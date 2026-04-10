Andy Robertson'ın bir sonraki takımı: Anfield'dan ayrılacağı kesinleşince, Liverpool efsanesini kadrosuna katmak için önde gelen adaylar ortaya çıktı
Spurs, Robertson için yarışta önde
Robertson'ın Liverpool'daki sözleşmesi sona erdiğinde, Tottenham bu oyuncuyu kadrosuna katmak için en güçlü adaylar arasında öne çıktı. Kuzey Londra kulübü, kış aylarından beri bu transfer için zemin hazırlıyor ve Ocak transfer döneminde 32 yaşındaki oyuncu hakkında görüşmeler yapmıştı.
Atletico Madrid, Napoli ve Juventus gibi kulüplerin durumu takip ettiği ve Avrupa genelinde ilginin yüksek olduğu bir ortamda, The Athletic'e göre Spurs en önde gelen aday olarak görülüyor.
Ancak, kulübün şu anda 17. sırada yer alması ve kalan yedi maçla küme düşme hattının sadece bir puan üzerinde olması nedeniyle, olası bir anlaşmanın kulübün Premier Lig'de kalmasına bağlı olduğu bildiriliyor.
Anfield'da altın bir dönemin sonu
Liverpool, Perşembe günü yaptığı resmi açıklamayla Robertson'ın bu yaz kulüpten ayrılacağını doğruladı. Robertson, sözleşmesini bir yıl erken feshetme konusunda anlaşmaya varan Mohamed Salah'ın izinden gidiyor. Sol bek oyuncusu, hem Jürgen Klopp hem de Arne Slot yönetiminde kulübün başarılarının temel taşlarından biri olmuş ve Hull City'den transfer edildiğinden bu yana 370'in üzerinde maça çıkmıştı.
Ayrılışıyla ilgili olarak Robertson, kulübün resmi internet sitesinde duygusal bir açıklama yaptı: "Liverpool gibi bir kulüpten ayrılmak asla kolay değildir. Son dokuz yıldır bu kulüp, benim ve ailemin hayatının çok büyük bir parçası oldu, ancak futbolun devam ettiğini biliyorum. Takımların yoluna devam ettiğini biliyorum ve şimdi benim de yoluma devam etme zamanım geldi."
Spurs'un lider kadrosu
Spurs, mevcut kadrosundaki üst düzey deneyim ve liderlik eksikliğini gidermek için Robertson'ı ideal aday olarak görüyor. Destiny Udogie ve Ben Davies'in sezon boyunca sakatlık sorunları yaşaması nedeniyle, bu tecrübeli oyuncunun takıma katılması, istikrarlı bir performans sergilemekte zorlanan kadroya çok ihtiyaç duyulan kadro derinliği ve kazanma azmi kazandıracaktır.
Kuzey Londra'daki rolü, muhtemelen Udogie ve Ocak ayında transfer edilen Souza gibi genç yeteneklere mentorluk yapmayı içerecektir. Brighton'da görev yaptığı süre boyunca deneyimli oyunculara değer veren Roberto De Zerbi, Merseyside'da geçirdiği süre boyunca Premier League, Şampiyonlar Ligi ve ulusal kupaları kazanmış bir oyuncuyu kadroya katma fırsatını muhtemelen seve seve değerlendirecektir.
Merseyside'da galibiyet garantilendi
Ayrılışı yaklaşmasına rağmen, Robertson’un Anfield’daki efsanevi statüsü hiç değişmedi. 2017 yılında sadece 8 milyon sterline transfer edilen oyuncu, kulüp tarihinin en büyük kazançlarından biri haline geldi. Ancak bu sezon, Bournemouth’tan gelen Milos Kerkez’in takıma katılmasıyla birlikte Robertson’un sahada kalma süresi azaldı ve oyuncu Premier Lig’de sadece altı maçta ilk on birde yer aldı.
Liverpool, ligi ilk beş içinde bitirmeyi ve Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Paris Saint-Germain'e karşı geriye düşmüş durumunu tersine çevirmeyi hedeflerken, İskoçya kaptanı sezonun geri kalanında tam bir profesyonel olarak görevine devam edecek.