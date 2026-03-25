Getty
Çeviri:
Andy Robertson, "eşi benzeri olmayan" Mohamed Salah'a duygusal bir veda yazısı kaleme aldı ve Liverpool'dan ona efsanevi bir uğurlama düzenlenmesini istedi
Anfield döneminin sonu
Liverpool soyunma odası, kulübün tarihindeki en büyük oyuncularından birine veda etme sürecini başlattı. Forvet oyuncusu Salah’ın Salı günü ayrılacağını doğrulayan oldukça duygusal bir video yayınlamasının ardından Robertson, sosyal medyada Salah’a yönelik son derece kişisel bir mesaj paylaştı. Bu ikili, Jürgen Klopp yönetiminde hem Şampiyonlar Ligi hem de Premier Lig şampiyonluğunu, geçen sezon ise Arne Slot yönetiminde bir lig şampiyonluğu daha kazanan takımın temel direkleriydi.
Mısır Kralı'na yürek burkan bir veda
Robertson, Instagram'da paylaştığı samimi bir gönderide şöyle yazdı: "Mohamed, teşekkürler. Sahada ve saha dışında muhteşem anılarla dolu, hayatımızın en güzel 9 yılıydı. Senin yaptığın işte en iyisi olmanı ve Liverpool forması giymiş en iyi oyunculardan biri haline gelmeni izlemek ve bunun bir parçası olmak büyük bir mutluluktu. Zihniyetin eşsizdir ve pek çok kişi senden örnek alabilir. Her gün kendini zorladın ve her zaman kendinden ve başkalarından daha fazlasını bekledin. Bu kadar uzun süre seninle sahayı paylaşmak bir zevkti, ama seni arkadaşım olarak görebilmek daha da büyük bir zevkti. LFC'deki statünü yansıtan bir veda törenini hak ediyorsun: en büyük. Eşsizsin."
Anfield'dan ayrılmak için yapılan fedakarlıklar
Salah'ın ayrılacağı haberi, baş antrenör Slot ile kamuoyuna yansıyan anlaşmazlık da dahil olmak üzere Anfield'da yaşanan gergin bir dönemin ardından geldi. Sözleşmesinin sona ermesine bir yıl kala sorunsuz bir ayrılış süreci sağlamak amacıyla Salah'ın, sözleşmesinin son yılı için haftalık 400.000 sterlinlik maaşından feragat etmek üzere tarihi bir anlaşmaya vardığı bildirildi. Bu maddi fedakarlık, forvetin bu yaz serbest oyuncu olarak ayrılmasını ve dokuz yıllık efsanevi bir dönemin sona ermesini garanti altına alıyor.
Mısırlı Kral, 250'den fazla gol ve modern çağda bir Liverpool oyuncusunun kazanabileceği tüm önemli kupaları içeren bir kupa dolabı bırakıyor.
- Getty Images Sport
Robertson, Liverpool'da kendi dönüm noktasıyla karşı karşıya
Robertson takım arkadaşını kutlamaya odaklanmış olsa da, İskoç oyuncunun Anfield'daki geleceği de belirsizliğini koruyor. 32 yaşındaki oyuncu, Milos Kerkez'in takıma katılmasıyla bu sezon Premier Lig'de sadece altı maçta ilk 11'de yer alarak düzenli süre almakta zorlandı. Haberlere göre kulüp şu anda Robertson'ın sözleşmesini uzatmayı planlamıyor; bu durum, son on yılın en etkili iki isminin birden ayrılması anlamına gelebilir.
Robertson'ın çocukluk kulübü Celtic'e geri döneceği yönünde haberler var. Ocak transfer döneminde başka takımlara transfer olma fırsatları olmasına rağmen, savunma oyuncusu bu dönemin sonuna kadar Liverpool'da kalarak takımın FA Cup ve Şampiyonlar Ligi'nde başarıya ulaşmasına yardımcı olmak için Tottenham'a transfer olmayı reddettiğini doğruladı.