Carroll, mahkeme belgeleri erişime açıldıktan sonra istismarcısının adını kamuoyu önünde açıkladı ve The Sun on Sunday'ye şu ifadeleri kullandı: "Artık Kevin Adams'ın mahkeme belgelerinde istismarcım olarak adı geçtiğine göre, bunu doğrulayabilirim. Umarım artık sonunda bu bölümü geride bırakmaya başlayabilirim. Bunun hayatım ve sevdiklerim üzerinde yıkıcı bir etkisi oldu."

Adams, BBC'nin Fame Academy programında dans koçuydu. Chelmsford Crown Court'ta cinsel suçlardan hüküm giydi ve hapis cezasına çarptırıldı. Carroll, yaşadığı travmanın hayatının her alanını etkilediğini ve futbola odaklanmasını zorlaştırdığını paylaştı.