PRESSE SPORTS
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Andres Iniesta, Birleşik Arap Emirlikleri'nde yeni bir sayfa açarken teknik direktörlük kariyerine ilk adımını atmaya hazırlanıyor
İspanyol ikon teknik direktörlüğe adım atıyor
İspanya efsanesi, teknik direktörlük kariyerine bu cuma BAE Birinci Lig ekibi Gulf United FC'nin başında resmen başlıyor. 2024'te Emirates Club formasıyla futbolculuk kariyerini noktalamasının ardından eski Barcelona maestrosu, haziranda Dubai merkezli ekibin başına geçmeden önce UEFA A lisansını tamamladı. Şimdi ise UEFA Pro Lisansı'nı almak için hazırlıklarını sürdürdü.
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Iniesta açılış sınavını dört gözle bekliyor
Eski orta saha oyuncusu, New Dibba Stadyumu'na yapacakları deplasman öncesinde takımının belirgin bir taktik kimliği benimsediğini vurguladı. Sezonun açılış maçına ilişkin konuşan Iniesta, "Cuma gününü gerçekten sabırsızlıkla bekliyoruz. Takımla birkaç haftadır net bir oyun anlayışı üzerinde çalışıyoruz ve artık rekabet etme zamanı" dedi.
Gençlik projesi hırsı körüklüyor
Gulf United, 2019'daki kuruluşundan bu yana iki kez üst lige yükselerek ve ligdeki en genç kadroya sahip olarak ilerici bir kulüp itibarı inşa etti. Gençlik odaklı bu vizyon, sahada olumlu sonuçlar almanın yanı sıra bireysel gelişime de büyük önem veren Iniesta'nın felsefesiyle kusursuz şekilde örtüşüyor. Avrupa'nın spot ışıklarından uzakta olan dört kez Şampiyonlar Ligi kazanan isim, teknik direktörlük mirasını yetenek gelişimi üzerinden en temelden inşa etmeye kararlı.
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Zorlu açılış kararlılığı sınar
Iniesta'nın ilk resmi sınavı, kısa süre önce küme düşen ve yeniden yükselme yarışına hemen girmesi beklenen Dibba Al Fujairah karşısında olacak. Bu karşılaşma, Gulf United'ın gençlerinin İspanyol'un planını baskı altında ne kadar etkili uygulayabildiğini gösterecek gerçek bir ölçüt işlevi görecek. Yaklaşan lig araları öncesinde yükselme mücadelesinin temellerini atmak için erken dönemde istikrar sağlamak kritik önem taşıyacak.
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