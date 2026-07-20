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Adhe Makayasa

Çeviri:

Angel Di Maria, İspanya’ya karşı oynanan Dünya Kupası finalinde yenilginin ardından Arjantin milli takımına duygusal bir mesaj gönderdi

A. Di Maria
Arjantin
İspanya - Arjantin
İspanya
Dünya Kupası
Rosario Central

Lionel Scaloni’nin takımının uzatmalarda acı bir yenilgiye uğramasının ardından, Arjantin’in eski yıldızı Angel Di Maria, hemşerilerine teselli etmek için hemen harekete geçti. Sosyal medyada bir paylaşımda bulunan efsanevi kanat oyuncusu, takımın olağanüstü mirasını şiddetle savundu ve tek bir maçın, onların ulusal ikonlar olarak sahip oldukları itibarını asla zedeleyemeyeceğini vurguladı.

  • Şampiyonlar dünya şampiyonluğunu kaybetti

    Arjantin’in dünya şampiyonluğunu koruma umutları, New York’ta İspanya’ya uzatmalarda 1-0’lık kıl payı bir mağlubiyetle kalp kırıcı bir şekilde sona erdi. Enzo Fernandez'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Arjantin'in kalesi, 106. dakikada oyuna sonradan giren Ferran Torres'in yakın mesafeden attığı golle nihayet aşıldı. Bu hayal kırıklığı yaratan sonuçla Albiceleste, turnuvada tarihte en çok kez ikincilik elde eden takımlar arasında Almanya ile eşit duruma geldi.


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    Artık sahada olmasa da Di Maria, Instagram hikayesinde duygusal bir mesaj paylaşarak eski takım arkadaşlarının moralini yükseltmek için hemen harekete geçti.

    Efsanevi kanat oyuncusu, finaldeki tek bir yenilginin bu neslin inşa ettiği inanılmaz mirası asla gölgeleyemeyeceğini vurguladı. Di Maria şöyle konuştu: "Bir ülke sizinle gurur duyuyor. Bu Dünya Kupası'na kattığınız sevgi ve cesaret sayesinde ülke bir kez daha birleşti.

    "Siz tarih oldunuz, efsane oldunuz ve kimse bunu sizden asla alamaz. Ülkemizin tarihindeki en iyi milli takım. Arka arkaya beş final, kimse bunu sizden asla alamayacak. HER ŞEY İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM."

  • Albiceleste, kabus gibi bir final yaşadı

    Şampiyonluk unvanını koruyan takım için bu belirleyici maç tamamen durgun geçti; bu takım, bir final maçında normal süre boyunca tek bir şut bile atamayan ilk takım olarak istenmeyen bir rekor kırdı. Maç, yüksek gerilim ve şiddetli fiziksel çatışmalarla geçti; bu gerilim, ilk yarıda Lisandro Martinez’in ciddi bir sakatlık nedeniyle sahadan çıkmak zorunda kalmasıyla doruğa ulaştı; ardından uzatmalara girilmeden hemen önce Enzo kırmızı kart gördü.

    İspanya, hem erkekler hem de kadınlar dünya şampiyonluklarını aynı anda elinde bulunduran ilk ülke olmanın sevincini yaşarken, Arjantin kampı ise altın çağının acı sonuna tanık olmak zorunda kaldı.

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  • scaloni(C)Getty Images

    Scaloni, taktiksel bir revizyonla karşı karşıya

    Bu ağır yenilgi, Scaloni’nin taktiksel yaklaşımını derhal gözden geçirmesini ve yaşlanan kadro yapısını ele almasını gerektiriyor. Asıl sınav, bir sonraki uluslararası turnuva döngüsü öncesinde rekabet gücünü yeniden kazanmak için Nico Paz gibi genç yetenekleri başarılı bir şekilde hızlı bir şekilde kadroya kazandırmakta yatıyor.