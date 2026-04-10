Andy Robertson'ın bir sonraki takımı: Anfield'dan ayrılacağı kesinleşince, Liverpool efsanesini kadrosuna katmak için önde gelen adaylar ortaya çıktı

Robertson'ın Liverpool'daki sözleşmesi sona erdiğinde, Tottenham bu oyuncuyu kadrosuna katmak için en güçlü adaylar arasında öne çıktı. Kuzey Londra kulübü, kış aylarından beri bu transfer için zemin hazırlıyor ve Ocak transfer döneminde 32 yaşındaki oyuncu hakkında görüşmeler yapmıştı.

Atletico Madrid, Napoli ve Juventus gibi kulüplerin durumu takip ettiği ve Avrupa genelinde ilginin yüksek olduğu bir ortamda, The Athletic'e göre Spurs en önde gelen aday olarak görülüyor.

Ancak, kulübün şu anda 17. sırada yer alması ve kalan yedi maçla küme düşme hattının sadece bir puan üzerinde olması nedeniyle, olası bir anlaşmanın kulübün Premier Lig'de kalmasına bağlı olduğu bildiriliyor.