Andrew Robertson, Alexander Isak ve Florian Wirtz'in hayal kırıklığı yaratan ilk sezonlarına rağmen Liverpool'da "inanılmaz" bir kariyer yapacaklarına inanıyor
Liverpool efsanesi, eleştirilerin hedefindeki transferleri destekliyor
Robertson, sezon boyunca Isak ve Wirtz’e yöneltilen eleştirilere sert tepki gösterdi. Liverpool, kadrosunu büyük ölçüde yenileme çalışmaları kapsamında bu ikiliye büyük yatırım yaptı; Wirtz için kulüp rekoru olan 116 milyon sterlin ödedi, ancak bu rakam kısa süre sonra Isak için ödenen ve İngiltere rekoru olan 125 milyon sterlin tarafından geride bırakıldı. İkili, Kırmızılar için çalkantılı geçen bir sezonda istikrarlı bir şekilde en iyi performanslarını sergilemekte zorlandı.
Liverpool'un performansı sezon boyunca dalgalı bir seyir izledi ve kulüp, ligin zirvesinde mücadele etmek yerine ilk beşte yer almayı garantilemek için mücadele etmek zorunda kaldı. 2017 yılında Hull City'den 8 milyon sterline Liverpool'a transfer olan Robertson, transfer ücretleri etrafındaki baskının genç oyuncular üzerindeki incelemeyi haksız bir şekilde artırdığına inanıyor. İskoçya milli takım oyuncusu, bu oyuncuların sonunda kulübün yatırımını haklı çıkaracaklarına inanmaya devam ediyor.
Robertson, transfer ücretiyle ilgili eleştirilere sert çıktı
Robertson, futbolcuların piyasa değerleri üzerinde hiçbir kontrolü olmadığını öne sürerek, oyuncuların transfer ücretlerinin büyüklüğüne göre değerlendirilmemesi gerektiğini vurguladı. Sol bek ayrıca, her iki oyuncuda sahne arkasında gözlemlediği niteliklere de dikkat çekti.
Independent'ın aktardığına göre, "Geride bıraktığım kulüp açısından, 2017 aşamasında değiliz, geçiş aşamasındayız" diye açıkladı. "Ancak sezon inişli çıkışlı geçti, tutarsızdı. Hepimizi heyecanlandıran oyuncular aldık ve hepsi Liverpool'da inanılmaz bir kariyer yapacak. Bundan hiç şüphem yok. Ama onlar da genç.
"Futbolda beni en çok rahatsız eden şey, futbolcuların kendi fiyat etiketlerini kontrol edememeleri. Bunu biz kontrol etmiyoruz, piyasa kontrol ediyor. Bir takım bu bedeli ödemeye hazırsa ya da sizi satmak istiyorsa ve size bir fiyat biçiyorsa, bunun oyuncularla hiçbir ilgisi yok ve bu oyuncular Liverpool'da başarılı olacaklar. Antrenmanlarda, maçlarda ve tutumlarında başarılı olacaklarına dair yeterince kanıt gördüm. Ancak bu, muhtemelen biraz zamana ihtiyaçları olduğunu gösterdi."
Liverpool bir geçiş dönemi yaşıyor
Robertson, Liverpool'un yıllarca büyük kupalar için mücadele ettikten sonra şu anda bir geçiş dönemi yaşadığını kabul etti. Defans oyuncusu, hem tecrübeli oyuncuların hem de yeni transferlerin düzenli olarak en iyi performanslarını sergilemekte zorlandığını belirterek, bu sezonun tutarsızlıkla geçtiğini itiraf etti.
Robertson, "Çılgınca yüksek seviyede oynamış bazı oyuncularımız, o seviyede oynayamadık" dedi. "Tüm bunları bir araya getirirseniz, tutarsız bir sezon geçirdik ve bu bizim için büyük bir hayal kırıklığı.
"Bu sezon tutarlılık aramaya çalıştık, cevaplar aramaya çalıştık ama bulamadık. Ayrıca rakipler için çok kolay bir rakip olduk. Bundan kaçınmanın bir yolu yok ama Liverpool'un geleceği için, o soyunma odasında tekrar daha büyük başarılara imza atmak için fazlasıyla yeterli potansiyel olduğuna inanıyorum.
"Benim istediğim bu, kulübün istediği bu, herkesin istediği bu. Tekrar başarılı olabileceklerine inanıyorum ve keşke bu sezon olsaydı da, zaten oldukça etkileyici olan kupa vitrinine bir veya iki kupa daha ekleyebilseydim. Ama kaderimizde yoktu ve gelecek sezon tekrar bu seviyeye döneceklerini düşünüyorum."
Robertson duygusal bir vedaya hazırlanıyor
Robertson'ın Pazar günü Brentford karşısında Liverpool formasıyla son kez sahaya çıkması ve Anfield'da geçirdiği, kupa dolu dokuz yıllık serüvenine son vermesi bekleniyor. Defans oyuncusu, tüm turnuvalarda toplam 377 maça çıkarak 14 gol attı ve 69 asist yaptı. Ayrıca Kırmızılarla dokuz büyük kupa kazandı.