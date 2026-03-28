Andy Robertson, Liverpool'daki geleceği hakkında bilgi verdi ve nihai kararını ne zaman vereceğini açıkladı

Ocak ayında Tottenham'a transferi gerçekleşmeyince, Avrupa ve Premier Lig'den birçok önde gelen kulübün onun için rekabet etmesi bekleniyor. Bu yaz milli takımına kaptanlık yapmadan önce bir sonraki adımını netleştirmek isteyen Robertson için öncelik, bu konuyu netleştirmek.

The Daily Mirror'ın aktardığına göre Robertson, "Dünya Kupası'ndan önce bir karar verecek miyim? Evet, bu kesinlikle olacak" dedi. "Benim için yaz gelmeden kararımı vereceğim ve bu konunun kafamda bir yük olarak kalmasını istemediğim her zaman aklımdaydı. Bence bu önemli, kimsenin bunu istemediğini düşünüyorum ve herkes aynı durumda olacaktır."

"Sözleşmen bitmişse ve yeni bir sözleşme imzalayacaksan ya da ne yapıyorsan yap, büyük bir turnuvaya girmeden önce bu konuyu halletmek istersin. Ben her zaman bunun için çalıştım ve bu konuda tutarlı davrandım. Sadece sekiz ya da dokuz hafta kaldı, bu yüzden şu andan itibaren turnuva bitene kadar ailemle oturup ne istediğimize karar vereceğiz."