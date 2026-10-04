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Andy Robertson, Kenny Dalglish'e katılarak 100 maçlık seçkinler kulübüne girdi; İskoçya, Sebastien Pocognoli yönetimindeki ilk galibiyetini aldı
Tartan kaptanı için tarihi gece
İskoçya, 2026-27 UEFA Uluslar Ligi serüvenine sonunda Üsküp'te aldığı kritik 2-0'lık deplasman galibiyetiyle başladı. Toshe Proeski Arena'da oynanan maçta Robertson, Dalglish'in (102) ardından İskoç erkek futbolu tarihinde 100 maça ulaşan sadece ikinci oyuncu oldu.
Eski Liverpool sol beki, son düdüğün ardından BBC Scotland'a konuşurken şunları söyledi: "Bu benim için her şey demek, ailem için de her şey demek. Artık 100 kez uzakta oldum; eşim için üzülmem gerekiyor! İnanılmaz bir yolculuktu. İlk maçımı hatırlıyorum ve o günden beri bu bir süreç oldu. Bu benim için duygusal. Bu ülkeyi seviyorum, erkek futbolunda benden önce bunu yapan sadece bir kişi var, bu yüzden oldukça özel bir başarı."
- Ball Raw Images
Birden fazla alanda Dalglish'in peşinde
Bu özel günü kutlamak için son üçte alışılmadık derecede agresif bir hücum rolü üstlenen Robertson, ilk 13 dakika içinde dört şut girişiminde bulundu ve esprili bir şekilde şunları söyledi: "İlk birkaç dakikada Kenny Dalglish'in gol rekoru konusunda endişeleneceğini düşünmüştüm! Yaklaşık altı şut çektim! Benim için güzel bir tören yaptılar; onlara galibiyeti istediğimi söyledim. Çocuklar galibiyeti almak için çok iyi iş çıkardı, bu benim ve ailem için özel bir galibiyet olacak."
Kieron Bowie'nin yedinci dakikada attığı muhteşem falsolu gol, maçın tonunu belirledi ve forvet ilk A milli takım golünü şık bir şekilde kaydetti.
Üsküp'te dram ve üstünlük
Konuk ekip, Scott McKenna'nın doğrudan kırmızı kart görmesinin ardından savunmada yaşanan geç gerilime rağmen maçı kontrol etti. John McGinn, kale ağzındaki karambolün ardından 69. dakikada verilen penaltıyı sakin bir şekilde gole çevirerek ev sahibinin direncini fiilen kırdı. Bu kararlı performans, daha önce Slovenya ve İsviçre karşısında yaşanan aksaklıkların ardından toparlanan kadroya büyük bir rahatlama sağladı ve oyuncuların yeni teknik ekibin taktik taleplerini hızla kavradığını gösterdi.
- Ball Raw Images
Uluslar Ligi'nde geleceğe bakarken
Alınan maksimum puan, İskoçya’yı 2026-27 UEFA Uluslar Ligi puan durumunda B1 Grubu’nda üçüncü sıraya yükseltti. Dikkatler hızla 6 Ekim’de Hampden Park’ta Slovenya’ya karşı oynanacak iç saha maçına çevrildi. Dördüncü maç günündeki bu karşılaşma, sonbahar dönemini noktalayacak ve grup aşaması kasım ayındaki son iki maçlık seriyle yeniden başlayacak.
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