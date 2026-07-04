Al-Nassr’ın yeni teknik direktörü kendine özgü bir felsefeye sahip; hatta bu felsefeye “Anjibol” ya da “Anji futbolu” adı verilmiştir. Bu felsefe, önceki teknik direktör Georgi Jesus’un benimsediği felsefeyle büyük ölçüde benzerlik göstermekle birlikte, bazı farklılıklar da barındırmaktadır.

Bu isim, Postikoglu’nun 2021 ile 2023 yılları arasında Celtic’in teknik direktörlüğünü yaptığı dönemde ortaya çıktı. O dönemde felsefesinin ana hatları netleşti ve bu felsefe, takımın iki sezonda 5 şampiyonluk kazanmasına katkıda bulundu; ardından Postikoglu, bu felsefeyi Tottenham’da da sürdürdü.

Avustralyalı teknik direktör, ister galip, ister berabere, ister mağlup olsun; ister tam kadro, ister eksik kadro olsun, her maçta üstünlük kurma fikrini seviyor ve bu üstünlüğü sağlamak için mümkün olan her yöntemi kullanıyor.

Bu felsefenin en belirgin özellikleri oyun kurma sürecinde ortaya çıkıyor; Postecoglou, birçok teknik direktörden farklı bir yaklaşım izliyor ve atakları kanatlardan değil, sahanın derinliklerinden kuruyor.

Bu oldukça zor görünebilir, ancak Anji bu felsefeyi uygulamak için uygun bir çözüm bulur: sahanın ortasında yoğunluk yaratmak. Bunu, oyun kurma sürecinde tamamı sahanın merkezinde bulunan 6 oyuncuya güvenerek gerçekleştirir.