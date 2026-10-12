Maç sonrası basın toplantısında gazetecilere konuşan Pinamonti, fiziksel eksiklikleri nedeniyle teknik direktör Gennaro Gattuso yönetiminde sezon başında etkisini göstermekte geciktiğini kabul etti. Pinamonti, “Bu gol benim için çok şey ifade ediyor. Büyük bir rahatlama hissediyorum,” dedi.

“İlk birkaç maçta takıma katkımı tam olarak veremedim, bunun farkındaydım. Fiziksel açıdan geç hazırlandım ve benim için zor bir yaz oldu.”

“Özellikle teknik direktörün oyun tarzı nedeniyle geride kalmıştım. Şimdi bu ara sayesinde sahada süre bulma fırsatı yakaladım ve giderek daha iyiye gidiyorum.”