Angel Di Maria, İspanya’ya karşı oynanan Dünya Kupası finalinde yenilginin ardından Arjantin milli takımına duygusal bir mesaj gönderdi

Artık sahada olmasa da Di Maria, Instagram hikayesinde duygusal bir mesaj paylaşarak eski takım arkadaşlarının moralini yükseltmek için hemen harekete geçti.

Efsanevi kanat oyuncusu, finaldeki tek bir yenilginin bu neslin inşa ettiği inanılmaz mirası asla gölgeleyemeyeceğini vurguladı. Di Maria şöyle konuştu: "Bir ülke sizinle gurur duyuyor. Bu Dünya Kupası'na kattığınız sevgi ve cesaret sayesinde ülke bir kez daha birleşti.

"Siz tarih oldunuz, efsane oldunuz ve kimse bunu sizden asla alamaz. Ülkemizin tarihindeki en iyi milli takım. Arka arkaya beş final, kimse bunu sizden asla alamayacak. HER ŞEY İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM."