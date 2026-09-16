Al-Nassr teknik direktörü, bir muhabirin takımın ne kadar hazır olduğunu sorgulaması ve Ronaldo'yu takıma yardım etmemekle suçlaması üzerine öfkeli bir tepki verdi. Postecoglou, performansın sorumluluğunu hemen üstlendi ancak ekibine yöneltilen suçlamaları reddetti.

Postecoglou, ESPN'in aktardığına göre, "İyi hazırlanmadığımızı söylüyorsun ama sen de oradaydın. O yüzden doğruyu söylemiyorsun. Dürüst ol. Bu benim sorumluluğum. Belki işimi iyi yapmadım. Buna tamam. Ama lütfen hazırlık hakkında konuşma" dedi.