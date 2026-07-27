Andrea Pirlo'nun İtalya milli takım teknik direktörlüğü adaylığından çekilmesinin ardından Rus büyükelçi, İtalya'yı 'demokratik olmayan' olarak eleştirdi

Paramonov’un mektubu keskin bir üslupla yazılmıştı ve İtalyan yönetimini ikiyüzlülükle ve eski Juventus ve AC Milan oyun kurucusuna haksız muamele etmekle suçluyordu. Büyükelçi, “Dünya sporuna ve İtalya’nın yurtdışındaki imajına yaptığınız katkılara rağmen, tıpkı binlerce Rus sporcu, müzisyen, sanatçı, orkestra şefi ve Rus yönetmene olduğu gibi, burada İtalya’da kendi sözde demokratik yönetiminiz tarafından dışlanıyor olmanız çok üzücü” diye yazdı.

Diplomat, durumu basit bir spor kadro seçimi meselesi olmaktan çok bir insan hakları sorunu olarak ele alarak Pirlo’ya desteğini sürdürdü. Paramonov, “Bu size yardımcı olmayabilir, ancak samimi ve insani bir dayanışma içinde yanınızdayız,” dedi.



