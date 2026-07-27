Andrea Pirlo’nun adaylıktan çekilmesinin ardından Antonio Conte ve Roberto Mancini, İtalya milli takım teknik direktörlüğü yarışına yeniden girdi

Pirlo, milli takımın başına geçecek gibi görünüyordu; ancak eski orta saha oyuncusu, artık bu pozisyon için aday olmadığını resmen doğruladı. Bu gelişme, bir bahis şirketiyle olan ticari ortaklığından kaynaklanan bir çıkar çatışmasından kaynaklanıyor; Pirlo bu durumu büyük bir hayal kırıklığıyla ele aldı.

Pirlo yaptığı açıklamada şöyle devam etti: “Son birkaç gün boyunca, ismim ve İtalya milli takımının teknik direktörlüğünü üstlenme olasılığımla ilgili tartışmaların gelişmesini büyük bir acı ile izledim.

2006 Dünya Kupası şampiyonu, Rus şirketi Fonbet ile olan ticari ortaklığının arkasında herhangi bir siyasi anlam olmadığını vurguladı ve bunu farklı şekilde göstermeye yönelik girişimleri eleştirdi. "Bu işbirliğine siyasi bir anlam yüklemek, benim hiç ifade etmediğim ve sahip olmadığım inançları bana atfetmek anlamına gelir... Spor temelli bir kararın, kısa sürede kamuoyunda tartışma konusu haline getirilmesi ve sonunda benim adıma hiç var olmayan niyet ve amaçların atfedilmesi üzücü bir durumdur."