Getty Images Sport
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Anfield'a hazır! Julian Alvarez, Liverpool ile karşılaşacak Atletico Madrid kadrosunun başında yer alıyor
Rojiblancos, deplasman kafilesini açıkladı
Atletico, çarşamba günü Anfield'da Liverpool'a karşı oynayacağı Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki açılış maçı öncesinde İngiltere'ye hareket etti. Simeone, Athletic Club'a 3-0 kaybedilen maçta ikinci yarıda oyuna girerek geri dönen Alvarez'in de yer aldığı güçlü bir kafile açıkladı. Arjantinli forvet, yaz döneminde Barcelona'nın yoğun ilgisi sırasında antrenmanı kısa süreliğine kaçırmıştı ancak Atletico, oyuncunun serbest kalma bedeli konusunda geri adım atmadı.
- Getty Images Sport
İspanyol ekip Merseyside'ı sahaya yatırıyor
Kadro, 10.00'da Barajas Havalimanı'ndan ayrıldıktan sonra yerel saatle yaklaşık 12.20'de Merseyside'a iniş yaparak The Municipal Hotel'de kampa girdi. Simeone ve bir oyuncunun, saat 18.30'da Anfield zemininde gerçekleştirilecek basına açık antrenman öncesinde 17.45'te medyanın karşısına çıkması planlanıyor.
Simeone, deplasman yolculuğunda yalnızca iki oyuncusundan yoksun. Forvet Alexander Sorloth sakatlığının ardından rehabilitasyon sürecini sürdürürken, Arnau Ortiz ise Ağustos 2024'ten bu yana devam eden cezası nedeniyle kadroda yer almıyor. Jan Oblak, Koke, Cuti Romero, Jonathan David ve Ademola Lookman gibi ilk takımın kilit isimlerinin kadroda bulunması, konuk ekibin etkileyici kadro derinliğini gözler önüne seriyor.
Tarihi rekabet mücadeleyi yeniden alevlendiriyor
Bu karşılaşma, Atletico'nun üst üste ikinci sezonda Avrupa serüvenine Liverpool deplasmanında başlaması anlamına geliyor. Liverpool, Atletico ile Şampiyonlar Ligi'ndeki son üç karşılaşmasını da kazandı ve Atletico, Avrupa'da hiçbir rakibine karşı üst üste dört yenilgi yaşamadı. Öte yandan Liverpool'un yeni teknik direktörü Andoni Iraola, Simeone ile yaptığı dört resmi maçta henüz galibiyet alamadı (üç yenilgi, bir beraberlik).
- AFP
Avrupa devleri güçlerini sınayacak
Atletico, hafta sonu ligde yaşadığı aksiliğin ardından toparlanmakta kararlı ve geçen sezon Anfield'da aldığı 3-2'lik yenilginin tekrarını yaşamaktan kaçınmak istiyor. Liverpool'un Avrupa Kupası veya Şampiyonlar Ligi'nde evindeki açılış maçını 12 karşılaşmada da hiç kaybetmemiş olması göz önüne alındığında, zorluk hâlâ çok büyük. Simeone'nin takımının, zorlu lig aşaması fikstürü başlamadan önce hayati önemdeki erken puanları alabilmesi için savunmadaki direnç belirleyici olacak.
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