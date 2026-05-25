AFP
Çeviri:
Andy Robertson, İtalya'da Scott McTominay'in yanına katılabilir; Serie A ekibi, Liverpool'dan ayrılmak üzere olan yıldız oyuncuya ve kaleci Alisson'a teklifte bulunuyor
Juventus, Robertson için harekete geçti
İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'ya göre, Juventus, Merseyside'da kupa dolu dokuz yıllık kariyerinin sonuna yaklaşan Robertson'a ilgisini açıkladı.
Aynı İskoçyalı olan McTominay'ın Serie A'ya başarılı geçişinin ardından, Bianconeri, Luciano Spalletti'nin felsefesinden etkilenen taktiksel rehberlik altında savunma hattını yeniden inşa etmek için Robertson'ın zengin deneyimini Torino'ya getirmek istiyor.
Juventus teklifini açıkça ortaya koymuş olsa da, Premier League'den gelen sert rekabetle karşı karşıya. Tottenham, uzun süredir bu sol bek oyuncusuna büyük ilgi gösteriyordu ve üst ligde kalmayı garantiledikten sonra, onu İngiltere'de tutma yarışında şu anda önde gidiyor. Ancak İtalya'da yeni bir mücadeleye atılmanın cazibesi, bu tecrübeli oyuncuyu cezbedebilir.
Alisson da Juventus'un radarında
"Yaşlı Kadın"ın radarına giren tek Liverpool oyuncusu Robertson değil. Juventus, Roma'da geçirdiği dönemden dolayı İtalyan futbol camiasında tanınan Alisson Becker'in transfer olasılığını da araştırdı.
Brezilyalı kaleci, özellikle Serie A'da gelişim yıllarında Spalletti'nin altında çalışmış olması nedeniyle, takımın liderliğini güçlendirmek için en iyi seçenek olarak görülüyor.
Torino'nun ilgisine rağmen, Alisson'u Anfield'dan ayırmak zor bir iş olmaya devam ediyor. Eski Liverpool savunmacısı John Arne Riise, böyle bir transferin zorluğuna dikkat çekerek şunları söyledi: "Onun ayrılacağını düşünemiyorum çünkü o inanılmaz bir oyuncu. Kulüp, oyuncular ve savunmamız için çok önemli. Eğer ayrılırsa, yerine kimi alacaksınız? Yani, o seviyede kim var? Kimse yok."
Robertson ve Alisson’a yönelik ilginin ardında, hayal kırıklığı yaratan bir sezonun ardından kadroya tecrübeli liderlik katma arzusu yatıyor. Spalletti’nin deneyimli isimlere duyulan ihtiyaca ilişkin açıklamalarının ardından kulüp, Allianz Stadyumu’nda yeni bir başarı dönemine öncülük edecek ideal profiller olarak bu iki Liverpool oyuncusunu belirledi.
Her iki oyuncu için de Premier League uzun süredir ana sahne olsa da, Serie A'nın cazibesi ve McTominay'ın izinden gitme şansı, onlar için cazip gelebilir. Şu an için Juventus ilgisini açıkça ortaya koydu ve tekliflerini masaya koydu; şimdi Liverpool'lu ikiliyi İtalya'ya çekip çekemeyeceğini bekliyor.
Anfield'da bir dönemin sonu
Robertson ve Alisson'un ayrılması, Liverpool'un kadro yapısında önemli bir değişime yol açacaktır. Mohamed Salah kulüpteki serüvenini çoktan noktaladı ve Liverpool'a resmen veda ederken, Ibrahima Konate'nin kulübün son sözleşme uzatma teklifine ilişkin kararı ise yakında açıklanacak.
Arne Slot'un liderliğinde Liverpool, Premier League şampiyonluğunu kaçırdığı ve Arsenal ile Manchester City'nin gerisinde kalarak şampiyonluk yarışından erken elendiği bu hayal kırıklığı yaratan sezonu telafi etmek ve yeniden yapılanmak istiyor.