Andy Robertson ve Diogo Jota'nın Dünya Kupası hayali gerçek oldu: İskoçya kaptanı, beş milyon taraftarın umutlarını ve eski Liverpool takım arkadaşının anısını taşıyor

Klopp, moralini yüksek tutmak için elinden geleni yaptı, ancak Jota, futbolun en büyük sahnesinde ülkesini temsil etme fırsatından haksız bir şekilde mahrum bırakılmış gibi hissediyordu.

Jota, FourFourTwo'ya "Sakatlandıktan sonraki gün Jürgen bana sıkıca sarıldı" dedi. "O anda söylenecek pek bir şey olmadığını biliyordu, sadece beni teselli etmeye çalışıyordu. Rehabilitasyonum sırasında beni her gördüğünde nasıl gittiğini sorardı.

"Onun önemsediğini fark ediyorsunuz. İsteyebileceğiniz tek şey budur: Takımın sorumlusunun tüm oyuncuları önemsemesi ve geri döndüğünüzde size güvendiğini göstermesi. Ama bu, kariyerimin en büyük sakatlığıydı.

"Benim gibi bir şey hissettiğinizde ve sedyeyle sahadan çıkarken durum pek iyi görünmüyor. Yine de ciddi bir şey olmadığına dair umudunuz var. Dünya Kupası'na çok az kalmıştı, ben de zamanında iyileşebileceğimi umuyordum. İyileşemeyeceğim ve Dünya Kupası'na gidemeyeceğim söylendiğinde, bu kariyerimdeki en ağır darbe oldu. Sadece üzüntü.

"İlk Dünya Kupamı oynama fırsatım vardı ve milli takımda önemli bir rol oynadığımı biliyordum – elemelerde büyük rol oynamıştım, bu yüzden orada olmayı hak ettiğimi hissediyordum. Ama olamadım."