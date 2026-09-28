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Angel Di Maria, Lionel Messi duygusal vedaya hazırlanırken Cristian Romero'nun Arjantin kaptanlığını devralmasına ilişkin görüşünü açıkladı
Scaloni, Arjantin'in yeni kaptanını doğruladı
Scaloni, Messi uluslararası kariyerini noktaladığında Arjantin'in bir sonraki daimi kaptanının Romero olacağını resmen açıkladı. 28 yaşındaki Atletico Madrid stoperi, daha önce efsanevi forvet ile Nicolas Otamendi'nin arkasında liderlik grubunda üçüncü sırada yer alıyordu. Romero, Şili karşısında kıdemli isimlerin forma giyemediği maçta ve ayrıca Venezuela ile Moritanya'yla yapılan hazırlık karşılaşmalarında kaptanlık pazubandını takarak takıma liderlik etmenin nasıl bir şey olduğunu zaten deneyimledi.
- Nicolo Campo
"Hak ediyor"
Albiceleste kampındaki liderlik değişimini değerlendiren Di Maria, eski teknik direktörünün kararını SportsCenter'a katıldığı sırada destekledi.
Ekstra sorumlulukla savunmacının başarılı olacağına inanan Di Maria şöyle dedi: "Bunu hak ediyor. Bence Scaloni ve teknik heyetin harika bir tercihi. Bunu hak ediyor çünkü harika bir insan. Kaptanlık bandını taşıyacak mükemmel bir karaktere sahip ve harika bir iş çıkaracağından eminim."
Taraftarlara yeni döneme destek verme çağrısında bulunan eski milli kanat oyuncusu şunları ekledi: "İnsanların milli takımı desteklemeyi sürdürmesinden mutluyum çünkü onlar bize kesinlikle sevinç vermeye devam edecek."
Teknik direktör soyunma odasındaki net hiyerarşiyi açıkladı
Scaloni, kadroya yerleşmiş kazanma mentalitesini korurken sorunsuz bir geçişi garanti altına almak için Romero'yu kaptanlığa getirmekte hızlı davrandı. Yaklaşan maçlar öncesinde kaptanlık sıralamasını açıklayan Scaloni, TyC Sports'a şöyle konuştu: "Kaptan Cuti olacak. Leo ve Ota'dan sonra zaten üçüncü kaptandı. Emiliano [Martinez] var, o da pazubandı takabilir. Rodrigo [De Paul] da, bu iki maçta olmayacak olsa da, pazubandı takabilir. Lautaro [Martinez] da takabilir. Doğru isim Cuti."
- Bildbyran
Arjantin tarihi devir teslim için hazırlanıyor
Scaloni'nin ekibi, Messi 6 Ekim'de Benin karşısında milli formayı son kez giymeden önce Bolivya ve Burkina Faso ile karşı karşıya gelecek. Afrika temsilcisiyle yapılacak maç, Romero'nun sahadaki görevleri resmen devralmasıyla birlikte duygusal bir bayrak teslimine sahne olacak. Tavizsiz savunmacıyı şimdi zorlu bir sınav bekliyor; oyuncunun, ikonik oyun kurucu yanında olmadan yüksek standartları koruması ve soyunma odasını bir arada tutması gerekecek.
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