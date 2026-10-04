İskoçya, 2026-27 UEFA Uluslar Ligi serüvenine sonunda Üsküp'te aldığı kritik 2-0'lık deplasman galibiyetiyle başladı. Toshe Proeski Arena'da oynanan maçta Robertson, Dalglish'in (102) ardından İskoç erkek futbolu tarihinde 100 maça ulaşan sadece ikinci oyuncu oldu.

Eski Liverpool sol beki, son düdüğün ardından BBC Scotland'a konuşurken şunları söyledi: "Bu benim için her şey demek, ailem için de her şey demek. Artık 100 kez uzakta oldum; eşim için üzülmem gerekiyor! İnanılmaz bir yolculuktu. İlk maçımı hatırlıyorum ve o günden beri bu bir süreç oldu. Bu benim için duygusal. Bu ülkeyi seviyorum, erkek futbolunda benden önce bunu yapan sadece bir kişi var, bu yüzden oldukça özel bir başarı."