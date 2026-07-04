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"Anı yaşıyorum" - Manchester United ve İngiltere milli takımının forveti Marcus Rashford, transfer durumuyla ilgili son gelişmeleri paylaşması istendiğinde böyle yanıt verdi
Rashford'un transfer söylentilerine ilişkin tutumu
Rashford, Manchester United’daki geleceğine dair spekülasyonların, İngiltere Milli Takımı’ndaki görevlerinden dikkatini dağıtmasına izin vermeyeceğini vurguladı. Forvet, geçen sezonu Barcelona’da kiralık olarak geçirdi ve La Liga’da formunu yakaladı; ancak Katalan devi, anlaşmada yer alan 26 milyon sterlinlik kalıcı satın alma opsiyonunu kullanmamayı tercih etti.
Daily Mail'in öne çıkardığı açıklamalarda Rashford, Three Lions'ın Meksika ile oynayacağı kritik son 16 turu maçı öncesinde basına yaptığı açıklamada önceliklerini net bir şekilde ortaya koydu. “Bir insan olarak, ben anı yaşıyorum,” dedi. “Dünya Kupası öncesinde ilgili herkesle bu konuyu çok net bir şekilde konuştum. Bu konunun daha önce halledilmesini istedim; aksi takdirde, bu anı tam anlamıyla yaşamak istediğim için, Dünya Kupası bitene kadar bu konuyla ilgilenmeyeceğim.”
- Getty Images Sport
Old Trafford’da belirsizlik
Oyuncu uluslararası başarıya odaklanmış olsa da, Manchester’daki durum henüz netleşmiş değil. United, bu yaz en yüksek maaşlı oyuncusu için gelen teklifleri dinlemeye açık olsa da, kulüp şu aşamada Barcelona’ya bir başka kiralık transferine izin verme niyetinde değil. Rashford’un Old Trafford’daki mevcut sözleşmesi 2028’e kadar sürüyor ve bu da kulübe müzakerelerde bir avantaj sağlıyor.
Olası ayrılıklarla ilgili söylentilere rağmen Rashford, tüm zihinsel kapasitesini turnuvaya ayırdığı konusunda kararlı. Forvet, “Aynı zamanda bir şey için mücadele ediyoruz. Başka şeylere ayıracak enerjim yok” diye ekledi. O yokken bir anlaşma sağlanmadıkça, İngiltere’nin turnuvası sona erdikten üç hafta sonra sezon öncesi antrenmanları için Carrington’a dönmesi planlanıyor.
Meksika’nın getirdiği zorluklarla yüzleşmek
Rashford ve Thomas Tuchel’in takımının önündeki ilk engel, tarihi Estadio Azteca’da oynanacak zorlu bir karşılaşma. Meksiko’da ev sahibi ülkeye karşı oynamak, düşmanca bir atmosfer ve koşullarındaki önemli değişiklikler gibi benzersiz zorluklar getiriyor. Ancak Rashford, deniz seviyesinden 7.200 ft yükseklikte oynama ihtimalinden hiç etkilenmiş görünmüyor.
“Harika bir stadyum,” dedi United Akademisi mezunu oyuncu, takımın Kansas City’deki kampından ayrılmadan önce. “Geçmişte bu stadyumun onlara iyi geldiği ortada, ancak bu [bizim için] önemsiz. Neyle karşı karşıya kalacağımızı biliyoruz ve maçı kontrol etmeye çalışıp kendi oyunumuzu oynamalıyız. İşin özü şu: Karşımıza ne çıkarsa çıksın, bununla başa çıkmaya çalışıp ilerlemeye devam edeceğiz.”
- Getty Images Sport
Rakım faktörünün yönetimi
Taktik açıdan, İngiltere kampı yüksek irtifanın topun uçuşunu nasıl etkileyeceği konusunda hazırlık yapıyor. Rashford, Üç Aslanlar’ın bu ortamı kendi lehlerine kullanacak teknik kaliteye sahip olduğuna inanıyor; özellikle de uzun mesafeli şutlar söz konusu olduğunda. Deneyimli kadronun, böylesine özel bir iklimde oynanacak eleme maçının değişkenliklerini başarıyla yönetebileceğinden emin.
“Fırsat bulursak, kaleciyi zorlamamız gerektiğini biliyoruz,” diye açıkladı Rashford. “Rakım elbette bir faktör, ancak bu konuda endişelenmiyoruz ya da buna benzer bir durum söz konusu değil. Hepimiz deneyimli oyuncularız. Maçı yönetmemiz gerekiyor. Önemli olan, maçı kazanmak ve bir sonraki tura geçmek için ne gerekiyorsa yapmak. Pek çok değişken var, ancak bunların o kadar da büyük bir önemi yok.”
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