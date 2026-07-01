Getty/GOAL
Çeviri:
Andres Iniesta, Lionel Messi ve Kylian Mbappe’yi Dünya Kupası’nın öne çıkan isimleri olarak gösterirken, İspanya’yı zafere taşıyacak isim olarak Lamine Yamal’ı destekliyor
Iniesta, Yamal’ın hayati önem taşıyan rolünü vurguladı
Barselona’da düzenlenen NSN Bisiklet Takımı tanıtım etkinliğinde konuşan Iniesta, Mundo Deportivo’ya İspanya hakkında görüşlerini aktardı. Başarıya büyük ölçüde, İspanya’yı Euro 2024 şampiyonluğuna taşıyan ancak bu turnuvada sakatlıkla boğuşan Yamal’ın katkısının büyük olduğunu vurguladı. Yamal, Yeşil Burun Adaları karşısında 19 dakika, Suudi Arabistan karşısında 45 dakika ve Uruguay karşısında 76 dakika sahada kaldı ve bir gol attı. İspanya, grubunu birinci sırada tamamlayarak 32'li turda Avusturya ile karşılaşacak.
"Lamine Yamal, milli takım için çok önemli bir oyuncu ve bu milli takımın geleceği de elbette Lamine Yamal'ın maçlarda ne kadar fark yaratabileceğine büyük ölçüde etki ediyor," diyen Iniesta, "bu tür turnuvalar çok zorlu ve en ufak bir ayrıntı bile size büyük zarar verebilir" uyarısında bulundu.
- Getty Images Sport
Messi ve Mbappé tüm dikkatleri üzerlerine çekti
Iniesta, kendi ülkesi konusunda iyimser olmaya devam etse de, dünya çapında en belirleyici oyuncuları da takdir etti. En göze çarpan isimler sorulduğunda, şu anda turnuvanın gol krallığı sıralamasında başa baş giden iki tanıdık ismi öne çıkardı. Iniesta, “Şu ana kadar özellikle her ikisi de altı gol atan Leo Messi ve Kylian Mbappé,” dedi.
Mbappé ve Fransa, son 32 turunda İsveç’i 3-0’lık ezici bir galibiyetle geçerek bir üst tura yükseldi. Öte yandan Messi ve Arjantin, kendi eleme maçında Yeşil Burun Adaları ile karşılaşmaya hazırlanıyor.
Iniesta ayrıca, şimdiden Avrupa’nın önemli takımlarının elenmesine neden olan bu Dünya Kupası’nın öngörülemez doğasına da dikkat çekti. “Almanya veya Hollanda gibi büyük isimlerin turnuvadan elenmesi gibi tipik sürprizlere tanık olduk,” diye ekledi.
İspanya, Iniesta konusunda hâlâ en büyük favori konumunda
Diğer önde gelen Avrupa takımlarının şok edici elenmelerine rağmen, Iniesta, Luis de la Fuente tarafından oluşturulan mevcut İspanya kadrosuna sarsılmaz bir inanç beslemeye devam ediyor. İspanya, Avusturya ile oynayacağı hayati öneme sahip eleme maçı için hazırlıklarını sürdürürken, takım, Yamal’ın tam olarak forma girmesini ve Euro 2024’teki belirleyici performanslarını en büyük sahnede tekrarlayabilmesini umutsuzca bekliyor.
"Benim için İspanya, oyuncuları ve bana hissettirdikleri nedeniyle favorilerden biri. Hâlâ çok iyimserim ve ikinci yıldızı kazanabileceğimizi umuyor ve diliyorum," diye açıkladı.
- AFP
Iniesta ve İspanya için bundan sonra ne olacak?
İspanya, son 32 turunda Avusturya’yı yenmeye odaklanacak. Bu arada Iniesta, teknik direktörlük kariyerinin ilk adımlarını atmaya devam edecek. Bir gün Barcelona’yı ya da milli takımı çalıştırma konusunda sorulara maruz kaldığında son derece temkinli davrandı. “Adımın bu konuyla yakından ilişkilendirileceğini şüphesiz anlıyorum, ancak şimdilik bu durum bende büyük bir saygı uyandırıyor çünkü daha yeni başladım. Bu tür sorulara cevap vermeye başlamam için önümde hâlâ uzun bir yol var,” diye sözlerini tamamladı.