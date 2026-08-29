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Liverpool v Nottingham Forest FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Yosua Arya

Çeviri:

Anfield’de ilk maçına çıkan Victor Munoz’dan geç roket gol, Liverpool Nottingham Forest beraberliğiyle hayal kırıklığı yaşadı

Liverpool - Nottingham Forest
Premier Lig
Liverpool
Nottingham Forest
V. Munoz

Liverpool, Anfield'da Nottingham Forest karşısında 2-2'lik beraberliği alabilmek için iki kez geri dönmek zorunda kaldı. Victor Munoz'un harika golü, Morgan Gibbs-White'ın penaltı noktasından maçı kazandırdığını düşündüğü anda Andoni Iraola'nın takımına bir puanı getirdi.

  • Forest, Anfield'da erken bir şok tehdidi yaratıyor

    Liverpool, sahasında sürpriz bir yenilgiden kaçınmak için sonuna kadar mücadele etmek zorunda kaldı ve sonunda Forest karşısında 2-2’lik beraberliği kurtardı. Andoni Iraola’nın ekibi, Anfield’daki ağır tempolu ilk yarıda ritmini bulmakta zorlandı ve erken geri düştü. Konuk ekip, 24. dakikada Dan Ndoye’nin golüyle hak ettiği üstünlüğü yakaladı.

    Forest, derinde savunma yapıp kontra ataklarla vurmak için kusursuz şekilde kurgulanmıştı ve ev sahibini sık sık zor durumda bıraktı. Liverpool, Florian Wirtz’in ağları sarsmasıyla devre arasından önce eşitliği sağladığını düşündü. Ancak VAR incelemesinin ardından, hücum başlangıcında Jeremie Frimpong’un milimetrik ofsaytta yakalandığı gerekçesiyle gol iptal edildi.

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  • Liverpool v Nottingham Forest FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Penaltı draması konuk takımın üstünlüğünü yeniden sağladı

    Alexander Isak, nihayet 60. dakikada ev sahibi ekibi yeniden maçın içine çekti. Cody Gakpo iki savunmacıyı geçip topu ceza sahası içine yerden çevirdi ve İsveçli forvet yakın mesafeden yaptığı basit dokunuşla ağları buldu.

    Ancak Forest, sadece 10 dakika sonra dramatik şekilde yeniden öne geçti. Neco Williams ceza sahası içinde Alisson'ın dikkatsiz müdahalesiyle yerde kalınca hakemin penaltı noktasını göstermekten başka seçeneği kalmadı. Topun başına geçen Gibbs-White, penaltıyı Alisson'ı ters köşeye yatırarak sol köşeye sert bir şekilde gönderdi.

  • Munoz'dan son dakikalarda muhteşem bir füze

    Süre daralırken ve ev sahibi taraftarların gerginliği giderek artarken, Munoz bireysel parlaklığını gösteren bir an yaşattı. Wirtz, 82. dakikada boş bir alan buldu ve takım arkadaşı için iç sağ koridora akıllıca bir pas bıraktı.

    Munoz, tek dokunuşla 180 derece dönerek Matz Sels'in üzerinden sert ve yükselen bir şut çıkardı. Top, üst direğin altına çarpıp sol üst köşeden ağlara gitti ve Liverpool'un sahadan eli boş ayrılmamasını sağladı.

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  • Liverpool v Nottingham Forest FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Iraola bir puana razı olmak zorunda kaldı

    Galibiyet golü için geç bir baskı kurmasına ve son bölümde topa yüzde 72 oranında sahip olmasına rağmen Liverpool, dirençli Forest savunmasını aşmanın bir yolunu bulamadı. Konuk ekip dizilişini iyi korudu ve son anlardaki baskıyı karşılamada tamamen rahat göründü.

    Bu sonuç, yeni görünümlü kadrosunu takıma adapte etmeye çalışan Iraola’ya üzerinde düşünecek çok şey bıraktı. Forest ise zorlu mücadeleyle aldığı bir puandan son derece memnun şekilde Midlands’a dönecek. Anfield’da unutulmaz bir galibiyet almaya çok yaklaştılar ve deplasmanda tehlikeli bir ekip olmaya devam ediyorlar.

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