Bu karşılaşma, Atletico'nun üst üste ikinci sezonda Avrupa serüvenine Liverpool deplasmanında başlaması anlamına geliyor. Liverpool, Atletico ile Şampiyonlar Ligi'ndeki son üç karşılaşmasını da kazandı ve Atletico, Avrupa'da hiçbir rakibine karşı üst üste dört yenilgi yaşamadı. Öte yandan Liverpool'un yeni teknik direktörü Andoni Iraola, Simeone ile yaptığı dört resmi maçta henüz galibiyet alamadı (üç yenilgi, bir beraberlik).