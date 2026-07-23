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Ange Postecoglou için utanç verici bir başlangıç! Al-Nassr’ın yeni teknik direktörü, Cristiano Ronaldo’nun yokluğunda Benfica B’ye karşı alınan yenilgiyi yaşadı
Yeni patron için zorlu bir başlangıç
Postecoglou’nun Al-Nassr teknik direktörlüğündeki ilk maçı, Portekiz’in başkentindeki Benfica antrenman tesislerinden birinde seyircisiz olarak oynanan ve iki 30 dakikalık devreye bölünmüş, toplam 60 dakikalık bir karşılaşma oldu. Takımın dışarıdan gelen dikkat çekmeden çalışabilmesi için teknik kadro tarafından talep edilen bu format, Benfica’nın yedek kadrosuna 2-1 yenilen konuk takım için kötü sonuçlandı.
Al-Riyadiya'nın haberine göre, Al-Nassr, orta saha oyuncusu Abdulmalik Al-Jaber'in dördüncü dakikada attığı golle maça mükemmel bir başlangıç yaptı, ancak bu erken avantaj uzun sürmedi. Genç Portekiz takımı iki golle geri dönerek galibiyeti garantiledi ve Postecoglou'ya üzerinde düşünmesi gereken pek çok konu bıraktı.
- Getty Images Sport
Ronaldo neden kadroya alınmadı?
Al-Nassr’ın sezon açılış hazırlık maçında en çok dikkat çeken eksiklik Ronaldo’ydu ve bunun ardındaki neden oldukça basit. World Soccer Talk’un haberine göre, Portekiz’in 2026 Dünya Kupası elemelerini yeni tamamlayan 41 yaşındaki oyuncuya, sezon öncesi hazırlık çalışmalarına takım arkadaşlarıyla yeniden katılmadan önce dinlenmek için zaman tanındı; kulüp, onu aceleyle sahaya döndürmek yerine iş yükünü dikkatli bir şekilde yönetiyor.
Portekiz'in Dünya Kupası serüveni, İspanya'ya 1-0 yenilerek son 16 turunda sona erdi ve bu sonuç, Ronaldo'nun koleksiyonunda hâlâ eksik olan tek büyük kupayı kazanma hayallerine bir kez daha kapı kapattı. Geri dönüşü için henüz kesin bir takvim açıklanmamış olsa da, Al-Nassr, kaptanının tamamen iyileşmesini bekledikten sonra onu tekrar kadroya dahil etmekten memnun görünüyor.
Ulaşılması zor tacın peşinde
Ocak 2023’te Al-Nassr’a katılan Ronaldo, geçen sezon kulüpteki ilk şampiyonluğunu Suudi Pro Ligi’nde kazandı. Portekizli yıldız, tüm turnuvalarda toplam 37 maça çıktı, 30 gol attı ve beş asist yaptı.
Geleceğe bakıldığında Ronaldo, Al-Nassr ile daha fazla kupa kazanmayı hedefliyor ve kulübün tarihi boyunca bir türlü elde edemediği kıtasal bir kupa olan AFC Şampiyonlar Ligi Elite'i öncelikli hedef olarak belirledi.
Avrupa’da daha fazla sezon öncesi testler bekliyor
Bu yenilgi, Al-Nassr için zorlu bir hazırlık dönemi sürecinin sadece başlangıcı niteliğinde. Takvimde şimdiden üç hazırlık maçı daha yer alıyor: 28 Temmuz’da İspanyol takımı Mérida ile oynanacak karşılaşma, 1 Ağustos’ta Portekiz ekibi Estrela Amadora’ya karşı deplasmanda oynanacak maç ve 4 Ağustos’ta Ronaldo’nun ortak sahibi olduğu Almería ile yapılacak bir başka hazırlık maçı.
Postecoglou ve teknik ekibi, antrenman sahasında geçirecekleri ekstra dakikaların, Ronaldo ve diğer kilit oyuncular takıma yeniden katılırken kadronun bir ritim yakalamasına yardımcı olmasını umuyor. Şampiyonluk unvanını savunma zamanı yaklaşırken, Avrupa'da geçirecekleri önümüzdeki haftalar, yeni teknik direktörün fikirlerini takıma ne kadar çabuk aşılayabileceğini belirleyecek.
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