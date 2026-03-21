Andy Carroll galibiyetle başladı! KSI tarafından Dagenham & Redbridge'in teknik direktörlüğüne getirilen eski Liverpool yıldızı, teknik direktör olarak ilk maçını kazandı

Carroll, Euro 2012'de İngiltere milli takımında, ayrıca Premier Lig'de Liverpool ve Newcastle formalarını giyerek en üst düzeyde futbol oynamış olsa da, iri yapılı forvet, maçın başlangıcında çok gergin olduğunu itiraf ediyor.

"Dürüst olmak gerekirse, maçtan önce çok gergindim ve biraz stresliydim," dedi. "Maç boyunca, takım arkadaşlarımın sıkı çalıştığını görmek harika bir duyguydu.

"Sadece iki günümüz vardı ve birkaç şey üzerinde çalıştık, onlar da oyun planına sadık kaldılar. Ofiste, odalarda sıkı çalışıp sonra dışarı çıkıp onların orada yaptıklarını görmek harika bir duygu. Fantastik.

“Bu göreve nasıl geldiğimi bile bilmiyorum ama sonuçta bu kulüp için her şeyi yaparım.

“Artık ben de bu kulübün bir parçasıyım. İster oyuncu, ister teknik direktör, ister kulüp sahibi, ister çöp toplayıcı olsun, ne olursa olsun, bu kulüp için yaparım. Bu, artık sonsuza kadar yapacağım bir şey.”