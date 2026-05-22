Andrew Robertson, Alexander Isak ve Florian Wirtz'in hayal kırıklığı yaratan ilk sezonlarına rağmen Liverpool'da "inanılmaz" bir kariyer yapacaklarına inanıyor

Robertson, futbolcuların piyasa değerleri üzerinde hiçbir kontrolü olmadığını öne sürerek, oyuncuların transfer ücretlerinin büyüklüğüne göre değerlendirilmemesi gerektiğini vurguladı. Sol bek ayrıca, her iki oyuncuda sahne arkasında gözlemlediği niteliklere de dikkat çekti.

Independent'ın aktardığına göre, "Geride bıraktığım kulüp açısından, 2017 aşamasında değiliz, geçiş aşamasındayız" diye açıkladı. "Ancak sezon inişli çıkışlı geçti, tutarsızdı. Hepimizi heyecanlandıran oyuncular aldık ve hepsi Liverpool'da inanılmaz bir kariyer yapacak. Bundan hiç şüphem yok. Ama onlar da genç.

"Futbolda beni en çok rahatsız eden şey, futbolcuların kendi fiyat etiketlerini kontrol edememeleri. Bunu biz kontrol etmiyoruz, piyasa kontrol ediyor. Bir takım bu bedeli ödemeye hazırsa ya da sizi satmak istiyorsa ve size bir fiyat biçiyorsa, bunun oyuncularla hiçbir ilgisi yok ve bu oyuncular Liverpool'da başarılı olacaklar. Antrenmanlarda, maçlarda ve tutumlarında başarılı olacaklarına dair yeterince kanıt gördüm. Ancak bu, muhtemelen biraz zamana ihtiyaçları olduğunu gösterdi."