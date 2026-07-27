Andrea Pirlo, bahis şirketleriyle olan bağlantıları ortaya çıkmasının ardından İtalya milli takım teknik direktörlüğü için “artık aday olmadığını” doğruladı

En büyük engel, Pirlo’nun Rus bahis şirketi Fonbet’in küresel marka elçisi olarak üstlendiği rol oldu. İtalya’nın kumar kuruluşlarının reklam ve tanıtımına ilişkin katı düzenlemeler uyguladığı göz önüne alındığında, Pirlo’nun bu şirketle olan ilişkisi, devletle bağlantılı bir pozisyon için büyük bir çıkar çatışması yarattı. Pirlo, bu pozisyon için artık aday gösterilmediğini öğrendikten sonra Instagram Hikayesi’nde paylaştığı bir açıklamayla sessizliğini bozdu.

Pirlo yaptığı açıklamada, “Kurumlara, federasyona ve sürece dahil olan herkese saygımdan dolayı şimdiye kadar sessiz kalmayı tercih ettim,” diye yazdı. “Ancak dün gece İtalya milli takım teknik direktörlüğü için artık aday olmadığımı öğrendikten sonra, bazı noktaları açıklığa kavuşturmam gerektiğini hissettim.

"Son birkaç gün boyunca, ismim ve İtalya milli takım teknik direktörlüğü görevini üstlenme olasılığımla ilgili tartışmaların gelişmesini büyük bir üzüntüyle izledim.

"Kariyerim boyunca, önce oyuncu, sonra da teknik direktör olarak, görevlerimi her zaman çalıştığım ülkelerin yasalarına ve imzaladığım sözleşmelere tam saygı göstererek yerine getirdim.

"Son günlerde tartışma konusu olan mesleki işbirliği, Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki çalışma deneyimimin bir parçası olarak ortaya çıkmıştır ve tamamen ticari ve sportif niteliktedir."