Kulübede görev yapmak, orta sahanın maestrosunu her hafta çok daha fazla taktik değişkeni aynı anda yönetmek zorunda bırakıyor. Dünya futbolunun zirvesindeki engin deneyimi, oyuncularıyla iletişim kurarken ve onları yönlendirirken en büyük kozu olarak öne çıkıyor.

Teknik direktörlük koltuğunun getirdiği yeni gereklilikleri anlatan Iniesta, MARCA'ya şunları söyledi: "Futbolcu olduğunuz zamana göre biraz daha stresli, çünkü her şeyi kontrol etmeye çalışmasanız da kafanızda çok daha fazla detayı ve senaryoyu tutmanız gerekiyor. Ama bu harika.

"Bu, teknik ekibinizle ve oyuncularla çok daha yakın bir iş birliği gerektiren müthiş bir meydan okuma. Her şeyden önce, oyuncu olmuş ve o deneyimleri yaşamış biri olarak, hiçbir sınıfta öğretilemeyecek pek çok şeyi onlara aktarmaya ve sunmaya çalışıyoruz. Bu da ekstra bir avantaj: karşınızdaki oyunculara katkı sağlayabilmek, onlarla iletişim kurabilmek ve bağ kurabilmek."