Albert Riera’nın Eintracht Frankfurt’taki görevi nispeten kısa, ancak o kadar da yoğun bir ara dönem oldu. İspanyol teknik adam, SGE’de sadece 14 maç ve üç aydan biraz fazla bir süre kenarda yer alabildi; şimdi ise bir röportajda her zamanki tarzıyla eski kulübüne sert çıkıştı.
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Angelina Jolie ile inanılmaz bir benzerlik! Albert Riera, Eintracht Frankfurt maçında sahaya çıkıyor
"Biz birbirimize hiç uymadık. Örneğin, muhteşem Angelina Jolie ile çekici Brad Pitt’e bir bakın. İkisi de harika, ama birbirlerine uymuyorlar," dedi 44 yaşındaki teknik direktör, Slovenya’daki Sportklub televizyon kanalında. "Neden mi? Çünkü önemli olan sadece dış görünüş değil; bir ilişkinin yürümesi ya da yürümemesi, küçük ayrıntılara bağlıdır."
Riera, Şubat ayı başında biraz sürpriz bir şekilde Frankfurt’ta Dino Toppmöller’in yerine geçti ve kulübü, özellikle de zayıf savunmasını yeniden istikrara kavuşturması bekleniyordu. Ancak kariyeri boyunca Manchester City, Liverpool veya Galatasaray gibi kulüplerde forma giymiş olan teknik direktör, özellikle çarpıcı sözleriyle dikkat çekti ve tıpkı bazı eski kulüplerinde olduğu gibi, Main nehrinin kıyısındaki bu metropolde de bu sözleriyle defalarca tepki topladı.
"Yanlış zamanda yanlış yere geldim. Gerçek bu. Başka biri daha iyi yapabilir miydi, bilmiyorum; bunu asla bilemeyeceğiz," diye özetledi ve Mario Götze’yi tribüne göndermesini Frankfurt’taki görev süresinin dönüm noktası olarak belirledi. “Üç galibiyet, bir beraberlik ve Bayern’e karşı 2-3 yenilgiyle geçen beş haftanın ardından bir ara verildi; bu aradan sonra kadrodan önemli bir oyuncuyu çıkardım. O andan itibaren Albert Riera’nın Almanya’daki sorunu başladı.”
Riera, Frankfurt’taki başarısızlığın iki nedenini sıralıyor
Riera’ya göre, “bu hikayenin başarılı bir sonla bitmemesinin iki nedeni vardı. O dönemde kulüp için isimler sonuçlardan daha önemliydi ve aynı zamanda o noktada, Eintracht’ta istediğim ve yazın kadroya katmak istediğim türden oyuncuları bulamayacağımı anladım.”
"Kulüp politikası öyle ki, teknik direktör oyuncu izleme ve kadro oluşturma süreçleri üzerinde hiçbir etkiye sahip değil. Bu benim için uygun bir ortam değil ve uzun vadede birlikte devam edemeyeceğimizi biliyordum," diyerek Riera, Eintracht’a da sert çıkıştı.
Albert Riera, Markus Krösche ile olan ilişkisini övüyor
Yine de spor direktörü Markus Krösche ile ilişkilerinin iyi olduğunu vurguladı. "Futbolda birinin aleyhinde konuşmak pek bir fayda sağlamaz. Beni takıma getiren spor direktörü hakkında sadece özenli sözler sarf edebilirim," dedi Riera. "İyi bir iş birliği içindeydik, ayrılık sırasında yaptığımız son görüşme de olumluydu. Çalışmalarımı ve düşünce tarzımı takdir ediyordu ve gelecekte daha büyük kulüpleri çalıştıracağıma dair inancını dile getirdi."
Ancak “kulüp politikasını değiştirebilecek bir insan değilim. Gerçek şu ki, Frankfurt satın almaktan çok satış yapan bir kulüp. Bu durumu kabul ettim ve istediğim oyuncuları kadroya katamayacağımı anladım.”
Bu bağlamda kadroya dolaylı olarak eleştiri yöneltti: "Mesele Frankfurt’un kötü oyunculara sahip olması değil, kesinlikle değil. Ancak bu takımda bir sonraki projemde yanımda götüreceğim tek bir futbolcu bile yok. Celje’de, Eintracht’ta olduğundan daha fazla, bir sonraki kulübümde görmek isteyeceğim oyuncu var."