Postecoglou, kariyeri boyunca futbolun en büyük isimlerinden bazılarıyla çalıştı. Riyad'daki bu son girişimi de kendisini Ronaldo'nun tarihi anlatısının bir parçası hâline getirmek için bir fırsat olarak görüyor.

Postecoglou, "Kariyerime dönüp baktığımda benim için öne çıkan şey, başka insanların yolculuklarının bir parçası olma konusunda inanılmaz derecede şanslı olmam" dedi. "Oyuncuyken teknik direktörüm Ferenc Puskas'tı, tüm zamanların en büyük oyuncularından biriydi. Ve sadece bu bağ bile benim için inanılmaz oldu çünkü ben o adamın hikâyesinin küçük bir parçasıyım, küçücük bir parçası, ama yine de bir parçasıyım.

"Socceroos'ta tartışmasız gelmiş geçmiş en büyük oyuncularımızdan Timmy Cahill ile çalıştım, yani onun hikâyesinin de küçük bir parçasıyım. Sonny [Son Heung-min], gelmiş geçmiş en büyük Koreli oyuncu, onun hikâyesinin de küçük bir parçasıyım.

"Dolayısıyla hiç şüphe yok, Cristiano Ronaldo burada ve siz de ister istemez, onun hikâyesinin de küçük bir parçası olabilirim diyorsunuz. Bunu bencilce bir bakış açısından söylemiyorum ama çocukluğumdan beri yapmak istediğim her şeyle ilgili kendi hayat yolculuğum açısından, bu insanlarla yol boyunca bir bağ kuruyorsunuz. Bunun çekiciliğinin bir parçası da buydu. Onlar benim hikâyemi bununla birlikte anlatacak diye değil, ama ben o hikâyeyi anlatabilirim ve bu da bunun bir parçasıydı."