için mücadele ediyoruz. Başka şeylere ayıracak enerjim yok” diye ekledi. O yokken bir anlaşma sağlanmadıkça, İngiltere’nin turnuvası sona erdikten üç hafta sonra sezon öncesi antrenmanları için Carrington’a dönmesi planlanıyor.