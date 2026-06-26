Angelozzi: "Chelsea, Palestra için hem ev maçlarında hem de deplasman maçlarında her zaman stadyumdaydı"

Cagliari’nin eski sportif direktörü (şu anda Spezia’da görev yapan) Guido Angelozzi, Sardunya’daki kiralık döneminin ardından Atalanta tarafından Chelsea’ye rekor bir bedelle satılan Marco Palestra hakkında şöyle konuştu: “Chelsea ve City bir yıldır onu takip ediyordu, hem Cagliari’deki hem de deplasman maçlarında her zaman stadyumdaydılar – Sportmediaset’te yer alan habere göre. Beni sürekli arıyorlardı, her şeyi bilmek istiyorlardı. Elbette istatistiklere zaten sahiptiler, ancak genç oyuncunun karakteri ve nitelikleri hakkında daha fazla bilgi edinmeye çalışıyorlardı. Marco çok iyi bir insan, gerçekten dürüst ve çok zeki. Cagliari’deki takım arkadaşlarıyla çok iyi bağ kurdu, herkesin kalbini kazandı.”



