Robertson, 2017 yılında Hull'dan transfer olduktan sonra Merseyside'da parlak bir kariyer geçirdi; 378 maça çıktı ve Şampiyonlar Ligi, FA Kupası, iki Lig Kupası ve iki Premier Lig şampiyonluğu kazandı; bunlara 2025'teki ikinci lig şampiyonluğu da dahildir.

Transferle ilgili olarak Tottenham'ın sportif direktörü Johan Lange şunları söyledi: "Kalitesi, karakteri ve liderliği, düzenli olarak büyük başarılara imza attığı kariyeri boyunca açıkça ortadaydı. Andy'nin profesyonelliği ve bağlılığı da kadromuzun gelişimi için paha biçilmez olacak. Ayrıca, kulübe başarıyı geri getirme konusundaki hırsımızı ve kararlılığımızı paylaşıyor."