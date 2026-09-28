Angel Di Maria, Lionel Messi duygusal vedaya hazırlanırken Cristian Romero'nun Arjantin kaptanlığını devralmasına ilişkin görüşünü açıkladı

Albiceleste kampındaki liderlik değişimini değerlendiren Di Maria, eski teknik direktörünün kararını SportsCenter'a katıldığı sırada destekledi.

Ekstra sorumlulukla savunmacının başarılı olacağına inanan Di Maria şöyle dedi: "Bunu hak ediyor. Bence Scaloni ve teknik heyetin harika bir tercihi. Bunu hak ediyor çünkü harika bir insan. Kaptanlık bandını taşıyacak mükemmel bir karaktere sahip ve harika bir iş çıkaracağından eminim."

Taraftarlara yeni döneme destek verme çağrısında bulunan eski milli kanat oyuncusu şunları ekledi: "İnsanların milli takımı desteklemeyi sürdürmesinden mutluyum çünkü onlar bize kesinlikle sevinç vermeye devam edecek."