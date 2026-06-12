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Andy Robertson Diogo Jota GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

Çeviri:

Andy Robertson ve Diogo Jota'nın Dünya Kupası hayali gerçek oldu: İskoçya kaptanı, beş milyon taraftarın umutlarını ve eski Liverpool takım arkadaşının anısını taşıyor

Analysis
Dünya Kupası
A. Robertson
D. Jota
İskoçya
Portekiz
Liverpool
FEATURES
Haiti - İskoçya

16 Ekim 2022'de Anfield'da Liverpool'un Manchester City'yi 1-0 yendiği maçın bitmesine sadece saniyeler kalmıştı ki, Diogo Jota bir kas sorunu nedeniyle yere yığıldı ve Portekizli oyuncu büyük acı çekti. Jürgen Klopp hemen en kötüsünden korktu: "Diogo yerde kalırsa, bu asla iyiye işaret değildir." Ve öyle de oldu. Jota, birkaç hafta değil, aylarca sahalardan uzak kalmasına neden olacak bir baldır sakatlığı geçirdi ve bu nedenle Portekiz'in 2022 Dünya Kupası kampanyasında yer alamayacak.

"Adı Diogo ve şu ana kadar şaşırtıcı bir şekilde durumu iyi," dedi Klopp, Liverpool'un West Ham'a karşı oynayacağı bir sonraki maç öncesinde. "O inanılmaz zeki bir çocuk, bu yüzden onu sahadan taşıdığımızda durumun farkındaydı sanırım. Maçtan sonra yan yana geldiğimizde onunla bir saniye konuştum ve o da bana ne olduğunu anlattı. Sanırım o anda bunun ciddi bir [sakatlık] olduğunu zaten biliyordu."

Elbette, Katar'a gitme şansının olmadığını hemen fark etmek, Jota'nın ilk Dünya Kupası'nı kaçırmanın acısını kabullenmesini kolaylaştırmadı.

"Anfield'da geçirdiğim o güzel gecenin ardından, benim gecem en kötü şekilde sona erdi. Son dakikada hayallerimden biri yıkıldı," diye yazdı Jota, City maçından altı gün sonra sosyal medyada paylaştığı bir gönderide. "Ama ben de dışarıdan, hem kulübümü hem de ülkemi destekleyenlerden biri olacağım ve bir an önce geri dönmek için mücadele edeceğim." Yine de Jota için zor zamanlardı.

  • Liverpool FC v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    "Kariyerimin en ağır sakatlığı"

    Klopp, moralini yüksek tutmak için elinden geleni yaptı, ancak Jota, futbolun en büyük sahnesinde ülkesini temsil etme fırsatından haksız bir şekilde mahrum bırakılmış gibi hissediyordu.

    Jota, FourFourTwo'ya "Sakatlandıktan sonraki gün Jürgen bana sıkıca sarıldı" dedi. "O anda söylenecek pek bir şey olmadığını biliyordu, sadece beni teselli etmeye çalışıyordu. Rehabilitasyonum sırasında beni her gördüğünde nasıl gittiğini sorardı.

    "Onun önemsediğini fark ediyorsunuz. İsteyebileceğiniz tek şey budur: Takımın sorumlusunun tüm oyuncuları önemsemesi ve geri döndüğünüzde size güvendiğini göstermesi. Ama bu, kariyerimin en büyük sakatlığıydı.

    "Benim gibi bir şey hissettiğinizde ve sedyeyle sahadan çıkarken durum pek iyi görünmüyor. Yine de ciddi bir şey olmadığına dair umudunuz var. Dünya Kupası'na çok az kalmıştı, ben de zamanında iyileşebileceğimi umuyordum. İyileşemeyeceğim ve Dünya Kupası'na gidemeyeceğim söylendiğinde, bu kariyerimdeki en ağır darbe oldu. Sadece üzüntü.

    "İlk Dünya Kupamı oynama fırsatım vardı ve milli takımda önemli bir rol oynadığımı biliyordum – elemelerde büyük rol oynamıştım, bu yüzden orada olmayı hak ettiğimi hissediyordum. Ama olamadım."

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  • Scotland v Ukraine - FIFA World Cup QualifierGetty Images Sport

    'Kendimizi hayal kırıklığına uğratmak'

    FIFA oynamak, Dünya Kupası'nı kaçırmanın acısını biraz hafifletmeye yardımcı oldu. Ancak, o zor günleri atlatmasını sağlayan asıl şey, çok benzer bir hayal kırıklığı yaşayan bir takım arkadaşının desteğiydi.

    Jota ve Andy Robertson, Anfield'da iki yıldır birlikte oynuyorlardı ancak İskoç oyuncunun daha sonra açıkladığı gibi, ikisi de 2022 Dünya Kupası'nı uzaktan izlemek zorunda kaldıklarında gerçekten yakınlaştılar.

    Duyguları biraz farklıydı. Jota, Dünya Kupası'nda oynama şansının elinden alındığını hissederken, Robertson ise kendisinin ve İskoçya takım arkadaşlarının bu şansı kendilerinin heba ettiğini düşünüyordu.

    Robertson, Haziran 2022'de İskoçya'nın evinde Ukrayna'ya yenildiği Dünya Kupası play-off yarı final maçının ardından Sky Sports'a şunları söyledi: "Bu maçı çok uzun zamandır bekliyorduk. Öncesindeki performanslarımız gerçekten çok iyiydi ama dürüst olmak gerekirse, sahada kendimizi gösteremedik.

    "İstediğimiz gibi oynamadık ve bu en hayal kırıcı olan şey. Artık geride kaldı. Olumlu bir kampanya döneminin ardından kendimizi hayal kırıklığına uğrattık.

    "Dünya Kupası bizim için dört yıl daha ertelendi, bunu kabullenmek bizim için gerçekten zor, çünkü hepimizin o büyük turnuvada oynamayı hayal ediyorduk ve bunu hak edecek bir performans sergileyemedik."

  • Scotland v Ukraine - FIFA World Cup QualifierGetty Images Sport

    "Zaman daralıyor"

    Robertson'ın hayal kırıklığı o kadar derindi ki, turnuvanın ilk aşamalarında çok ihtiyaç duyduğu aile tatilini yaparken, başlangıçta Dünya Kupası'nı izlemeye bile zorlanıyor, bunun yerine kendisiyle futbol arasında olabildiğince mesafe koymayı tercih ediyordu.

    Sonunda Katar'a giden Liverpool oyuncularını desteklemeye başladı, ancak İngiltere, Hollanda ve Brezilya gibi takımların yanında "İskoçya'nın da orada olması gerektiği" hissini bir türlü üzerinden atamadı. Bunun başlıca nedeni, 29 yaşında olan Robertson'ın Dünya Kupası'nda oynama fırsatını bir daha yakalayamayacağını bilmesiydi.

    "Tatile çıktığımda, David Alaba ile karşılaştım ve o da Avusturya'da oynadığı için benzer bir durumda," dedi Robertson, Aralık 2022'de kulübünün resmi web sitesine. "Birkaç Avrupa Şampiyonası'na katıldığını, ancak hiç Dünya Kupası'na gitmediğini söyledi. İkimiz de yaşlandığımızı ve eleme şansımızın azaldığını konuşuyorduk.

    "Son birkaç maçta izlediğim kadarıyla, taraftarların tutkusunu, ülkelerini temsil eden oyuncuların tutkusunu gördünüz ve en büyük turnuva her zaman sizin için çok, çok büyük bir olaydır. Uzun, uzun bir süre sonra ilk kez Avrupa Şampiyonası'nda ülkemi temsil ederken bunu hissettim. Ama Dünya Kupası beni içten içe kemiren şey.

    "Kesinlikle bir şans daha deneyeceğim – belki iki, bakalım – ama bu gelecekte olacak, orası kesin. Bu, başarmak istediğiniz ve parçası olmak istediğiniz bir şey ve gelecekte bu kesinlikle benim hedefim olacak."

  • Funeral Held For Diogo Jota And Andre Silva In Their Hometown Of GondomarGetty Images News

    "Veda ettiğimize inanamıyorum"

    Bu, Jota'nın da en büyük hedefi idi ve geçen yılki Uluslar Ligi finallerinde Portekiz'in zaferine katkıda bulunduktan sonra, Selecção'nun Dünya Kupası elemelerinde de rolünü üstlenmeye hazırdı.

    Ancak, 3 Temmuz 2025'te, ülkesinin İspanya'yı penaltı atışlarında mağlup etmesinden bir aydan az bir süre sonra ve 28 yaşındaki oyuncunun üç çocuğunun annesi Rute Cardoso ile evlenmesinden sadece 11 gün sonra, Jota, kardeşi Andre Silva ile birlikte İspanya'nın Zamora kentinde bir trafik kazasında hayatını kaybetti.

    Liverpool'daki diğer takım arkadaşları gibi Robertson da büyük bir üzüntüye kapıldı.

    "Şu anda en çok düşündüğüm kişiler ailesi," diye Instagram'da yazdı. "Kaybettikleri çok ağır. Diogo ve Andre gibi iki değerli ruhu kaybettikleri için çok üzgünüm. Takım ve kulüp olarak, ne kadar sürerse sürsün, bunu birlikte atlatmaya çalışacağız.

    "Benim için, arkadaşımdan bahsetmek istiyorum. Dostumdan. Sevdiğim ve deli gibi özleyeceğim adamdan. Onun bir oyuncu olarak özelliklerini saatlerce anlatabilirim, ama şu anda bunların hiçbirinin önemi yok gibi geliyor.

    "Önemli olan adamın kendisi. Kişiliği. O çok iyi bir adamdı. En iyisiydi. Çok samimiydi. Sıradan ve gerçekti. Sevdiği insanlara karşı sevgi doluydu. Eğlence doluydu.

    "O, tanıdığım en İngiliz yabancı oyuncuydu. Onun aslında İrlandalı olduğunu şaka yapardık... Ben tabii ki onu İskoç olarak sahiplenmeye çalışırdım. Ona Diogo MacJota bile derdim. Birlikte dart izler, at yarışlarının tadını çıkarırdık. Bu sezon Cheltenham'a gitmek en önemli anlardan biriydi - yaşadığımız en güzel anlardan biriydi.

    "Onu son gördüğüm gün, hayatının en mutlu günüydü – düğün günü. O büyülü günden, hiç bitmeyen gülümsemesini hatırlamak istiyorum. Karısına ve ailesine ne kadar çok sevgi dolu olduğunu.

    "Veda ettiğimize inanamıyorum. Çok erken ve çok acı verici. Ama hayatımda olduğun ve onu daha iyi hale getirdiğin için teşekkür ederim dostum.

    "Seni seviyorum, Diogo."

  • Liverpool v Wolverhampton Wanderers - Premier LeagueGetty Images Sport

    "Asla sahadan tam anlamıyla ayrılmadı"

    18 Kasım'da İskoçya'nın Danimarka ile oynayacağı hayati Dünya Kupası eleme maçı öncesinde Robertson, gazetecilere Hampden'daki maç öncesinde hissettiği tek duygunun "heyecan" olduğunu söyledi. Ancak gerçek bundan daha farklı olamazdı.

    Robertson duygusal olarak "paramparça" durumdaydı ve maç öncesi hazırlık sürecinin tamamını gerçek duygularını takım arkadaşlarından saklayarak geçirdi. Kaptan, ancak İskoçya'nın sansasyonel 4-2 galibiyetinin hemen ardından içini dökebildi.

    "Bugün arkadaşım Diogo Jota'yı aklımdan çıkaramadım," diye itiraf etti BBC Sport'a. "Dünya Kupası'na gitmek hakkında çok konuştuk çünkü o Portekiz ile son turnuvayı kaçırmıştı, ben de İskoçya ile kaçırmıştım. Bu yüzden, bugün benim için gülümsediğini biliyorum."

    Robertson'ın itirafı tüm futbol dünyasını etkiledi ve Cardoso, Danimarka'yı yenmenin sol bek için, İskoçya'ya 1998'den bu yana ilk kez Dünya Kupası finallerine katılma hakkı kazandırarak beş milyon vatandaşı coşkuya boğmaktan çok daha fazla anlam ifade etmesinden son derece etkilendi. Her şeyden öte, bu iki arkadaşın ve ortak hayallerinin gerçeğe dönüşmesiydi.

    "Sözlerini duyduğumda ve İskoçya'nın uzun yıllar süren bekleyişin ardından Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandığı o gün neler hissettiğini öğrendiğimde, Diogo'nun sahadan asla gerçekten ayrılmadığını anladım," diye yazdı Cardoso, Robertson'a gönderdiği mektupta.

    "O anı gerçekleştirip Dünya Kupası'na katılma hakkını elde ederek, yalnız gitmeyeceksin; onun hayalini de yanında götüreceksin. Ve sahaya çıktığında, sadece senin yürüdüğünü bilmeyeceğim. Diogo seninle olacak, düşüncelerinde, adımlarında, kalbinde.

    "Bu yüzden bugün sana teşekkür etmek istiyorum. Onu unutmadığın için teşekkür ederim. Onu yanında götürdüğün için teşekkür ederim. Kaybın acısını güce ve çok güzel bir şeye dönüştürdüğün için teşekkür ederim. Biz de burada, evimizde her gün böyle yapıyoruz.

    "O seninle inanılmaz gurur duyardı ve duyuyor da. O hayali sakla, Andy. Kendin için ve onun için yaşa."

  • Brentford v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    "İkimiz adına oynuyoruz"

    Beklenildiği üzere, arkadaşının anısını yaşatmak Robertson için büyük bir onur ve bu sorumluluğu üstlenmekten büyük mutluluk duyuyor.

    "Bir sonraki Dünya Kupası'nda yer almanın ne anlama geleceği hakkında çok konuşmuştuk ve Amerika'ya gitmek ikimizin de hedefiydi," dedi İskoç oyuncu FIFA'ya. "Bunun ondan alınmış olması beni çok üzüyor.

    "Ama onu kalbimde taşıyacağım ve ilk maçta, ikinci maçta, üçüncü maçta ve umarım daha sonrasında da benimle olacağını biliyorum.

    "O her zaman orada. Her zaman aklımızda olan biri. Anılarımızı her zaman konuşuruz, bazen güleriz, bazen ağlarız. Bence bu sefer de farklı olmayacak, özellikle de duyguların yoğun olduğu bir turnuvaya girerken.

    "Onun aklımın bir köşesinde olacağını biliyorum çünkü sadece onun için oynamıyorum, ikimiz için oynuyorum."

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