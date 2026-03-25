Andy Robertson, "eşi benzeri olmayan" Mohamed Salah'a duygusal bir veda yazısı kaleme aldı ve Liverpool'dan ona efsanevi bir uğurlama düzenlenmesini istedi

Salah'ın ayrılacağı haberi, baş antrenör Slot ile kamuoyuna yansıyan anlaşmazlık da dahil olmak üzere Anfield'da yaşanan gergin bir dönemin ardından geldi. Sözleşmesinin sona ermesine bir yıl kala sorunsuz bir ayrılış süreci sağlamak amacıyla Salah'ın, sözleşmesinin son yılı için haftalık 400.000 sterlinlik maaşından feragat etmek üzere tarihi bir anlaşmaya vardığı bildirildi. Bu maddi fedakarlık, forvetin bu yaz serbest oyuncu olarak ayrılmasını ve dokuz yıllık efsanevi bir dönemin sona ermesini garanti altına alıyor.

Mısırlı Kral, 250'den fazla gol ve modern çağda bir Liverpool oyuncusunun kazanabileceği tüm önemli kupaları içeren bir kupa dolabı bırakıyor.