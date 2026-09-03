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Ange Postecoglou, Avrupa'yı geri çevirip Al Nassr'a gitmeyi düşünmesine yol açan 'Cristiano Ronaldo faktörü'nü açıkladı
Postecoglou, Al Nassr hamlesini açıkladı
Postecoglou, Ronaldo'yu çalıştırma konusundaki eşsiz fırsatın Al Nassr'a transferinde kritik bir rol oynadığını söyledi. 61 yaşındaki teknik adam, temmuz ayında iki yıllık sözleşmeyle göreve getirildi ve yeni Portekiz milli takım teknik direktörü Jorge Jesus'un yerine takımın başına geçti. Avustralyalı teknik adam, The Howie Games podcast'ine konuşurken, beş kez Ballon d'Or kazanan isimle çalışma cazibesinin karşı konulamaz olduğunu kabul etti. Ronaldo, kariyerindeki 1.000 gole ulaşma hedefi doğrultusunda şu anda büyük bir motivasyona sahip.
- Getty Images Sport
Ronaldo'nun hikâyesinin küçük bir bölümü
Postecoglou, kariyeri boyunca futbolun en büyük isimlerinden bazılarıyla çalıştı. Riyad'daki bu son girişimi de kendisini Ronaldo'nun tarihi anlatısının bir parçası hâline getirmek için bir fırsat olarak görüyor.
Postecoglou, "Kariyerime dönüp baktığımda benim için öne çıkan şey, başka insanların yolculuklarının bir parçası olma konusunda inanılmaz derecede şanslı olmam" dedi. "Oyuncuyken teknik direktörüm Ferenc Puskas'tı, tüm zamanların en büyük oyuncularından biriydi. Ve sadece bu bağ bile benim için inanılmaz oldu çünkü ben o adamın hikâyesinin küçük bir parçasıyım, küçücük bir parçası, ama yine de bir parçasıyım.
"Socceroos'ta tartışmasız gelmiş geçmiş en büyük oyuncularımızdan Timmy Cahill ile çalıştım, yani onun hikâyesinin de küçük bir parçasıyım. Sonny [Son Heung-min], gelmiş geçmiş en büyük Koreli oyuncu, onun hikâyesinin de küçük bir parçasıyım.
"Dolayısıyla hiç şüphe yok, Cristiano Ronaldo burada ve siz de ister istemez, onun hikâyesinin de küçük bir parçası olabilirim diyorsunuz. Bunu bencilce bir bakış açısından söylemiyorum ama çocukluğumdan beri yapmak istediğim her şeyle ilgili kendi hayat yolculuğum açısından, bu insanlarla yol boyunca bir bağ kuruyorsunuz. Bunun çekiciliğinin bir parçası da buydu. Onlar benim hikâyemi bununla birlikte anlatacak diye değil, ama ben o hikâyeyi anlatabilirim ve bu da bunun bir parçasıydı."
Suudi Ligi züppelerini umursamamak
Avustralyalı teknik adam, Nottingham Forest'taki kısa süreli 39 günlük görevinin ardından ekim ayından bu yana çalışmıyordu. Çift haneli sayıda kulüpten ilgi görmesine rağmen, Orta Doğu'ya gitmeyi kariyerinde bir geri adım olarak görmeyi reddetti.
"Bunu hiç dert etmedim," diye itiraf etti. "İnsanlar, 'Avrupa'da değil, daha yüksek profilli bir lig değil' diyor ama ben her zaman bazı liglere ve her şeye karşı züppece yaklaşan insanlara karşı çıktım. Dönüp bunun benim için geri bir adım olduğunu söylemeyecektim. Ben olaylara hiçbir zaman böyle bakmam.
"Ben şu şekilde düşünüyorum: Orada bir fırsat var mı? Etki yaratabilir miyim? Bunu yapma ihtimali beni heyecanlandırır mı? Ve bu benim için bu kutucukları işaretledi çünkü burası açıkça çok para yatırımı yapılmış bir lig, burada bazı üst düzey menajerler var, bazı üst düzey oyuncular var. Bunun bir parçası olma şansı önemliydi."
- Getty Images Sport
Yurt içinde ve Avrupa'da zafere koşarken
Postecoglou, Al Nassr'ı 2026-27 sezonuna yenilgisiz bir başlangıç yaptırarak Riyad'da şimdiden büyük etki yarattı. Etkileyici ilk sonuçları, ona ağustos ayı için Suudi Pro Ligi'nde Ayın Teknik Direktörü ödülünü kazandırdı. Riyad ekibi bu sezon Suudi Arabistan şampiyonluğunu başarıyla korumayı hedefliyor. Ancak sezon ilerledikçe gözünü kıtasal üstünlüğe de sıkı şekilde dikmiş durumda.
Al Nassr, tarihinde ilk kez AFC Şampiyonlar Ligi kupasını kazanma yolunda Ronaldo'nun bitmek bilmeyen hırsına büyük ölçüde güvenecek. Postecoglou da Portekizli ikonla kurduğu yeni ortaklığın önemli kupalar getirmesini umacak.
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