Andrey Santos, Chelsea’den Manchester United’a 50 milyon sterlinlik “rüya” transferini tamamlarken, Michael Carrick ilk büyük transferini gerçekleştirdi

Manchester United, Chelsea’den Santos’un transferini resmen açıklamasının ardından yeni bir dönemin şafağına resmen adım attı. 22 yaşındaki Brezilya milli takım oyuncusu, Haziran 2031’e kadar geçerli uzun vadeli bir sözleşme imzalayarak geleceğini “Rüyalar Tiyatrosu”na bağladı; Kırmızı Şeytanlar ise sözleşmeyi bir yıl daha uzatma opsiyonuna sahip.

The Athletic’in haberine göre, United, dünya futbolunun en umut vaat eden genç orta saha oyuncularından birini kadrosuna katmak için kararlı bir adım attı ve 48 milyon sterlinlik transfer ücreti ile kolayca elde edilebilecek 2 milyon sterlinlik bonus ödemesini kabul etti. Anlaşma, Moises Caicedo’nun yakın zamanda sözleşmesini uzatmasının ardından daha istikrarlı bir şekilde A takımda forma giyme isteğini dile getiren oyuncunun Premier Lig’deki rakip takıma transferine izin veren Chelsea için yüzde 10’luk bir satış payı maddesi de içeriyor.



