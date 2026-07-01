Barselona’da düzenlenen NSN Bisiklet Takımı tanıtım etkinliğinde konuşan Iniesta, Mundo Deportivo’ya İspanya hakkında görüşlerini aktardı. Başarıya büyük ölçüde, İspanya’yı Euro 2024 şampiyonluğuna taşıyan ancak bu turnuvada sakatlıkla boğuşan Yamal’ın katkısının büyük olduğunu vurguladı. Yamal, Yeşil Burun Adaları karşısında 19 dakika, Suudi Arabistan karşısında 45 dakika ve Uruguay karşısında 76 dakika sahada kaldı ve bir gol attı. İspanya, grubunu birinci sırada tamamlayarak 32'li turda Avusturya ile karşılaşacak.

"Lamine Yamal, milli takım için çok önemli bir oyuncu ve bu milli takımın geleceği de elbette Lamine Yamal'ın maçlarda ne kadar fark yaratabileceğine büyük ölçüde etki ediyor," diyen Iniesta, "bu tür turnuvalar çok zorlu ve en ufak bir ayrıntı bile size büyük zarar verebilir" uyarısında bulundu.