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Newcastle United v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport

Çeviri:

"Angibol"... Guardiola ile Flick'i bir araya getiren ve Ronaldo'nun korktuğu Postikoglu'nun felsefesi

FEATURES
A. Postecoglou
C. Ronaldo
N. Alaqidi
P. Guardiola
H. Flick
Al Nassr FC
Premier Lig
Avustralya
Portekiz
Suudi Arabistan
İspanya
Almanya

Avustralyalı teknik direktör, önümüzdeki sezon Al-Nassr’ı yönetecek

Avustralyalı Ange Postecoglou’nun takımın teknik direktörü olarak atanmasının ardından, Al-Nassr taraftarları önümüzdeki sezon nispeten yeni bir futbol felsefesiyle tanışacak gibi görünüyor.

Al-Nasr Kulübü, dün Cuma günü, Portekizli teknik direktör Jorge Jesus'un yerine Postecoglou'yu takımın teknik direktörü olarak atadığını duyurdu. Sözleşme iki sezon sürecek ve 2028'de sona erecek.

  • Angibol… Jesus’un sevdiği bir felsefe

    Al-Nassr’ın yeni teknik direktörü kendine özgü bir felsefeye sahip; hatta bu felsefeye “Anjibol” ya da “Anji futbolu” adı verilmiştir. Bu felsefe, önceki teknik direktör Georgi Jesus’un benimsediği felsefeyle büyük ölçüde benzerlik göstermekle birlikte, bazı farklılıklar da barındırmaktadır.

    Bu isim, Postikoglu’nun 2021 ile 2023 yılları arasında Celtic’in teknik direktörlüğünü yaptığı dönemde ortaya çıktı. O dönemde felsefesinin ana hatları netleşti ve bu felsefe, takımın iki sezonda 5 şampiyonluk kazanmasına katkıda bulundu; ardından Postikoglu, bu felsefeyi Tottenham’da da sürdürdü.

    Avustralyalı teknik direktör, ister galip, ister berabere, ister mağlup olsun; ister tam kadro, ister eksik kadro olsun, her maçta üstünlük kurma fikrini seviyor ve bu üstünlüğü sağlamak için mümkün olan her yöntemi kullanıyor.

    Bu felsefenin en belirgin özellikleri oyun kurma sürecinde ortaya çıkıyor; Postecoglou, birçok teknik direktörden farklı bir yaklaşım izliyor ve atakları kanatlardan değil, sahanın derinliklerinden kuruyor.

    Bu oldukça zor görünebilir, ancak Anji bu felsefeyi uygulamak için uygun bir çözüm bulur: sahanın ortasında yoğunluk yaratmak. Bunu, oyun kurma sürecinde tamamı sahanın merkezinde bulunan 6 oyuncuya güvenerek gerçekleştirir.

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  • Al-Aqidi için altın bir fırsat

    Bu altı unsurun ilki kalecidir; Postokoğlu, oyun kurma sürecinde esas olarak ona güvenmektedir ve o olmadan bu süreç doğru bir şekilde tamamlanamaz.

    Bu durum, Suudi kaleci Nawaf Al-Aqidi için altın bir fırsat niteliğinde. Al-Aqidi, Al-Qadisiyah ve Al-Hilal maçlarında yaptığı hatalar nedeniyle geçen sezonun ortasından itibaren Brezilyalı kaleci Pinto'ya as kaleci pozisyonunu kaybetmişti.

    Al-Akidi, Brezilyalı kaleciden ayaklarıyla iyi oynayabilme yeteneği ile öne çıkıyor. Bu durum, Avustralyalı teknik direktörü, hücumları doğru bir şekilde kurmak ve kaleci olarak yaptığı hataları düzeltmek amacıyla onu kadroda kullanmaya ikna edebilir.

  • Al-Khaibari krizi… ve Brozović’in alternatifi

    Postiçoglu, oyun kurma sürecinde savunmanın merkezindeki ikiliye güveniyor; bu da bu ikilinin baskı altında oynayabilmesi ve topu isabetli bir şekilde paslayabilmesi gerektiğini ortaya koyuyor. Bu özellikler, Muhammed Simakan ve İñigo Martínez ikilisinde olduğu gibi, Abdülilah El-Amri’de de mevcut.

    Aynı şekilde, defansif orta saha oyuncusu da baskı altında topu alıp korumalı ve doğru bir şekilde oyun dışı çıkarmalıdır; ancak bu özellik Abdullah El-Kheibari’de bulunmamaktadır.

    Hırvat orta saha oyuncusu Marcelo Brozović’in takımda kalması durumunda bu rolü üstlenmesi beklenir; ancak tüm haberler, sözleşmesinin sona ermesinin ardından yaz transfer döneminde takımdan ayrılacağını doğruluyor.

    Dolayısıyla Al-Nassr kulübü, Avustralyalı teknik direktörün taktiklerini başarılı kılmak için aynı özelliklere sahip bir yedek oyuncu ile sözleşme imzalamak zorunda kalacak; zira mevcut kadroda, Brezilyalı Angelo dahil olmak üzere, aynı görevleri yerine getirebilecek başka bir oyuncu bulunmuyor.

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  • Guardiola’nın felsefesinin en bilinen unsurları

    Posticoğlu’nun hücum felsefesinin en öne çıkan unsuru, kanat bekleridir; bu oyuncular, “ters bek” felsefesi sayesinde, dünyadaki herhangi bir bek çiftinin alışılagelmiş rollerinden farklı görevler üstlenirler.

    Barcelona, Bayern Münih ve Manchester City’nin eski teknik direktörü İspanyol Pep Guardiola, bu taktiğin en önde gelen öncülerinden biriydi. Adından da anlaşılacağı üzere, bu taktik kanat beklerine alışılagelenden farklı roller atamaktadır.

    Bu felsefeye göre, bekler kanatlara değil, sahanın derinliklerine doğru hareket ederler. Bunun amacı, orta sahadaki oyuncu sayısını artırmak ve topu alıp sahanın ilk üçte birinden dışarı çıkarabilecek serbest bir oyuncu bulmaktır.

    Bu felsefe hücumda büyük fayda sağlar; çünkü beklerin defansif orta saha oyuncusunun yanına ilerlemesi, diğer orta saha oyuncusuna öne çıkıp dörtlü hücum hattına destek olma özgürlüğü verir ve bu, Angelo’nun ustaca yapabileceği bir şeydir.

    Ancak iki bek de yüksek kaliteli ayak oyununa sahip olmalıdır; çünkü sahanın derinliklerinden hücumun inşasına katılmaları gerekecek ve bu, kanatlarda oynamaktan çok daha zordur.

  • Hans Flick’in tarzı

    Bu özellikler biraz aşırı görünebilir, ancak daha da aşırı olanı, topu kaybettikleri anda başlayan savunma özellikleridir; çünkü Posticoğlu, oyuncularından topu mümkün olan en kısa sürede geri kazanmak için çılgınca bir baskı kurmalarını ister.

    Belki de iki bek oyuncusunu sahanın ortasına çekmenin amacı, ters baskı oluşturmaya yardımcı olmak ve topu en kısa sürede geri kazanmaktır; çünkü bu şekilde rakibin oyun alanlarına daha yakın bir konumda olurlar ve bu da baskı sürecine dahil olmalarını kolaylaştırır.

    Buna, takımın neredeyse tamamının rakip sahada bulunması da yardımcı oluyor. Postokoğlu, çılgınca ileri bir savunma stratejisine güveniyor; hatta Alman teknik direktör Hans Flick’in Barcelona’da yaptığı gibi orta saha çizgisinde bile pozisyon alabiliyor.

  • Ronaldo'nun başı dertte

    Genel olarak, Avustralyalı teknik direktör, rakiplerin savunmasını çökertmek ve bire bir markajın etkisini ortadan kaldırmak amacıyla sahadaki tüm oyuncular arasında, özellikle de forvet dörtlüsü arasında sürekli rotasyon yapma fikrine dayanıyor.

    Bu durum, özellikle son yıllarda fiziksel seviyesinde düşüş yaşayan ve kanatlara hareket etmeden sürekli bir forvet olarak oynamaya alışmış olan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo için bir sorun teşkil edebilir.

    Ronaldo’nun zorlandığı nokta daha çok savunma tarafında ortaya çıkıyor; zira Avustralyalı teknik direktör, topu hızlı bir şekilde geri kazanmak için hiçbir oyuncusunu geri baskı yapmaktan muaf tutmuyor ve Portekizli yıldızın bunu yerine getirmesi mümkün olmayacak.

  • Anjibol Felaketleri

    Bu felsefe, Posticoğlu’nun takımına oyuna hakim olma, kontrolü ele geçirme ve rakipleri bastırma gücü kazandırsa da, özellikle hücum kurma sürecinde herhangi bir hata yapıldığında felaketlere yol açabilir.

    Saldırı kurma sürecinde beklerin sahanın derinliklerine doğru hareket etmesiyle kanatlar tamamen boş kalır; bu da o aşamada top kaybının adeta bir intihar olması ve takımın kalesini doğrudan tehdit etmesi anlamına gelir.

    Buna ek olarak, orta saha çizgisine kadar uzanabilen yüksek savunma, rakip takımın ofsayt tuzağına düşmeden hızlı oyunculara isabetli uzun paslar göndermeyi başarması durumunda, kendi takımın savunmasına ciddi zararlar verebilir.

    İşte bu sorunlar, Postokoğlu’nun futbol felsefesindeki bariz zayıf noktalardır ve onun çalıştırdığı takımların hücumda keskin, savunmada ise kırılgan görünmesine neden olmuştur.

  • Esneklik ve katılık arasında

    Bu felsefenin sorunlarını daha da derinleştirebilecek en büyük sorun, Avustralyalı teknik direktörün, koşullar ne kadar farklı olursa olsun tüm maçlarda aynı şekilde oynamakta ısrar etmesiyle ortaya çıkan bir tür durgunluk halidir.

    Bu durum, Kasım 2023’te Postecoglou’nun eski takımı Tottenham’ın Chelsea’ye 1-4 yenildiği maçta, maçı 9 oyuncuyla tamamlamak zorunda kaldığı sırada tam olarak yaşandı.

    Sayıca az olmasına rağmen Avustralyalı teknik direktör oyun tarzını değiştirmeyi reddetti ve yüksek pres uygulayarak savunmayı orta sahaya kadar çekmekte ısrar etti; bu da o dönemde herkesi şaşırtmıştı.

    İlginç olan ise, Postecoglou’nun maçtan sonra bu tutumunu savunmasıydı. “Bu bizim oyun tarzımız ve her zaman böyle devam edeceğiz” diyen Postecoglu’nun bu yaklaşımı, bazıları tarafından takıma yarardan çok zarar veren bir katılık olarak değerlendirildi.

    Ancak Postecoglou, Tottenham’ın 2025 Avrupa Ligi şampiyonluğuna uzanan yolculuğunda bu ısrarından vazgeçti ve özellikle Manchester United’a karşı oynanan final maçında daha temkinli bir oyun sergiledi; bu da bazıları tarafından kişiliğinde önemli bir değişiklik olarak değerlendirildi.

  • Postićoğlu’nun yönetiminde Al-Nasr nasıl oynuyor?

    Postićoğlu her zaman 4-3-3 veya 4-4-1-1 dizilişini tercih ediyor ve elindeki kadro göz önüne alındığında, ikincisi Al-Nassr’da uygulanmaya daha uygun görünüyor.

    Al-Nassr’ın şu anda elindeki kadroya bakıldığında, Posticoğlu’nun önümüzdeki sezon hücumun inşasına katkı sağlamak amacıyla Nawaf Al-Aqidi’yi as kaleci olarak tercih etmesi muhtemel görünüyor.

    Defans ikilisi Muhammed Simakan ve Iñigo Martínez'den oluşacak; sağ bek pozisyonunda Nawaf Bouchel, sol bek pozisyonunda ise Ayman Yahya veya Saad Al-Nasser görev alacak. Bu oyuncular, oyun kurma sürecinde topu daha iyi kontrol edebilme yeteneklerine sahip oldukları için tercih ediliyor.

    Orta sahada ise Al-Nassr, oyun kurma sürecine katkıda bulunmak üzere Brozović ile aynı özelliklere sahip bir yedek oyuncuya ihtiyaç duyacak; bu oyuncunun yanında ise daha serbest bir rolde Angelo yer alacak.

    Forvet dörtlüsü ise geçen sezon parlayan kadroyla aynı olacak; sol kanatta Senegalli Sadio Mané, sağ kanatta Fransız Kingsley Coman ve Portekizli João Félix, vatandaşı Cristiano Ronaldo’nun hemen arkasında yer alacak.

    En büyük soru işareti ise, Ronaldo’nun Postecoglou’nun radikal fikirlerine ne kadar uyum sağlayabileceği; hem üçlü forvetle sürekli rotasyon konusunda, hem de topu geri kazanmak için uygulanan yoğun baskı konusunda.

  • Postićoğlu yönetiminde beklenen galibiyet kadrosu

    Kaleci: Nawaf Al-Aqidi

    Defans: Nawaf Bouchel - Muhammed Simakan - Iñigo Martínez - Saad Al-Nasser

    Orta saha: Kingsley Coman - Brozović (yedek) - Angelo - Sadio Mané

    Forvet: João Félix - Cristiano Ronaldo