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Fans Celebrate As Liverpool FC Lift The Premiership Trophy At AnfieldGetty Images News
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Anfield cehennemin kapılarını açıyor: Manchester City'nin galibiyetleri değersiz mi kalacak?

FEATURES
E. Maresca
P. Guardiola
A. Iraola
Liverpool - M.City
Liverpool
M.City
Premier Lig
İtalya
İspanya
İngiltere

Zirve ceza kararına bağlı: Belirsizlik Maresca'nın sezonunu tehdit ediyor

Manchester City, bu sezonun en hassas maçlarından birine çıkıyor. Pazar günü Anfield'de Liverpool'a konuk olacak olan İngiliz kulübü, mali ihlaller davasının üzerine ağır bir gölge düşürmesi ve iki takım arasındaki tarihi rekabetin yaralarını yeniden açmasının ardından, düşmanlık ve öfkeyle dolu bir atmosfere adım atacak.

Premier Lig'de zirvede yer alan City, tartışma konusu olan mali suçlamalardan hüküm almasının ve sezonunun kaderini belirleyebilecek, hatta İngiltere'deki şampiyonluk yarışının çehresini yeniden çizebilecek hukuki süreçlerin devam etmesinin gölgesinde, yeşil sahanın sınırlarını aşan bir mücadeleyle karşı karşıya.

Liverpool karşılaşması, Pep Guardiola'nın ardından görevi devralan teknik direktör Enzo Maresca'nın takımı için yeni bir teknik sınav olmakla kalmayacak; aynı zamanda bağımsız komisyonun kararının açıklanmasından bu yana Manchester City'nin ligdeki ilk çıkışı olacak. Rakibini her zaman şampiyonluk mücadelesinde mali üstünlüğünden faydalanan bir hasım olarak gören Anfield taraftarlarının, takımı düşmanca bir karşılamayla ağırlaması bekleniyor.

Manchester City, mevcut krizi göz önüne alındığında gitmeyi tercih etmeyeceği stadyumların bir listesini yapacak olsa, iki kulüp arasındaki uzun gerilim tarihi ve Liverpool taraftarlarının takımlarının kazanabileceği şampiyonlukları kaybettiğine dair birikmiş hissiyat dikkate alındığında, Anfield'in bu listenin başında yer alması muhtemeldi.

Liverpool, 2013-2014, 2018-2019 ve 2021-2022 sezonlarını Manchester City'nin ardından ikinci sırada tamamladı; son iki sezonda fark yalnızca bir puandı. Bu durum, özellikle Guardiola ile Jürgen Klopp arasındaki taktiksel ve fikirsel çekişmenin gölgesinde, iki taraf arasındaki rekabeti son yılların en heyecan verici yerel mücadelelerinden biri haline getirdi.

Rekabet yalnızca sahadaki sonuçlar ve performansla sınırlı kalmadı; Manchester City'nin mali gücünün rekabet dengesine etkisine dair sert taraftar tartışmalarına da uzandı. Bu bilgiler İngiliz Yayın Kurumu "BBC" tarafından aktarıldı.

Liverpool taraftarlarının bir kesimi, rakibinin sahip olduğu mali üstünlük olmasaydı takımlarının daha fazla kupa kazanabileceğine inanmayı sürdürdü. Premier Lig'in mali kurallarıyla ilgili davadaki gelişmelerin ardından bu mesele daha da hassas bir hale geldi.

Buna karşılık City taraftarları, takımlarının elde ettiği başarıların üstün teknik çalışmanın, oyuncuların kalitesinin ve Guardiola'nın yıllar boyunca kurduğu takımların sunduğu olağanüstü seviyenin sonucu olduğunu savunuyor.

Ancak mali dava bu anlaşmazlığa yeni bir boyut kazandırdı; tartışma artık sportif kıyaslamalarla sınırlı değil, bazı başarıların elde edildiği koşulların ne kadar sağlıklı olduğu ve hukuki sürecin sonunda çıkabilecek kararlarla ilişkili hale geldi.

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    Tarihi mahkûmiyet ve sezonun kaderini askıya alan temyiz

    Manchester City, 2009-2010 ile 2017-2018 sezonları arasındaki dönemde mali kuralların ihlaline ilişkin suçlamalarda kendisini mahkûm eden bağımsız komisyonun kararına karşı temyize gittikten sonra, karşılaşmaya suçsuzluğuna olan inancını koruyarak çıkıyor.

    Kulüp tutumunu sürdürse de, dava bu sezonun üzerine gölge düşürdü; özellikle olası cezaların belirlenmesinin hâlâ beklenmesi ve ilgili mercilerin temyizle bağlantılı hukuki gelişmeleri takip etmesiyle birlikte.

    Asıl sorun, kulübün geleceğini saran belirsizlik halinde yatıyor. Zira mesele yalnızca Manchester City'nin bir cezayla karşılaşıp karşılaşmayacağı değil, aynı zamanda bu cezanın niteliği ve sonuçlarına, puan tablosundaki konumuna ne ölçüde etki edeceği.

    Konuşulan senaryolar arasında sert olasılıklar da bulunuyor: istisnai biçimde puan silinmesi, alt lige düşürülme ya da rekabetin seyrini değiştirebilecek başka cezalara maruz kalma. Bununla birlikte bu olasılıklar hukuki süreçlere ve nihai kararlara bağlı kalıyor ve kesinleşmiş sonuçlar gibi ele alınamaz.

    İşte burada Premier Lig'in peşini bırakmayan soru ortaya çıkıyor: Manchester City'nin sezonu şampiyonlukla tamamlaması durumunda, istikrarını tehdit eden davanın kaderi hâlâ belirsizken bu sezon nasıl değerlendirilecek?

    Takımın elde ettiği her galibiyetle birlikte, hukuki gelişmelerin bu başarının değeri üzerindeki etkisine dair tartışma gündemde kalmaya devam edecek. Ayrıca sonradan cezalar açıklanması halinde, özellikle bu durum takımların sıralamasına veya Avrupa kupalarına katılma şanslarına yansırsa, rekabetin hesapları daha da karmaşık hale gelecek.

    Bu noktadan hareketle takipçiler, sezonun takımların sahada ortaya koyduklarına göre sonuçlanan net bir rekabet olmak yerine, soru işaretleriyle çevrili bir yarışa dönüşmesinden endişe ediyor.


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    Maresca, Guardiola'nın mirası ve davanın yükleri

    Enzo Maresca, Manchester City'nin başına geçtiği günden bu yana kendisini çifte bir meydan okumanın karşısında buldu; zira yalnızca kupalar için yarışmaya alışmış bir takımı devralmakla kalmadı, aynı zamanda kulübü sürekli baskı altında tutan büyük bir mali davanın yansımalarıyla başa çıkma sorumluluğunu da üstlendi.

    Liverpool karşılaşmasının yaklaşmasıyla birlikte teknik direktör, ceza ve temyiz süreciyle ilgili tekrarlanan sorulara rağmen basın toplantısında sakin bir görüntü verdi; odağının maça hazırlanmak olduğunu ve kulüp yönetimine ile liderliğine duyduğu güvenin sarsılmadığını vurguladı.

    Maresca şöyle konuştu: "Bu kulübe katılmaya iten sebep, sahibe, icra kurulu başkanına, sportif direktöre ve kurumun tüm unsurlarına yüzde 100 duyduğum güvendi. Bu nedenle bu konuda en ufak bir şüphem yok."

    Yaklaşan karşılaşma hakkında ise şunları ekledi: "Kesinlikle zor bir maç olacak. Anfield'deki atmosferin nasıl olduğunu bilsek de hazır olmalı ve tüm dikkatimizi maça vermeliyiz."

    Sözlerini şöyle sürdürdü: "Mevcut durum nedeniyle atmosfer belki daha da zorlu hale gelebilir, ancak görevimiz elimizdeki en iyiyi ortaya koymak ve maçı kazanmaya çalışmak. Böyle maçlar oynamak, teknik direktörlük mesleğini seçmemin sebeplerinden biri."

    Teknik direktörün açıklamaları, oyuncularını dış baskılardan uzak tutma ve odağı sportif tarafta tutma isteğini yansıtıyor. Ancak dava hakkındaki konuşmaların artması ve buna eşlik eden kulübün geleceğine dair soru işaretleri göz önüne alındığında bu görev kolay olmayacak.

    Maresca ayrıca temyizin başarıya ulaşacağına dair güvenini vurguladı ve kulübün hukuki mücadeleyi kazanma gücüne olan inancını yansıtan bir ifade kullandı. Manchester City, komitenin kararının hukuka, ilkelere ve olgulara ilişkin esaslı hatalar içerdiği görüşünde ısrar ediyor ve kararı isabetli görmüyor.

    Buna karşılık bağımsız komite, davanın detaylarında yer aldığı üzere, kulübün bazı mali işlemlerini ele alırken "göstermelik" tanımını sekiz kez kullandı. Bu kapsamda, komitenin göstermelik olarak nitelendirdiği anlaşmalar aracılığıyla gelirlerin 900 milyon sterlinden fazla şişirilmesine ilişkin suçlamalar da bulunuyor.

    Kulübün tutumu ile komitenin kararı arasında son söz, hukuki süreçlerin tamamlanmasına kadar askıda kalıyor. Bu da davayı, takımın olumlu sonuçlar aldığı dönemlerde bile teknik ekip ve oyuncular üzerinde sürekli bir baskı kaynağı haline getiriyor.


  • imago-sport-1073223814.jpgFocus Images

    Alan Shearer, Premier Lig'in güvenilirliğini tehdit eden bir krize karşı uyardı

    Konuyla ilgili tartışmalar artık yalnızca Manchester City ve Liverpool taraftarlarıyla sınırlı kalmıyor; İngiliz futbolunun önde gelen isimlerine de uzandı. Bunlardan biri de eski İngiltere Milli Takımı forveti Alan Shearer oldu. Shearer, belirsizliğin sürmesinin ligin imajına ve güvenilirliğine zarar verebileceği konusunda uyarıda bulundu.

    Shearer, "BBC Radio 5 Live Sport" radyosuna yaptığı açıklamalarda, davanın sonuçlarının öğrenilmesi için beklenen sürenin uzunluğunun çok kötü bir izlenim bıraktığını söyledi ve Premier Lig'in 1992 yılında kuruluşundan bu yana benzer bir vakayla karşılaşmadığına dikkat çekti.

    Davanın boyutunun ciddiyetini yansıttığını ekleyen Shearer, güvenilirliğin futbolda temel bir unsur olduğunu ve diğer kulüplerin taraftarlarının gelişmeleri yakından takip edeceğini vurguladı. Sözlerini şöyle sürdürdü: "Anfield'dan başlayarak tüm kulüplerin öfkesiyle karşılaşmak üzereler."

    Shearer, meselenin mümkün olan en kısa sürede çözülmesi gerektiğinin altını çizdi ve Manchester City'nin yaz döneminde büyük meblağlar harcadığını, iyi sonuçlar elde ettiğini, aylarca kazanmaya devam edebileceğini, hatta sezonu şampiyonlukla tamamlayabileceğini belirtti.

    Eski İngiliz forvet, durumun çözüme kavuşmadan sürmesinin son derece karmaşık bir tablo yaratabileceğini düşünüyor; zira kulüp büyük sportif başarılar elde edebilir, ardından sezonun değerlendirmesini ya da sonuçlarını etkileyecek hukuki kararlar ortaya çıkabilir. Shearer, davanın yansımalarının şu an için sınırlandırılamayacağını da ekledi ve bunun nihai sonuçları hâlâ bilinmeyen büyük bir kriz olduğunu değerlendirdi.

    Shearer'ın açıklamaları krizin bir başka yönünü de öne çıkarıyor; bekleyiş uzadıkça sportif rekabet ile hukuki süreci birbirinden ayırmak daha da zorlaşıyor ve gerek kulüp taraftarları arasında gerek futbol çevrelerinde rekabetin adaleti konusunda gündeme gelecek soruları görmezden gelmek güçleşiyor.


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  • Liverpool v Fulham - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Liverpool belirsizliği bekliyor: odak noktası yeşil sahada

    Kendi adına Liverpool Teknik Direktörü Andoni Iraola, belirsizlik halinin meselenin en rahatsız edici yönünü oluşturduğunu, özellikle de önümüzdeki gelişmelerin nereye varacağını kimsenin tam olarak bilmediğini belirtti.

    Premier Lig'in büyüklerini karşı karşıya getiren bir maçta ilk tecrübesini yaşamaya hazırlanan Iraola şöyle konuştu: "Belki de bu işin en kötü yanı belirsizlik hali; kimse ne olacağını bilmiyor. Bizim Liverpool'a odaklanmamız, kulüp ve takım olarak mümkün olan en iyi görüntüyü vermemiz gerekiyor. Benim karşı karşıya olduğum meydan okuma bu."

    Bu açıklamalar, belirsizliğin etkisinin yalnızca Manchester City ile sınırlı kalmadığını, sezon sonunda yarışın şeklini etkileyebilecek bir mesele ile karşı karşıya kalan rakiplerine de uzandığını ortaya koyuyor.

    Bununla birlikte Liverpool'un önündeki en acil görev, meselenin etrafındaki gürültünün teknik hazırlıklarını etkilemesine izin vermeden saha ve seyirci avantajını kullanarak olumlu bir sonuç almak.

    Manchester City'ye gelince, maça kişiliğinin ve baskıya dayanma kapasitesinin gerçek bir sınavı olarak yaklaşması gerekiyor; zira Anfield'da yaşanacak herhangi bir ayak sürçmesi eleştirilerin şiddetini artıracak, buna karşın bir galibiyet takıma son derece hassas bir dönemde önemli bir moral desteği verebilir.


  • Liverpool FC v Chelsea FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    Anfield patlamaya hazırlanıyor: Polis alarm seviyesini yükseltti

    Anfield'de atmosferin son derece gergin olması bekleniyor; zira bu mesele rakip kulüplerin taraftarları arasında, özellikle de Manchester City ile geçmişteki şampiyonluk yarışlarına dair acı hatıralar taşıyan Liverpool taraftarları arasında büyük bir öfke yarattı.

    "Kop" tribününü dolduran taraftarlar, tavırlarını ortaya koymak için hukuki sürecin sonunu ya da temyiz sonuçlarını beklemeye hazır değil. Atmosferin gürültülü ve öfkeli olması, maçın ise konuk takımın oyuncuları için zorlu bir zihinsel sınava dönüşmesi bekleniyor.

    Bu bağlamda Stoke City'nin eski teknik direktörü Tony Pulis, Manchester City'yi içinde bulunduğu koşullara "kuşatma altındaki takım" zihniyetiyle yaklaşmaya çağırdı. Pulis, takımın eleştirilerle meşgul olmak yerine saha içinde ve dışında kenetlenmesi gerektiğini belirtti.

    Pulis, "BBC Sport" için kaleme aldığı yazıda, beklentilerin yanlış olduğunu kanıtlamaya çalışan daha az şanslı takım rolünü her zaman sevdiğini söyledi. City'nin oyuncularından ve taraftarlarından beklenenin meydan okuma ruhuna sarılmak, kulübe saygı göstermek ve mücadeleye devam etmek olduğunu ifade etti.

    Güvenlik endişeleri, Anfield çevresinde daha önce yaşanan olaylar göz önüne alındığında ek bir önem kazanıyor. Nisan 2018'de Manchester City otobüsü, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Liverpool ile karşılaşma öncesinde stada ulaşırken şişe ve havai fişek saldırısına maruz kalmıştı.

    Olaylara ilişkin yaklaşık 130 saatlik görüntü kaydı incelenmesine rağmen Merseyside Polisi saldırıdan sorumlu kişilerin kimliklerini belirleyemedi; UEFA ise olay nedeniyle Liverpool'a 17.500 sterlin para cezası verdi.

    Merseyside Polisi, söz konusu olayları da hatırlatarak, stat ve çevresinde yaşanması beklenen gergin atmosfer karşısında maç için uygun bir güvenlik planı hazırlayacağını doğruladı.

    Bu, geçmişteki olayların tekrar yaşanmasının kaçınılmaz olduğu anlamına gelmiyor; ancak alışılmışın ötesinde rekabetçi, siyasi ve sportif bir yük taşıyan bir maçta iyi hazırlık yapılmasının ve oyuncuların ile taraftarların güvenliğinin sağlanmasının gerekliliğini ortaya koyuyor.


  • Manchester City v Sunderland - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Manchester City şampiyon olursa sezon değerini yitirir mi?

    Şampiyonluk yarışındaki hedefleriyle ceza tehdidi arasında kalan Manchester City, geçmiş sezonlara hiç benzemeyen bir dönemden geçiyor. Sonuçlarının ve istatistiklerinin konuşmaların merkezinde olmasına alışmış olan takım, bugün kendisini konumunun hukuka uygun olduğunu kanıtlamak için paralel bir mücadele vermek zorunda buluyor; rakip kulüpler ve taraftarlar ise hukuki süreçlerin nasıl sonuçlanacağını bekliyor.

    Liverpool karşılaşması ise rakibin gücü, Anfield'de oynamanın zorluğu ve Manchester City'yi kuşatan baskının büyüklüğü göz önüne alındığında teknik, fiziksel ve zihinsel açıdan zorlu bir sınav olmayı sürdürüyor. Ancak en büyük soru, sonuç ne olursa olsun 90 dakika içinde cevap bulmayacak. Bir galibiyet takıma üç değerli puan kazandırabilir, ama davayla ilgili tartışmayı sona erdirmeyecek; bir yenilgi de tek başına sezonunun kaderini belirlemeyecek.

    Sonuç olarak kulübün geleceği, tek bir maçta olanlara değil, hukuki süreçlerin ve temyizin nasıl sonuçlanacağına bağlı kalmaya devam edecek. Tablo netleşene kadar Manchester City'nin zirvedeki yeri soru işaretleriyle çevrili olacak, takımın atacağı her adım da takip ve eleştiri konusu olmayı sürdürecek.

    Anfield ise City'nin kendisine karşı birikmiş öfkenin boyutuyla açıkça yüzleşeceği ilk durak olacak. Bu maç takıma yarışa devam etmesi yönünde yeni bir ivme kazandırabilir ya da etrafındaki baskıyı daha da artırabilir. İki olasılık arasında, tüm sezonu takip eden soru hâlâ geçerli: Herkes İngiltere Premier Lig tarihinin en çok tartışma yaratan davalarından birinde son sözü beklerken, Manchester City sportif başarılarının değerini koruyabilecek mi?


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