Andy Robertson ve Diogo Jota'nın Dünya Kupası hayali gerçek oldu: İskoçya kaptanı, beş milyon taraftarın umutlarını ve eski Liverpool takım arkadaşının anısını taşıyor

Bu, Jota'nın da en büyük hedefi idi ve geçen yılki Uluslar Ligi finallerinde Portekiz'in zaferine katkıda bulunduktan sonra, Selecção'nun Dünya Kupası elemelerinde de rolünü üstlenmeye hazırdı.
Ancak, 3 Temmuz 2025'te, ülkesinin İspanya'yı penaltı atışlarında mağlup etmesinden bir aydan az bir süre sonra ve 28 yaşındaki oyuncunun üç çocuğunun annesi Rute Cardoso ile evlenmesinden sadece 11 gün sonra, Jota, kardeşi Andre Silva ile birlikte İspanya'nın Zamora kentinde bir trafik kazasında hayatını kaybetti.
Liverpool'daki diğer takım arkadaşları gibi Robertson da büyük bir üzüntüye kapıldı.
"Şu anda en çok düşündüğüm kişiler ailesi," diye Instagram'da yazdı. "Kaybettikleri çok ağır. Diogo ve Andre gibi iki değerli ruhu kaybettikleri için çok üzgünüm. Takım ve kulüp olarak, ne kadar sürerse sürsün, bunu birlikte atlatmaya çalışacağız.
"Benim için, arkadaşımdan bahsetmek istiyorum. Dostumdan. Sevdiğim ve deli gibi özleyeceğim adamdan. Onun bir oyuncu olarak özelliklerini saatlerce anlatabilirim, ama şu anda bunların hiçbirinin önemi yok gibi geliyor.
"Önemli olan adamın kendisi. Kişiliği. O çok iyi bir adamdı. En iyisiydi. Çok samimiydi. Sıradan ve gerçekti. Sevdiği insanlara karşı sevgi doluydu. Eğlence doluydu.
"O, tanıdığım en İngiliz yabancı oyuncuydu. Onun aslında İrlandalı olduğunu şaka yapardık... Ben tabii ki onu İskoç olarak sahiplenmeye çalışırdım. Ona Diogo MacJota bile derdim. Birlikte dart izler, at yarışlarının tadını çıkarırdık. Bu sezon Cheltenham'a gitmek en önemli anlardan biriydi - yaşadığımız en güzel anlardan biriydi.
"Onu son gördüğüm gün, hayatının en mutlu günüydü – düğün günü. O büyülü günden, hiç bitmeyen gülümsemesini hatırlamak istiyorum. Karısına ve ailesine ne kadar çok sevgi dolu olduğunu.
"Veda ettiğimize inanamıyorum. Çok erken ve çok acı verici. Ama hayatımda olduğun ve onu daha iyi hale getirdiğin için teşekkür ederim dostum.
"Seni seviyorum, Diogo."