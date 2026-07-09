Newcastle açısından: Anlamlı bir yaklaşım değişikliği. Newcastle, geçen yaz Alexander Isak’ı elinde tutmak için sonuna kadar mücadele etmiş, ancak geç de olsa onun Liverpool’a transfer olmasına izin vermişti. Ne kadar üzücü görünse de, transfer talebini sunduğu anda hemen pes edip gitmesine izin vermek çok daha iyi olurdu; zira bu İsveçli forvetin yol açtığı kargaşa, Eddie Howe ve oyuncularına hiçbir şekilde fayda sağlamadı. Bu nedenle Newcastle, huzursuz bir başka forveti de elinden çıkarmak için hızlıca harekete geçti – hem de muhteşem bir bedel karşılığında. Gordon çalışkan, yetenekli ve çok yönlü bir forvet; ancak ne kulübü ne de milli takımı için 69 milyon sterlin değerinde olduğunu gösterecek hiçbir şey yapmadı. Elbette Newcastle’ın şimdi önündeki zorluk, bu parayı akıllıca yatırmak; zira Isak’tan elde ettikleri parayı tamamen boşa harcadılar ve bu yaz en iyi yetenekleri kadroya katmak hiç de kolay olmayacak. Magpies, potansiyel yeni transferlere artık Şampiyonlar Ligi'nde oynama fırsatı sunamıyor ve Premier Lig'de aldıkları acınası 12. sıra, Gordon'un da Isak'ın izinden giderek St. James' Park'tan ayrılma isteğiyle birleştiğinde, Newcastle'ın giderek ilgisini yitiren Suudi Arabistanlı sahipler altında artık İngiltere'nin elit takımları için ciddi bir tehdit olmadığını kanıtlıyor. Not: B-

Barcelona için: Gerçekten endişe verici bir işaret. Barcelona, La Liga’nın katı mali düzenlemelerine uymadaki bilindiği gibi sorunları nedeniyle bir süredir oyunculara büyük harcamalar yapma konumunda değildi; bu nedenle, nihayet işlerini düzene soktuktan sonraki ilk hamlesinin Gordon’a 80 milyon avro harcamak olması iyiye işaret değil. İngiltere milli takım oyuncusu, kesinlikle faydalı bir takviye olacaktır. Forvet üçlüsünün hemen her pozisyonunda oynayabilir ve Marcus Rashford'un aksine bir pres makinesidir; bu nedenle Hansi Flick'in Gordon'un transferine yeşil ışık yakmasının nedenini anlamak kolaydır. Ancak Barça’nın fazla para ödediği gerçeğinden kaçınılmaz. Elbette Gordon iyi bir Dünya Kupası geçirebilir ve bu da transfer bedelini daha olumlu bir ışıkta gösterebilir; ayrıca bu Liverpoollu oyuncunun bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde 10 gol attığı da belirtiliyor – ancak bu gollerin altısı Qarabag ve Union Saint-Gilloise’a karşı atıldı ve yarısı penaltıdan geldi. Son 60 Premier Lig maçında attığı 12 gol, Barça taraftarlarının yeni transferlerinden beklemesi gereken gol ortalamasını çok daha iyi yansıtıyor. Dolayısıyla, Gordon bir kanat oyuncusundan Flick’in beklediği özellikleri sunma olasılığı daha yüksek olsa da ve Rashford’dan daha düşük bir maaş alacağı kesin olsa da, başka yerlerde daha iyi bir yatırım fırsatı vardı; bu da Barça’nın yine mantıktan çok paraya öncelik verdiğini gösteriyor. Not: C+

Gordon için: Hayallerin gerçeğe dönüştüğü an. Premier Lig’de, özellikle son iki yılda ciddi ölçüde istikrarsız performanslar sergilemesine rağmen, Gordon bir süredir açıkça hedeflediği büyük bir kulübe transfer oldu. Çocukluğundan beri taraftarı olduğu memleketi Liverpool ile daha önce adı anılmasının dikkatini dağıttığını kendisi de itiraf etmişti; oysa başlangıçta bu yaz Bayern Münih’e katılacağı görünüyordu. Ancak Bavyeralılar, anlaşılır bir şekilde istenen bedel karşısında çekimser davrandı ve işte Gordon’un şu anda karşı karşıya olduğu en büyük zorluk da burada yatıyor. Julian Alvarez’in olası transferi, 25 yaşındaki oyuncunun üzerindeki ilgiyi bir hayli azaltacaktır, ancak yine de transfer bedelini haklı çıkarmak için muazzam bir baskı altında kalacaktır – çünkü Barça, yedek kulübesinde oturacak bir oyuncu için 80 milyon avro ödememiştir. Gordon, yıldızlarla dolu bir takımda ilk 11'de yer almaya layık olduğunu kanıtlamak zorunda ve bu hiç de kolay olmayacak. Barça'daki ilk sezonunda toplam 28 gol ve asist kaydetmesine rağmen şu anda Camp Nou'da kadroda yer bulamayan Rashford'a sormanız yeterli. Yine de Gordon, şansına inanamıyor olmalı. Anthony Elanga ile oynamaktan, Lamine Yamal'ın yanında forma giymeye geçecek! Not: A

Mark Doyle