AFP
Çeviri:
Andy Robertson, Tottenham'a katıldı! Spurs anlaşmayı doğrularken, Roberto De Zerbi eski Liverpool yıldızını "olağanüstü" olarak nitelendirdi
Spurs, deneyimli bir bek oyuncusunu kadrosuna kattı
Tottenham, Anfield'daki sözleşmesinin süresinin dolmasına izin verme kararının ardından İskoçya kaptanı Robertson'ı bedelsiz transfer etti. 32 yaşındaki sol bek, Ocak ayında eski teknik direktör Thomas Frank yönetimindeki Spurs'un transfer listesinde yer almıştı; ancak Liverpool, Roma'ya kiralık olarak gönderilen Kostas Tsimikas'ı geri çağıramayınca bu transferden vazgeçmişti. Robertson, artık serbest oyuncu olarak Kuzey Londra'ya transfer oluyor ve Merseyside'da geçirdiği, sayısız başarıya imza attığı dokuz yıllık serüvenine son veriyor.
- Getty
De Zerbi, liderlik özelliklerini övüyor
Eski Hull City savunma oyuncusu, kişilik ve yürekle oynadığı oyunuyla seçkin bir itibar kazanmış, muazzam bir geçmişe sahip olarak takıma katılıyor.
Tottenham menajeri De Zerbi, yaz transfer dönemindeki ilk önemli takviyesini karşılayarak şunları söyledi: "Andy, yıllardır hayranlık duyduğum bir isim ve takımımıza olağanüstü teknik nitelikler, deneyim, liderlik ve zihniyet katacak. Uzun bir süre boyunca en üst seviyede kendini kanıtlamış bir şampiyon ve hem saha içinde hem de saha dışında bizim için çok önemli bir oyuncu olacak."
Lange, üst düzey profesyonelliği ön plana çıkarıyor
Robertson, 2017 yılında Hull'dan transfer olduktan sonra Merseyside'da parlak bir kariyer geçirdi; 378 maça çıktı ve Şampiyonlar Ligi, FA Kupası, iki Lig Kupası ve iki Premier Lig şampiyonluğu kazandı; bunlara 2025'teki ikinci lig şampiyonluğu da dahildir.
Transferle ilgili olarak Tottenham'ın sportif direktörü Johan Lange şunları söyledi: "Kalitesi, karakteri ve liderliği, düzenli olarak büyük başarılara imza attığı kariyeri boyunca açıkça ortadaydı. Andy'nin profesyonelliği ve bağlılığı da kadromuzun gelişimi için paha biçilmez olacak. Ayrıca, kulübe başarıyı geri getirme konusundaki hırsımızı ve kararlılığımızı paylaşıyor."
- Getty Images Sport
Dünya Kupası kaptanlığı, zorlu görevin öncesinde
Robertson, yeni Tottenham takım arkadaşlarıyla bir araya gelmeden önce, bu yaz düzenlenecek Dünya Kupası'nda İskoçya'ya kaptanlık yaparak 92 maçlık milli takım kariyerine bir yenisini ekleyecek ve bu turnuvada İskoçya'nın bu yüzyıldaki ilk katılımına imza atacak.
Dönüşünün ardından, deneyimli sol bek, geçen sezonun son gününde ancak Premier Lig'de kalmayı başaran ve bir dönüşüm sürecinde olan Spurs takımını ayağa kaldırmak gibi acil bir görevle karşı karşıya kalacak. De Zerbi, kulüpte zorlu bir sezon öncesi yeniden yapılanma sürecini yönetmek için yeni oyuncusunun üst düzey zihniyetine büyük ölçüde güvenecek.