Angelina Jolie ile inanılmaz bir benzerlik! Albert Riera, Eintracht Frankfurt maçında sahaya çıkıyor

"Biz birbirimize hiç uymadık. Örneğin, muhteşem Angelina Jolie ile çekici Brad Pitt’e bir bakın. İkisi de harika, ama birbirlerine uymuyorlar," dedi 44 yaşındaki teknik direktör, Slovenya’daki Sportklub televizyon kanalında. "Neden mi? Çünkü önemli olan sadece dış görünüş değil; bir ilişkinin yürümesi ya da yürümemesi, küçük ayrıntılara bağlıdır."

Riera, Şubat ayı başında biraz sürpriz bir şekilde Frankfurt’ta Dino Toppmöller’in yerine geçti ve kulübü, özellikle de zayıf savunmasını yeniden istikrara kavuşturması bekleniyordu. Ancak kariyeri boyunca Manchester City, Liverpool veya Galatasaray gibi kulüplerde forma giymiş olan teknik direktör, özellikle çarpıcı sözleriyle dikkat çekti ve tıpkı bazı eski kulüplerinde olduğu gibi, Main nehrinin kıyısındaki bu metropolde de bu sözleriyle defalarca tepki topladı.

"Yanlış zamanda yanlış yere geldim. Gerçek bu. Başka biri daha iyi yapabilir miydi, bilmiyorum; bunu asla bilemeyeceğiz," diye özetledi ve Mario Götze’yi tribüne göndermesini Frankfurt’taki görev süresinin dönüm noktası olarak belirledi. “Üç galibiyet, bir beraberlik ve Bayern’e karşı 2-3 yenilgiyle geçen beş haftanın ardından bir ara verildi; bu aradan sonra kadrodan önemli bir oyuncuyu çıkardım. O andan itibaren Albert Riera’nın Almanya’daki sorunu başladı.”