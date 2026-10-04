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andy-carroll(C)Getty Images
Moataz Elgammal
Çeviri:

Andy Carroll, eski televizyon dans koçu Kevin Adams'ın gerçekleştirdiği yıkıcı cinsel saldırı hakkında cesurca konuştu

A. Carroll
Dagenham & Redbridge
National League North/South

Andy Carroll, eski televizyon dans koçu Kevin Adams tarafından gerçekleştirilen yıkıcı bir cinsel saldırının mağduru olduğunu doğrulamak için cesurca ortaya çıktı. Forvet oyuncusu, birkaç yıl önce yaşanan bu sarsıcı olayı yeni yayımlanan otobiyografisinde ayrıntılarıyla anlatarak bunun duygusal açıdan ne kadar derin bir etki bıraktığını açıkladı. Adams daha sonra suçlu bulundu ve 2023'te 20 ay hapis cezasına çarptırıldı.

  • Dehşet verici gerçeği ortaya koymak

    Carroll, mahkeme belgeleri erişime açıldıktan sonra istismarcısının adını kamuoyu önünde açıkladı ve The Sun on Sunday'ye şu ifadeleri kullandı: "Artık Kevin Adams'ın mahkeme belgelerinde istismarcım olarak adı geçtiğine göre, bunu doğrulayabilirim. Umarım artık sonunda bu bölümü geride bırakmaya başlayabilirim. Bunun hayatım ve sevdiklerim üzerinde yıkıcı bir etkisi oldu."

    Adams, BBC'nin Fame Academy programında dans koçuydu. Chelmsford Crown Court'ta cinsel suçlardan hüküm giydi ve hapis cezasına çarptırıldı. Carroll, yaşadığı travmanın hayatının her alanını etkilediğini ve futbola odaklanmasını zorlaştırdığını paylaştı.

  • Dagenham & Redbridge v Torquay United - National League SouthGetty Images Sport

    Travmatik olayı ayrıntılarıyla anlatıyor

    Carroll, maçın ardından bir boks karşılaşması izlemek için Adams'ın kendi kendini davet ettiğini anlattı. Carroll, Adams bazı içkileri karıştırdıktan sonra başının döndüğünü belirtti. Kitabı Owning It'te şöyle yazdı: "Ben çıplak uyurum ve uyandığımda bu adam yorganın altında bana oral seks yapmaya çalışıyor. Ona gücümün yettiğince sert vuruyorum ve yere seriliyor. Ayaklarından tutup onu giriş yoluna kadar sürüklüyorum. İçeri geri dönüp kapıyı kilitliyorum ve polisiyle dadıyı arıyorum. Sonra bir anda aklıma geliyor, ya onu öldürdüysem?"

  • Destekte güç bulmak

    Yayının ardından Carroll, diğer erkek mağdurlardan çok büyük destek gördü. Sosyal medyada yaptığı paylaşımda konuşmanın kendisi için inanılmaz derecede zor bir süreç olduğunu, ancak gelen mesajların erkeklerin hazır olduklarında konuşmasının ne kadar kritik olduğunu kendisine hatırlattığını belirtti. Carroll, failin adını vermenin ağır duygusal sonuçları olabileceğini, ancak kontrolü yeniden ele almanın hikâyesini kendi şartlarında anlatmasına imkân tanıdığını kaydetti. Bu sırada Adams, Cinsel Suçlular Sicili'ne kaydedildi ve Carroll'un yaşadığı köye girmesi yasaklandı. Polis ise sonunda Adams'ın suçlu bulunduğunu teyit etmek için aradı.

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  • Dagenham & Redbridge v Torquay United - National League SouthGetty Images Sport

    Saha içinde ve dışında ileriye doğru gidiyor

    Carroll, acı dolu deneyimini paylaşmasının diğer mağdurları yardım aramaya teşvik etmesini umuyor. Sahada ise futbol kariyerini National League South ekibi Dagenham & Redbridge'de sürdürüyor. Futbolun dışında Carroll, taciz etmeme kararını ihlal etmek suçlamasını reddetmesinin ardından gelecek ocakta ayrı bir davaya hazırlanıyor.

National League North/South
Dagenham & Redbridge crest
Dagenham & Redbridge
DAR
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Hemel Hempstead
HEH