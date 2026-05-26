Angel Di Maria, 59,7 milyon sterlinlik Manchester United transferinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından neden Manchester’dan ‘nefret etmeye’ başladı? Dünya Kupası şampiyonu, efsanevi 7 numaralı formayla beklenen performansı gösteremedi
Van Gaal faktörü ve taktiksel sürtüşmeler
Di Maria’nın Manchester’daki düşüşünün başlıca nedeni, dönemin teknik direktörü Louis van Gaal ile bozulan ilişkisiydi. Transfer yüksek beklentilerle başlamış olsa da, kanat oyuncusu kısa sürede Hollandalı teknik adamın katı antrenman yöntemleriyle uyuşmazlığa düştü.
Di Maria, BBC Sport'a verdiği röportajda "Her şey gerçekten çok iyi başlamıştı. Her şey yolunda gidiyordu. Sonra Van Gaal ile sorunlar yaşamaya başladım ve o andan itibaren her şey alt üst oldu" dedi.
Gerginlik, Van Gaal'ın sürekli eleştirel analiz yapma alışkanlığından kaynaklanıyordu ve Di Maria bunu aşırı derecede tek taraflı buluyordu. "Dediğim gibi, gerçekten iyi bir başlangıç yaptım. Her şey mükemmeldi. Ama sonra aniden sahada yaptığım tüm hatalarla ilgili birçok toplantı yapmaya başladık. Bana neyi iyi yaptığımı hiç göstermedi, sadece olumsuzlukları tekrar tekrar gösterdi. Sonunda bıktım," diye açıkladı Dünya Kupası şampiyonu.
Saha dışı sorunlar ve hava koşullarındaki sıkıntılar
Antrenman sahasının ötesinde, Di Maria’nın İngiltere’deki özel hayatı, ailesi de evdeyken Cheshire’daki evine yapılan korkunç bir hırsızlık girişimi nedeniyle gölgelendi. Bu olay, yerel ortama uyum sağlamadaki zorluklarla birleşince hayatı çekilmez hale getirdi. "Oradaki hayat çok farklıydı. Hava çok erken kararıyordu ve ardından soğuklar başladı. Her şey birbiri ardına kötüye gitti. Bir de evime yapılan hırsızlık olayı vardı," diye hatırladı Di Maria.
Arjantinli oyuncu, Paris Saint-Germain'de geçirdiği sonraki dönemde de güvenlik sorunlarıyla karşılaştığını, ancak Fransa'daki genel yaşam kalitesinin bu olaylarla başa çıkmasını kolaylaştırdığını belirtti. "Paris'te de soyuldum ama yine de iki veya üç yıl daha kaldım, çünkü oradaki hayat iyiydi. Manchester'da ise her şey çığ gibi büyüdü. Ailemi öncelikli tutmak istedim ve bu yüzden ayrıldım," diye ekledi ve dış faktörlerin profesyonel mutsuzluğunu nasıl artırdığını vurguladı.
Bir ailenin uyum sağlama mücadelesi
Oyuncunun eşi Jorgelina Cardoso da Kuzey Batı'da geçirdikleri süreye ilişkin sert eleştirilerini dile getirdi. Taşınma konusunda konuşan Cardoso, başından beri buna karşı olduğunu açıkladı: "Hiç hoşuma gitmedi. İnsanlar çok tuhaf. Etrafta dolaşırken, seni öldürüp öldürmeyeceklerini bilemiyorsun. Yemekler iğrenç. Kadınlar porselen gibi görünüyor. Angel ve ben Madrid'deydik, dünyanın en iyi takımındaydık, yemekler mükemmeldi, hava mükemmeldi, her şey mükemmeldi. Sonra United'ın teklifi geldi."
Kabus gibi bir deneyim olmasına rağmen pişmanlık duymuyorum
Mart ayı geldiğinde, Van Gaal, Arsenal ile oynanan FA Cup maçında gördüğü kırmızı kart ve arka arkaya yaşanan ufak sakatlıklar nedeniyle kanat oyuncusunu ilk 11'den çıkarmaya başlamıştı. Sezon sona erdiğinde Di Maria, kulüpten ayrılmaya kararlıydı ve sonunda PSG'ye transfer olmak için kulübün sezon öncesi turuna katılmadı. Di Maria, "O, [sezon öncesi hazırlıklarına] hiç gelmediğimi söyledi ama ben çoktan ayrılmak istediğimi ve kulübe geri dönmeyeceğimi belirtmiştim" diye açıkladı.
Yurtiçindeki kötü günlere rağmen Di Maria, transferden pişman olmadığını vurguladı. "Ama Premier League, atmosfer ve kulüp hayatı söz konusu olduğunda, dürüst olmak gerekirse, gerçekten çok iyi hissettim çünkü kulüpte bana her zaman iyi davranan, beni her zaman destekleyen ve her konuda yardımcı olan harika insanlar vardı. Bunun için minnettarım," dedi.