Liverpool, sahasında sürpriz bir yenilgiden kaçınmak için sonuna kadar mücadele etmek zorunda kaldı ve sonunda Forest karşısında 2-2’lik beraberliği kurtardı. Andoni Iraola’nın ekibi, Anfield’daki ağır tempolu ilk yarıda ritmini bulmakta zorlandı ve erken geri düştü. Konuk ekip, 24. dakikada Dan Ndoye’nin golüyle hak ettiği üstünlüğü yakaladı.

Forest, derinde savunma yapıp kontra ataklarla vurmak için kusursuz şekilde kurgulanmıştı ve ev sahibini sık sık zor durumda bıraktı. Liverpool, Florian Wirtz’in ağları sarsmasıyla devre arasından önce eşitliği sağladığını düşündü. Ancak VAR incelemesinin ardından, hücum başlangıcında Jeremie Frimpong’un milimetrik ofsaytta yakalandığı gerekçesiyle gol iptal edildi.