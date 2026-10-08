Andrea Conti, 1994 doğumlu eski Atalanta ve eski Milan oyuncusu, futbol macerasını ve yaşadığı çileyi anlattı: çapraz bağından yanlış bir ameliyat, dizinden ikinci bir sakatlık ve son olarak henüz 30 yaşındayken futbola veda. Aşağıda Corriere della Sera'ya verdiği röportajdan en önemli bölümler yer alıyor.





Her şey Gasperini'nin Atalanta'sıyla başladı.

"Sahip olduğum en iyi teknik direktördü. Onunla yaptığımız yaz kampını hatırlıyorum: bizi mahvetmişti. Ya da Inter-Atalanta'dan bir gün önce bize salonda kuvvet çalışması yaptırdığında. İnanamamıştık. Ama sahaya çıktığında uçuyordun".





Ve bir yıl sonra, Milan geldi.

"Beni Milan ve Chelsea istiyordu. Tatil için Ibiza'ya yeni inmiştim ki menajerimden telefon geldi: “Sağlık kontrolleri için Milano'ya gelmen gerekiyor”".



