Gulf United, 2019'daki kuruluşundan bu yana iki kez üst lige yükselerek ve ligdeki en genç kadroya sahip olarak ilerici bir kulüp itibarı inşa etti. Gençlik odaklı bu vizyon, sahada olumlu sonuçlar almanın yanı sıra bireysel gelişime de büyük önem veren Iniesta'nın felsefesiyle kusursuz şekilde örtüşüyor. Avrupa'nın spot ışıklarından uzakta olan dört kez Şampiyonlar Ligi kazanan isim, teknik direktörlük mirasını yetenek gelişimi üzerinden en temelden inşa etmeye kararlı.