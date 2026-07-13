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Andrey Santos, Chelsea’den Manchester United’a 50 milyon sterlinlik “rüya” transferini tamamlarken, Michael Carrick ilk büyük transferini gerçekleştirdi
Kırmızı Şeytanlar, Brezilyalı genç yıldızı kadrosuna kattı
Manchester United, Chelsea’den Santos’un transferini resmen açıklamasının ardından yeni bir dönemin şafağına resmen adım attı. 22 yaşındaki Brezilya milli takım oyuncusu, Haziran 2031’e kadar geçerli uzun vadeli bir sözleşme imzalayarak geleceğini “Rüyalar Tiyatrosu”na bağladı; Kırmızı Şeytanlar ise sözleşmeyi bir yıl daha uzatma opsiyonuna sahip.
The Athletic’in haberine göre, United, dünya futbolunun en umut vaat eden genç orta saha oyuncularından birini kadrosuna katmak için kararlı bir adım attı ve 48 milyon sterlinlik transfer ücreti ile kolayca elde edilebilecek 2 milyon sterlinlik bonus ödemesini kabul etti. Anlaşma, Moises Caicedo’nun yakın zamanda sözleşmesini uzatmasının ardından daha istikrarlı bir şekilde A takımda forma giyme isteğini dile getiren oyuncunun Premier Lig’deki rakip takıma transferine izin veren Chelsea için yüzde 10’luk bir satış payı maddesi de içeriyor.
- Getty Images Sport
Carrick yönetiminde bir ‘hayali’ gerçekleştirmek
Bu transfer, bu yaz orta saha pozisyonunu iyileştirmeyi öncelikli hedef olarak belirleyen Carrick için önemli bir başarıdır. Santos, kulübün resmi internet sitesine yaptığı açıklamada, “Manchester United ile ilgili her şey özel; en büyük idollerimden bazılarının forma giydiği bir kulübe katılmak inanılmaz bir duygu” dedi. “Bir orta saha oyuncusu olarak, Michael Carrick’ten öğrenme fırsatına sahip olmaktan dolayı gerçekten heyecanlıyım. O, kariyerimde bir sonraki adımı atmama ve hayallerimi gerçekleştirmeme yardımcı olacak mükemmel bir teknik direktör.”
Santos, teknik mükemmelliği ve ileriye dönük oyunuyla hızla yükselen bir üne sahip olarak takıma katılıyor. Geçen sezon Chelsea formasıyla çıktığı 43 maçta, Premier Lig’de 22 yaşın altındaki tüm orta saha oyuncuları arasında en yüksek pas isabet oranı ve 90 dakikada en fazla ileriye dönük pas rekorunu kırdı.
Old Trafford’un makine dairesinin yenilenmesi
Bu transfer, orta saha kadrosunda çalkantılı bir dönem yaşayan United için kritik bir zamanda gerçekleşti. Casemiro’nun ayrılması ve Manuel Ugarte’nin uzun süreli diz bağ yaralanmasının ardından, kadroda kalifiye oyuncular açısından eksiklik ortaya çıkmıştı. Carrick, maçları çok daha üstün bir otoriteyle kontrol edebilecek bir takım kurmayı hedeflerken, Santos’un Youri Tielemans’ın da yer alabileceği yenilenmiş bir orta saha grubunun merkezinde yer alması bekleniyor.
Futbol direktörü Jason Wilcox, “Andrey, mükemmel teknik niteliklere sahip ve sahanın her iki ucunda da maça etki edebilme yeteneği olan olağanüstü bir orta saha oyuncusu,” diye açıkladı. “O, bizim için önemli bir pozisyonda yer alan kilit bir hedefti; bu nedenle, sezon öncesi hazırlık döneminin bu kadar erken bir aşamasında Michael’ın kadrosuna katılacağından dolayı çok mutluyuz. Halihazırda engin bir deneyime ve liderlik yeteneklerine sahip olmasına rağmen, Andrey’in daha da gelişmek için hâlâ muazzam bir potansiyeli var.”
- Getty Images Sport
Büyük sahnede kanıtlanmış kalite
Henüz genç olmasına rağmen Santos, elit seviyede bir acemi olmaktan çok uzak. Daha önce çeşitli gençlik kategorilerinde Brezilya milli takımının kaptanlığını yapmış ve 2025’te Kulüpler Dünya Kupası şampiyonu olarak zafer kazanmıştır. Çok yönlülüğü sayesinde hem 6 numara hem de 8 numara pozisyonlarında etkili bir şekilde oynayabilen Santos, Manchester United’ın İngiliz futbolunun zirvesine geri dönme hedefinde Carrick’e hayati bir taktiksel esneklik sağlıyor.
Strasbourg'da geçirdiği önceki kiralık dönem, 11 gol atıp 5 asist yaparak golcü yönünü de ortaya koydu. Santos, “Herkes bana kulübün ne kadar hırslı olduğunu ve burada yaratılan muhteşem ortamı anlattı,” diyerek sözlerini tamamladı. “Kadromuzun ne kadar güçlü olduğunu biliyorum ve en büyük kupalar için birlikte mücadele etmeyi sabırsızlıkla bekliyorum.”
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