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Andrea Pinamonti, Lazio formasıyla ilk golünü attıktan sonra sessizliğini bozdu: “Büyük bir rahatlama!”
Pinamonti, Lazio formasıyla ilk golünü attı
Lazio forveti Andrea Pinamonti, pazar öğleden sonra 10 kişi kalan Monza karşısında alınan 3-1’lik galibiyeti perçinleyen golü atarak kulüpteki ilk golüne imza attı. Bu gol, Lazio’ya üç puanı getirirken takımın Serie A’da 16 puanla Inter’le birlikte zirveyi paylaşmasını sağladı.
Pinamonti’nin maçın son bölümünde yakın mesafeden kaydettiği gol, boş tribünler önünde oynanan Stadio Olimpico’daki karşılaşmada Nuno Tavares ve Gustav Isaksen’in erken gollerinin ardından geldi.
Maçın ardından konuşan 27 yaşındaki oyuncu, golün omuzlarından büyük bir yük kaldırdığını itiraf etti.
- IPA Sport
Forvet, yaz boyunca fiziksel olarak hazır olmak için verdiği zorlu mücadeleyi anlattı
Maç sonrası basın toplantısında gazetecilere konuşan Pinamonti, fiziksel eksiklikleri nedeniyle teknik direktör Gennaro Gattuso yönetiminde sezon başında etkisini göstermekte geciktiğini kabul etti. Pinamonti, “Bu gol benim için çok şey ifade ediyor. Büyük bir rahatlama hissediyorum,” dedi.
“İlk birkaç maçta takıma katkımı tam olarak veremedim, bunun farkındaydım. Fiziksel açıdan geç hazırlandım ve benim için zor bir yaz oldu.”
“Özellikle teknik direktörün oyun tarzı nedeniyle geride kalmıştım. Şimdi bu ara sayesinde sahada süre bulma fırsatı yakaladım ve giderek daha iyiye gidiyorum.”
Noslin'le sağlıklı rekabet standartları yükseltiyor
Pinamonti, kadrodaki olumlu atmosferi överken herhangi bir olumsuz baskı hissetmediğini söyledi. Kendisinin yerine ilk 11'de başlayan ve Lorenzo Lucchesi'nin kırmızı kart görmesine neden olan Tijjani Noslin ile forma rekabetine de değinen Pinamonti, "Takım başından itibaren iyi oynadı ve ben hiçbir baskı hissetmedim," dedi.
"Noslin ile aramızda sağlıklı bir rekabet var; çok iyi anlaşıyoruz. Her zaman daha iyisini yapmak için birbirimizi zorluyoruz."
"Teknik direktörün oyun anlayışı çok şey talep ediyor, bu yüzden ne kadar çok antrenman yaparsanız o kadar gelişirsiniz. Umarım bu gol, uzun bir serinin ilki olur."
- IPA Sport
Lazio'nun zirveyi paylaşmayı sürdürmesinde birlik belirleyici oldu
Lazio, Serie A'daki altı maçında beş galibiyet ve bir beraberlikle sezona mükemmel bir başlangıç yaparken Pinamonti, şampiyonluk yarışında kalabilmek için takım içindeki birlikteliğin önemini koruyacağına inanıyor.
“Bütün maçlar zordur, bugünkü de öyleydi. Ama daha ilk andan itibaren doğru oynadık,” diyerek sözlerini tamamladı Pinamonti.
“Gücümüz takım olarak birlikteliğimizden geliyor. Sakin bir ortam var ve çok çalışıyoruz. Bunu sürdürürsek büyük işler başarabiliriz.”
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