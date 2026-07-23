Ange Postecoglou için utanç verici bir başlangıç! Al-Nassr’ın yeni teknik direktörü, Cristiano Ronaldo’nun yokluğunda Benfica B’ye karşı alınan yenilgiyi yaşadı

Postecoglou’nun Al-Nassr teknik direktörlüğündeki ilk maçı, Portekiz’in başkentindeki Benfica antrenman tesislerinden birinde seyircisiz olarak oynanan ve iki 30 dakikalık devreye bölünmüş, toplam 60 dakikalık bir karşılaşma oldu. Takımın dışarıdan gelen dikkat çekmeden çalışabilmesi için teknik kadro tarafından talep edilen bu format, Benfica’nın yedek kadrosuna 2-1 yenilen konuk takım için kötü sonuçlandı.

Al-Riyadiya'nın haberine göre, Al-Nassr, orta saha oyuncusu Abdulmalik Al-Jaber'in dördüncü dakikada attığı golle maça mükemmel bir başlangıç yaptı, ancak bu erken avantaj uzun sürmedi. Genç Portekiz takımı iki golle geri dönerek galibiyeti garantiledi ve Postecoglou'ya üzerinde düşünmesi gereken pek çok konu bıraktı.