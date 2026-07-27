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Andrea Pirlo, bahis şirketleriyle olan bağlantıları ortaya çıkmasının ardından İtalya milli takım teknik direktörlüğü için “artık aday olmadığını” doğruladı
Hayal gibi bir randevu kötü bir sonla biter
Pirlo, Pep Guardiola ve Carlo Ancelotti gibi çok konuşulan isimlerin bu görevden uzak durmasının ardından, Azzurri’nin yeniden yapılanma sürecine liderlik etmek için en güçlü aday olarak öne çıkmıştı. Hatta bazı haberlerde, Pirlo’nun görevi devralmak üzere sezon başına 1,5 milyon avro değerinde dört yıllık bir sözleşme imzaladığı öne sürülmüştü. Ancak bu transfer, tam da FIGC aradığı ismi bulmuş gibi göründüğü sırada sansasyonel bir şekilde suya düştü ve FIGC’yi yeni bir yön arayışına itti. 47 yaşındaki teknik adamın adaylığı, FIGC’nin teknik direktörü Paolo Maldini ve özel danışman Leonardo tarafından desteklenmişti; her ikisi de eski AC Milan takım arkadaşlarını kadroya katmak konusunda istekliydi.
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Bahis tartışması hakkında açıklama
En büyük engel, Pirlo’nun Rus bahis şirketi Fonbet’in küresel marka elçisi olarak üstlendiği rol oldu. İtalya’nın kumar kuruluşlarının reklam ve tanıtımına ilişkin katı düzenlemeler uyguladığı göz önüne alındığında, Pirlo’nun bu şirketle olan ilişkisi, devletle bağlantılı bir pozisyon için büyük bir çıkar çatışması yarattı. Pirlo, bu pozisyon için artık aday gösterilmediğini öğrendikten sonra Instagram Hikayesi’nde paylaştığı bir açıklamayla sessizliğini bozdu.
Pirlo yaptığı açıklamada, “Kurumlara, federasyona ve sürece dahil olan herkese saygımdan dolayı şimdiye kadar sessiz kalmayı tercih ettim,” diye yazdı. “Ancak dün gece İtalya milli takım teknik direktörlüğü için artık aday olmadığımı öğrendikten sonra, bazı noktaları açıklığa kavuşturmam gerektiğini hissettim.
"Son birkaç gün boyunca, ismim ve İtalya milli takım teknik direktörlüğü görevini üstlenme olasılığımla ilgili tartışmaların gelişmesini büyük bir üzüntüyle izledim.
"Kariyerim boyunca, önce oyuncu, sonra da teknik direktör olarak, görevlerimi her zaman çalıştığım ülkelerin yasalarına ve imzaladığım sözleşmelere tam saygı göstererek yerine getirdim.
"Son günlerde tartışma konusu olan mesleki işbirliği, Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki çalışma deneyimimin bir parçası olarak ortaya çıkmıştır ve tamamen ticari ve sportif niteliktedir."
Pirlo, iş ilişkilerine yönelik siyasi yorumları reddediyor
2006 Dünya Kupası şampiyonu, ticari ortaklığının arkasında herhangi bir siyasi anlam olmadığını vurguladı ve bunu farklı şekilde göstermeye yönelik girişimleri eleştirdi.
Pirlo sözlerine şöyle devam etti: "Bu işbirliğine siyasi bir anlam yüklemek, benim hiç dile getirmediğim ve sahip olmadığım görüşleri bana atfetmek anlamına gelir... Spor temelli bir kararın, bu kadar çabuk kamuoyu tartışmasına çekilmesi ve sonunda benim adıma hiç var olmayan niyet ve amaçların atfedilmesi üzücü. İtalya'ya olan sevgim bir işe bağlı değildir."
- Getty Images Sport
Azzurri için bundan sonra ne olacak?
Pirlo anlaşmasının ani çöküşü, Maldini ve İtalya Futbol Federasyonu’nu (FIGC) zor bir duruma düşürdü. Federasyon, başlangıçta Salı günü için bir iç toplantı planlamıştı ve pek çok kişi bu toplantının resmi açıklamanın yapılacağı platform olacağını bekliyordu. Bunun yerine, UEFA Uluslar Ligi kampanyası yaklaşırken artık arayışlarına sıfırdan başlamak zorundalar.
Açıklamasında ifade ettiği “üzüntüye” rağmen Pirlo, federasyonun üst düzey yetkilileriyle ilişkilerini korumaya özen gösterdi. “Bana gösterdikleri saygı ve güven için Maldini ve Leonardo’ya teşekkür etmek istiyorum,” diye ekledi. “Onların yetkinliklerini, ciddiyetlerini ve İtalyan futboluna her zaman adadıkları sevgiyi biliyorum.”
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