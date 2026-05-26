Angel Di Maria, 59,7 milyon sterlinlik Manchester United transferinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından neden Manchester’dan ‘nefret etmeye’ başladı? Dünya Kupası şampiyonu, efsanevi 7 numaralı formayla beklenen performansı gösteremedi

Di Maria’nın Manchester’daki düşüşünün başlıca nedeni, dönemin teknik direktörü Louis van Gaal ile bozulan ilişkisiydi. Transfer yüksek beklentilerle başlamış olsa da, kanat oyuncusu kısa sürede Hollandalı teknik adamın katı antrenman yöntemleriyle uyuşmazlığa düştü.

Di Maria, BBC Sport'a verdiği röportajda "Her şey gerçekten çok iyi başlamıştı. Her şey yolunda gidiyordu. Sonra Van Gaal ile sorunlar yaşamaya başladım ve o andan itibaren her şey alt üst oldu" dedi.

Gerginlik, Van Gaal'ın sürekli eleştirel analiz yapma alışkanlığından kaynaklanıyordu ve Di Maria bunu aşırı derecede tek taraflı buluyordu. "Dediğim gibi, gerçekten iyi bir başlangıç yaptım. Her şey mükemmeldi. Ama sonra aniden sahada yaptığım tüm hatalarla ilgili birçok toplantı yapmaya başladık. Bana neyi iyi yaptığımı hiç göstermedi, sadece olumsuzlukları tekrar tekrar gösterdi. Sonunda bıktım," diye açıkladı Dünya Kupası şampiyonu.