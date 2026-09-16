AFP
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Ange Postecoglou, Al-Nassr'ın AFC Şampiyonlar Ligi'nde ağır yenilgi almasının ardından Cristiano Ronaldo'yu öfkeyle savundu
Al-Nassr için yıkıcı bir gece
Al-Nassr, salı günü Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Ain'e 4-0'lık ağır bir yenilgi aldı. Bu sonuç, Suudi Pro League şampiyonu için AFC Şampiyonlar Ligi Elit'te acı bir darbe oldu.
Bu aynı zamanda Ronaldo'nun Suudi Arabistan'a gelişinden bu yana kariyerindeki en ağır yenilgiyi de ifade etti. Ağır mağlubiyet, takımın hazırlığı ve yıldız forvetlerinin genel etkisine ilişkin soruları da anında beraberinde getirdi.
Ancak teknik direktör Postecoglou, eleştirilerin karşılıksız kalmasına izin vermedi. Tottenham ve Nottingham Forest'ın eski çalıştırıcısı, maç sonrası gergin basın toplantısında yıldız oyuncusunun arkasında kararlılıkla durdu.
- AFP
Postecoglou basınla karşı karşıya geldi
Al-Nassr teknik direktörü, bir muhabirin takımın ne kadar hazır olduğunu sorgulaması ve Ronaldo'yu takıma yardım etmemekle suçlaması üzerine öfkeli bir tepki verdi. Postecoglou, performansın sorumluluğunu hemen üstlendi ancak ekibine yöneltilen suçlamaları reddetti.
Postecoglou, ESPN'in aktardığına göre, "İyi hazırlanmadığımızı söylüyorsun ama sen de oradaydın. O yüzden doğruyu söylemiyorsun. Dürüst ol. Bu benim sorumluluğum. Belki işimi iyi yapmadım. Buna tamam. Ama lütfen hazırlık hakkında konuşma" dedi.
Bir futbol efsanesini savunmak
Postecoglou, ağır yenilgi sırasında Portekizli efsanenin "hiçbir şey" yapmadığı yönündeki iddialardan özellikle rahatsız oldu. Teknik direktör, sezon öncesi hazırlık döneminde fazla süre alamamasına rağmen forvetin son gol performansına dikkat çekti.
"Cristiano şimdiden üç gol attı" dedi teknik direktör. "Sınırlı bir hazırlık dönemi geçirdi. Bu oyuncularla ilgili değil. Oyuncular her şeyini veriyor. Hepsi üst düzey oyuncular ve harika karakterlere sahipler. Sorumluluk bana ait, tamam mı? Ama hâlâ herkes için örnek olmaya devam eden biri hakkında böyle konuşmamalısınız.
"Ve oynamaya devam edebilmek için her türlü fedakârlığı yaparak kariyer inşa etmiş insanlar hakkında böyle şeyler söylerken dikkatli olmalısınız. Dediğim gibi, beni eleştirebilirsiniz, sorun yok. Bu tamam. Üç maçta gol atmadı mı? Bugün pozisyonlara girmedi mi?"
- AFP
Ligde yeniden toparlanmak
Al-Nassr, kıtasal arenadaki bu küçük düşürücü başarısızlığın ardından artık hızla toparlanmak zorunda. Riyad merkezli kulüp şu anda Suudi Pro Lig puan durumunda üçüncü sırada yer alıyor. Şampiyonluk yarışında ezeli rakipleri Al-Hilal ve Al-Ittihad ile arasındaki farkı kapatması gerekiyor.
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