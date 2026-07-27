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Andrea Pirlo SampdoriaGetty Images
Mohamed Saeed

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Andrea Pirlo'nun İtalya milli takım teknik direktörlüğü adaylığından çekilmesinin ardından Rus büyükelçi, İtalya'yı 'demokratik olmayan' olarak eleştirdi

İtalya
A. Pirlo

Andrea Pirlo’nun adaylığının suya düşmesinin ardından, İtalya milli takımının yeni teknik direktör arayışı sansasyonel bir jeopolitik boyut kazandı. Efsanevi orta saha oyuncusunun bir Rus şirketiyle olan ticari bağları nedeniyle adaylıktan çekilmesinin ardından, Rusya’nın İtalya Büyükelçisi, İtalya’yı “demokratik olmayan” olarak nitelendirerek İtalyan yönetimine sert eleştiriler yöneltti.

  • Azzurri’deki boş pozisyon nedeniyle diplomatik gerginlik

    İtalya milli takımının yeni teknik direktörünün belirlenmesi yarışı, sahadan siyasi arenaya kaydı. Pirlo’nun bu görev için artık aday olmadığını açıklamasının ardından, Rusya’nın İtalya Büyükelçisi Aleksei Paramonov, İtalyan yetkililere yönelik sert bir eleştiri yayınladı.

    Telegram blogunda yayınlanan ve büyükelçiliğin resmi sosyal medya kanalları üzerinden paylaşılan açık mektubunda Paramonov, durumla ilgili değerlendirmelerinde sözünü sakınmadı. 2006 Dünya Kupası şampiyonu ile doğrudan hitap eden Paramonov, bu efsanevi ismin kendi ülkesi tarafından gördüğü muameleye duyduğu üzüntüyü dile getirdi.


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  • italy(C)Getty Images

    Rus büyükelçi, ‘sözde demokratik’ iktidarı sert bir dille eleştirdi

    Paramonov’un mektubu keskin bir üslupla yazılmıştı ve İtalyan yönetimini ikiyüzlülükle ve eski Juventus ve AC Milan oyun kurucusuna haksız muamele etmekle suçluyordu. Büyükelçi, “Dünya sporuna ve İtalya’nın yurtdışındaki imajına yaptığınız katkılara rağmen, tıpkı binlerce Rus sporcu, müzisyen, sanatçı, orkestra şefi ve Rus yönetmene olduğu gibi, burada İtalya’da kendi sözde demokratik yönetiminiz tarafından dışlanıyor olmanız çok üzücü” diye yazdı.

    Diplomat, durumu basit bir spor kadro seçimi meselesi olmaktan çok bir insan hakları sorunu olarak ele alarak Pirlo’ya desteğini sürdürdü. Paramonov, “Bu size yardımcı olmayabilir, ancak samimi ve insani bir dayanışma içinde yanınızdayız,” dedi.


  • Pirlo, ticari bağları açıklığa kavuşturdu

    Pirlo, daha önce bu tartışmaya değinmiş ve mesleki anlaşmalarının nasıl yorumlandığına ilişkin hayal kırıklığını dile getirmişti. 47 yaşındaki futbolcu yaptığı açıklamada tutumunu netleştirdi: “Son zamanlarda tartışma konusu olan mesleki işbirliği, Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki çalışma deneyimimin bir parçası olarak ortaya çıktı ve tamamen ticari ve sportif niteliktedir. Bu işbirliğine siyasi bir anlam yüklemek, benim hiçbir zaman dile getirmediğim ve sahip olmadığım görüşleri bana atfetmek anlamına gelir.”

    Eski orta saha oyuncusu, davranışlarının her zaman profesyonel ve yasalara uygun olduğunu vurgulamaya özen gösterdi. "Kariyerim boyunca, önce oyuncu, sonra da teknik direktör olarak, görevlerimi her zaman çalıştığım ülkelerin yasalarına ve imzaladığım sözleşmelere tam saygı göstererek yerine getirdim," diye açıkladı.


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  • Ministro Andrea AbodiGetty Images

    İtalyan hükümeti, olayın yarattığı tepkilere yanıt verdi

    Olayın yankıları İtalyan hükümetinin en üst kademelerine kadar ulaştı; Spor ve Gençlik Bakanı Andrea Abodi, tüm bu olayın ele alınış biçimi konusunda hayal kırıklığını dile getirdi.

    Kısa süre önce katıldığı bir kamuya açık etkinlikte konuşan Abodi, İtalya Futbol Federasyonu’nun (FIGC) itibarına verilen zarara ilişkin açık sözlüydü. Bakan, “Bu haberler kendileri için konuşuyor,” dedi.

    Abodi, birçok tanınmış ismin gündeme getirilip daha sonra elenmesiyle sonuçlanan transfer süreciyle ilgili kamuoyundaki algı konusunda da sözünü sakınmadı. “Şimdi telafi etmemiz gereken kötü bir izlenim var,” diyen bakan, yönetim organlarının “brutta figura” (kötü bir izlenim) yarattığına atıfta bulundu.