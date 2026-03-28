Andy Robertson, Liverpool'daki geleceği hakkında bilgi verdi ve nihai kararını ne zaman vereceğini açıkladı
İskoçya kaptanı için bir karar anı yaklaşıyor
Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 32 yaşındaki sol bek, durumunun netleşmesini bekliyor. Anfield’daki mevcut taktik düzeninde Milos Kerkez’in gerisinde kalan Robertson, kariyerinin son dönemine girerken düzenli olarak ilk 11’de forma giymeyi öncelikli hedef olarak belirlemiş durumda.
Uluslararası arenada dikkat dağınıklığını önlemek
Ocak ayında Tottenham'a transferi gerçekleşmeyince, Avrupa ve Premier Lig'den birçok önde gelen kulübün onun için rekabet etmesi bekleniyor. Bu yaz milli takımına kaptanlık yapmadan önce bir sonraki adımını netleştirmek isteyen Robertson için öncelik, bu konuyu netleştirmek.
The Daily Mirror'ın aktardığına göre Robertson, "Dünya Kupası'ndan önce bir karar verecek miyim? Evet, bu kesinlikle olacak" dedi. "Benim için yaz gelmeden kararımı vereceğim ve bu konunun kafamda bir yük olarak kalmasını istemediğim her zaman aklımdaydı. Bence bu önemli, kimsenin bunu istemediğini düşünüyorum ve herkes aynı durumda olacaktır."
"Sözleşmen bitmişse ve yeni bir sözleşme imzalayacaksan ya da ne yapıyorsan yap, büyük bir turnuvaya girmeden önce bu konuyu halletmek istersin. Ben her zaman bunun için çalıştım ve bu konuda tutarlı davrandım. Sadece sekiz ya da dokuz hafta kaldı, bu yüzden şu andan itibaren turnuva bitene kadar ailemle oturup ne istediğimize karar vereceğiz."
Parkhead ile ilgili söylentilere yanıt
Masadaki en romantik seçenek, Glasgow'a geri dönmeyi içeriyor. Çocukluğundan beri Celtic taraftarı olan Robertson, uzun süredir Hoops'a transfer olacağı yönünde söylentilere konu oluyor.
Robertson, "(Celtic) hakkında konuşmak pek uygun değil" dedi. "Elbette çocukken Celtic'teydim ve sezonluk biletim vardı, bu bir sır değil. Ama bu, gerçekten girmek istediğim bir konu değil.
"Şu anda masada olan seçeneklerim gizli kalacak ve ben her zaman böyle yaptım. İnsanlar konuşabilir ve nereye gideceğim konusunda çok fazla konuşuldu. Bunları gördüm ama şu anda tüm bunlardan uzak duruyorum."
Efsanevi bir Anfield döneminin sonu
Robertson ayrılırsa, tam anlamıyla bir Liverpool efsanesi olarak ayrılmış olacak. Dokuz yıl önce Hull City'den transfer olduğundan bu yana 372 maça çıktı ve Kırmızılar'ın bir Şampiyonlar Ligi ve iki Premier Lig şampiyonluğu da dahil olmak üzere toplam dokuz şampiyonluk kazanmasına katkıda bulundu.