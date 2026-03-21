Andy Carroll galibiyetle başladı! KSI tarafından Dagenham & Redbridge'in teknik direktörlüğüne getirilen eski Liverpool yıldızı, teknik direktör olarak ilk maçını kazandı
Lee Bradbury'nin kovulmasının ardından geçici olarak göreve getirilen Carroll, Cumartesi günü Dagenham'daki ilk maçını yönetti. Geçen yaz kulüple üç yıllık sözleşme imzalayan Carroll, KSI'nin kulübün yeni yatırımcısı olduğu açıklanmasından sadece birkaç hafta sonra geçici teknik direktör olarak atandı. 37 yaşındaki Carroll, kulüpte 13 maçta 7 gol attı ancak sakatlığı nedeniyle Aralık ayından bu yana sahaya çıkamadı ve şimdi teknik direktör koltuğuna oturdu.
Ocak ayında kırık ayak ve bağ hasarı nedeniyle ameliyat olan Carroll'a maçın ardından ailesi de eşlik etti. Galibiyet golünü, London Borough of Barking and Dagenham Stadyumu'nda yaşanan heyecan verici anlarda, köşe vuruşundan doğrudan gol atmayı başaran George Marsh attı.
Eski forvet, ilk maçından önce 'çok gergindi'
Carroll, Euro 2012'de İngiltere milli takımında, ayrıca Premier Lig'de Liverpool ve Newcastle formalarını giyerek en üst düzeyde futbol oynamış olsa da, iri yapılı forvet, maçın başlangıcında çok gergin olduğunu itiraf ediyor.
"Dürüst olmak gerekirse, maçtan önce çok gergindim ve biraz stresliydim," dedi. "Maç boyunca, takım arkadaşlarımın sıkı çalıştığını görmek harika bir duyguydu.
"Sadece iki günümüz vardı ve birkaç şey üzerinde çalıştık, onlar da oyun planına sadık kaldılar. Ofiste, odalarda sıkı çalışıp sonra dışarı çıkıp onların orada yaptıklarını görmek harika bir duygu. Fantastik.
“Bu göreve nasıl geldiğimi bile bilmiyorum ama sonuçta bu kulüp için her şeyi yaparım.
“Artık ben de bu kulübün bir parçasıyım. İster oyuncu, ister teknik direktör, ister kulüp sahibi, ister çöp toplayıcı olsun, ne olursa olsun, bu kulüp için yaparım. Bu, artık sonsuza kadar yapacağım bir şey.”
KSI'nın büyük beklentileri
KSI, Wrexham'daki başarısını Dagenham'da da tekrarlamayı hedefliyor; kulüp, kalan altı maçla play-off'lara sadece beş puan uzaklıkta bulunuyor ve bu durum, play-off'lara son anda girme ihtimalini gündeme getiriyor.
KSI, FIFA hakkında YouTube videoları çekmekten küresel bir süperstar olmaya kadar geldi ve kulüpteki hedeflerine bir sınır koymuyor.
Yatırımının duyurulması üzerine şunları söyledi: “Bu yolculuğa başlamak için çok heyecanlıyım. Kesinlikle inişli çıkışlı bir süreç olacak ama Dagenham ve Redbridge’i eski ihtişamlı günlerine geri döndürmeyi umuyorum. Ve o noktaya ulaştığımızda, daha da ileriye gitmek istiyorum. Premier Lig’e ulaşmak bir rüya olurdu. Ve bunun %100 yapılabilir olduğuna inanıyorum.
"Bu uzun zaman alacak, bu yüzden Daggers taraftarlarına sabırlı olmalarını rica ediyorum. Dagenham ve Redbridge'i dünya çapında herkesin tanıyacağı, izlemesi ve desteklemesi heyecan verici bir takım haline getirmeye tamamen kararlı olduğumu bilmenizi isterim. Aylardır evde gizlice YouTube yayınlarından maçları izliyordum, bu yüzden sonunda desteğimi açıkça gösterebilmek çok güzel bir duygu. OG taraftarları (Race to Division One) için, bunun benim için bir döngünün tamamlandığı an olduğunu bileceksiniz."
Şimdi ne olacak?
Dagenham, Carroll'un yönetimindeki ilk olumlu sonucunun ardından bu ivmeyi sürdürmek amacıyla önümüzdeki hafta sonu Hampton and Richmond Borough ile karşılaşacak. Hampton and Richmond, National League South'ta 18. sırada yer alırken, Dagenham ise 12. sırada bulunuyor. Şaşırtıcı bir şekilde, Dagenham ikinci sıradaki takımın sadece dokuz puan gerisinde.
Reklam