PRESSE SPORTS
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Andres Iniesta, teknik direktörlüğe dair hedeflerini anlatırken antrenörlüğün futbol oynamaktan 'daha stresli' olduğunu kabul etti
Katalan maestro kulübedeki baskıyı kucaklıyor
Barcelona efsanesi Iniesta, BAE 2. Lig ekibi Gulf United FC'nin başına geçmesinin ardından profesyonel teknik direktörlüğe geçiş sürecini değerlendirdi. 42 yaşındaki isim, futbolu bırakmasının ardından çıktığı ilk teknik direktörlük deneyiminde, Haziran 2026'da Dubai merkezli ekibin başına getirildi. Eski İspanya orta saha oyuncusu, teknik alandaki hayatın, görkemli futbolculuk günlerine kıyasla çok farklı bir zihinsel yaklaşım gerektirdiğini kabul etti.
- PRESSE SPORTS
Teknik direktör, kulübe kenarındaki artan sorumlulukların ayrıntılarını paylaştı
Kulübede görev yapmak, orta sahanın maestrosunu her hafta çok daha fazla taktik değişkeni aynı anda yönetmek zorunda bırakıyor. Dünya futbolunun zirvesindeki engin deneyimi, oyuncularıyla iletişim kurarken ve onları yönlendirirken en büyük kozu olarak öne çıkıyor.
Teknik direktörlük koltuğunun getirdiği yeni gereklilikleri anlatan Iniesta, MARCA'ya şunları söyledi: "Futbolcu olduğunuz zamana göre biraz daha stresli, çünkü her şeyi kontrol etmeye çalışmasanız da kafanızda çok daha fazla detayı ve senaryoyu tutmanız gerekiyor. Ama bu harika.
"Bu, teknik ekibinizle ve oyuncularla çok daha yakın bir iş birliği gerektiren müthiş bir meydan okuma. Her şeyden önce, oyuncu olmuş ve o deneyimleri yaşamış biri olarak, hiçbir sınıfta öğretilemeyecek pek çok şeyi onlara aktarmaya ve sunmaya çalışıyoruz. Bu da ekstra bir avantaj: karşınızdaki oyunculara katkı sağlayabilmek, onlarla iletişim kurabilmek ve bağ kurabilmek."
Camp Nou'ya dönüş hâlâ uzak bir hayal
İspanya'nın 2010 Dünya Kupası finalindeki maç kazandıran golünün sahibi, Dubai'deki görevi kabul ettiğinde UEFA A Lisansı'na sahipti ve bu ekim ayında en üst seviye antrenörlük yeterliliğini tamamlamaya hazırlanıyor. Yeni rolün onu gerçekten cezbedip cezbetmediği sorulduğunda Iniesta şöyle devam etti: "Evet. Bunu zaten hissediyordum; bir ihtiyaçtan ziyade, içimdeki o ses bana şunu söylüyordu: 'Bunu istiyorum ve bunun için eğitim almak istiyorum.'
"Bunu, antrenörlüğe başlamadan önceki süreçte bile hissettim. Şimdi de hâlâ orada ve beni ileriye doğru itmeye motive etmeye devam ediyor. Ekim ayında, benim için kalan son adıma, yani UEFA Pro lisansına başlamam gerekiyor ve ardından antrenörlük yolculuğunu tamamlamış olacağım."
Gelecekte Barcelona'yı çalıştırmak için Camp Nou'ya olası bir dönüşü hakkındaki kaçınılmaz soruya değinen tecrübeli oyun kurucu şunları ekledi: "Güzel olurdu ama bu, benim... Bakın, ben futbolcu olmak istiyordum. Çocukken, 'Teknik direktör olmak istiyorum' demedim. Profesyonel futbolcu olmak, Barca'da oynamak ve A takımda başarılı olmak istediğimi söyledim.
"Bu, zihnimde son derece netti; o hedefler pazarlık konusu bile olamazdı. Şimdi ise farklı bir yolculuk oldu ve zamanı gelince göreceğiz ama elbette, teknik direktör olmayı hedefleyen biri olarak bu başlangıcın tadını çıkarıyorum."
- NurPhoto
Yükselme yarışı, yeni filizlenen liderliği sınıyor
Iniesta'nın önceliği şu anda Gulf United'ı bu sezon BAE First Division League'de üst sıralara taşımak olmaya devam ediyor. Kulüp yöneticileri, onun hücum prensiplerinin takımı BAE Pro League'e doğrudan yükseltebileceğine dair büyük umut besliyor. Orta Doğu'nun ikinci kademesindeki fiziksel ve taktiksel engelleri aşmak, Avrupa futbolundaki olası fırsatlara gözünü çevirmeden önce onun ilk gerçek turnusol testi niteliğini taşıyor.
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