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Andrea Pirlo’nun adaylıktan çekilmesinin ardından Antonio Conte ve Roberto Mancini, İtalya milli takım teknik direktörlüğü yarışına yeniden girdi
Pirlo’nun adaylığı tartışmaların ortasında suya düştü
Pirlo, milli takımın başına geçecek gibi görünüyordu; ancak eski orta saha oyuncusu, artık bu pozisyon için aday olmadığını resmen doğruladı. Bu gelişme, bir bahis şirketiyle olan ticari ortaklığından kaynaklanan bir çıkar çatışmasından kaynaklanıyor; Pirlo bu durumu büyük bir hayal kırıklığıyla ele aldı.
Pirlo yaptığı açıklamada şöyle devam etti: “Son birkaç gün boyunca, ismim ve İtalya milli takımının teknik direktörlüğünü üstlenme olasılığımla ilgili tartışmaların gelişmesini büyük bir acı ile izledim.
2006 Dünya Kupası şampiyonu, Rus şirketi Fonbet ile olan ticari ortaklığının arkasında herhangi bir siyasi anlam olmadığını vurguladı ve bunu farklı şekilde göstermeye yönelik girişimleri eleştirdi. "Bu işbirliğine siyasi bir anlam yüklemek, benim hiç ifade etmediğim ve sahip olmadığım inançları bana atfetmek anlamına gelir... Spor temelli bir kararın, kısa sürede kamuoyunda tartışma konusu haline getirilmesi ve sonunda benim adıma hiç var olmayan niyet ve amaçların atfedilmesi üzücü bir durumdur."
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Mancini ve Conte, ön seçim yarışında başı çekiyor
Pirlo’nun ayrılmasının ardından, İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) Başkanı Giovanni Malagò’nun daha deneyimli isimlere yöneldiği ve Mancini’nin Conte’nin önünde teknik direktörlük koltuğuna geri dönme konusunda en güçlü aday olduğu bildiriliyor – Per Tutto Sport.
Malagò ile uzun süredir dostluk bağları bulunan Mancini'nin, daha önce Suudi Arabistan ve Katar'daki görevler için ayrılmış olmasına rağmen geri dönmeye açık olduğu söyleniyor.
Conte ise, takımı yeniden inşa etmek için ideal aday olarak görüldüğü için İtalyan halkı ve lig yetkilileri arasında hâlâ popüler bir isim. Henüz kendisiyle resmi bir temas kurulmamış olsa da, 2014 ile 2016 yılları arasında sürdürdüğü görevden büyük takdir topladı. Eski Inter ve Chelsea teknik direktörünün mali talepleri daha yüksek olacak – daha önce yıllık 4 milyon avrodan fazla kazanıyordu – ancak sponsorlar bu farkı kapatabilir.
Maldini ve Leonardo, İtalya Futbol Federasyonu’ndaki görevlerinden istifa etti
Mancini ve Conte’ye yönelik bu yön değişikliği, federasyon içinde ciddi bir iç bölünmeye yol açtı. Pirlo’nun atanması için önemli rol oynayan Paolo Maldini ve Leonardo, teknik direktörlük ve özel danışmanlık görevlerinden istifa etmeye karar verdiler.
Haberlere göre, ikili, sadece 16 gün önce projeye katıldıklarında kendilerine vaat edilen “sınırsız yetki”nin kendilerine tanınmadığını hissettiler.
Bu iki AC Milan efsanesinin istifası, federasyonun spor hiyerarşisinde kapsamlı bir yeniden yapılanmanın yakında gerçekleşeceğini işaret ediyor. Malagò, ikiliyi kadroda tutmak için bir orta yol bulmayı umsa da, Raffaele Palladino gibi daha genç ve “vizyoner” bir teknik direktör tercihleri, başkanın kanıtlanmış deneyime verdiği önemle çelişti.
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Büyük isimler başarısız olursa alternatif seçenekler
Mancini veya Conte ile anlaşma sağlanamazsa, bu boşluğu doldurmak için birkaç başka isim gündeme geliyor. Stefano Pioli, özellikle Maldini ile olan başarılı geçmişi göz önüne alındığında, esnek ve hazır bir alternatif olarak görülüyor; ancak yönetim kurulunun ayrılması, onun atanmasını daha belirsiz hale getiriyor. Bir başka kurum içi seçenek ise Silvio Baldini; Baldini, U-21 takımından terfi ettirilebilir, ancak FIGC içinde hâlâ tartışmalı bir figür olarak görülüyor.
Yeni teknik direktörle ilgili kararın önümüzdeki 48 saat içinde kesinleşmesi beklenirken, İtalya için zaman daralıyor. Pep Guardiola veya Carlo Ancelotti gibi yüksek profilli isimlerin anlaşamaması, aday havuzunu şimdiden önemli ölçüde daraltmış durumda.
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