Manchester City, bu sezonun en hassas maçlarından birine çıkıyor. Pazar günü Anfield'de Liverpool'a konuk olacak olan İngiliz kulübü, mali ihlaller davasının üzerine ağır bir gölge düşürmesi ve iki takım arasındaki tarihi rekabetin yaralarını yeniden açmasının ardından, düşmanlık ve öfkeyle dolu bir atmosfere adım atacak.

Premier Lig'de zirvede yer alan City, tartışma konusu olan mali suçlamalardan hüküm almasının ve sezonunun kaderini belirleyebilecek, hatta İngiltere'deki şampiyonluk yarışının çehresini yeniden çizebilecek hukuki süreçlerin devam etmesinin gölgesinde, yeşil sahanın sınırlarını aşan bir mücadeleyle karşı karşıya.

Liverpool karşılaşması, Pep Guardiola'nın ardından görevi devralan teknik direktör Enzo Maresca'nın takımı için yeni bir teknik sınav olmakla kalmayacak; aynı zamanda bağımsız komisyonun kararının açıklanmasından bu yana Manchester City'nin ligdeki ilk çıkışı olacak. Rakibini her zaman şampiyonluk mücadelesinde mali üstünlüğünden faydalanan bir hasım olarak gören Anfield taraftarlarının, takımı düşmanca bir karşılamayla ağırlaması bekleniyor.

Manchester City, mevcut krizi göz önüne alındığında gitmeyi tercih etmeyeceği stadyumların bir listesini yapacak olsa, iki kulüp arasındaki uzun gerilim tarihi ve Liverpool taraftarlarının takımlarının kazanabileceği şampiyonlukları kaybettiğine dair birikmiş hissiyat dikkate alındığında, Anfield'in bu listenin başında yer alması muhtemeldi.

Liverpool, 2013-2014, 2018-2019 ve 2021-2022 sezonlarını Manchester City'nin ardından ikinci sırada tamamladı; son iki sezonda fark yalnızca bir puandı. Bu durum, özellikle Guardiola ile Jürgen Klopp arasındaki taktiksel ve fikirsel çekişmenin gölgesinde, iki taraf arasındaki rekabeti son yılların en heyecan verici yerel mücadelelerinden biri haline getirdi.

Rekabet yalnızca sahadaki sonuçlar ve performansla sınırlı kalmadı; Manchester City'nin mali gücünün rekabet dengesine etkisine dair sert taraftar tartışmalarına da uzandı. Bu bilgiler İngiliz Yayın Kurumu "BBC" tarafından aktarıldı.

Liverpool taraftarlarının bir kesimi, rakibinin sahip olduğu mali üstünlük olmasaydı takımlarının daha fazla kupa kazanabileceğine inanmayı sürdürdü. Premier Lig'in mali kurallarıyla ilgili davadaki gelişmelerin ardından bu mesele daha da hassas bir hale geldi.

Buna karşılık City taraftarları, takımlarının elde ettiği başarıların üstün teknik çalışmanın, oyuncuların kalitesinin ve Guardiola'nın yıllar boyunca kurduğu takımların sunduğu olağanüstü seviyenin sonucu olduğunu savunuyor.

Ancak mali dava bu anlaşmazlığa yeni bir boyut kazandırdı; tartışma artık sportif kıyaslamalarla sınırlı değil, bazı başarıların elde edildiği koşulların ne kadar sağlıklı olduğu ve hukuki sürecin sonunda çıkabilecek kararlarla ilişkili hale geldi.