24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
FBL-ITA-SERIEA-PARMA-AC MILANAFP
Gianluca Minchiotti
Çeviri:

Andrea Conti: "Milan'da Ibrahimovic'in bazı davranışları yüzünden Primavera'dan gençlerin ağladığını gördüm"

AC Milan
Z. Ibrahimovic
A. Conti
Serie A

Andrea Conti, 1994 doğumlu eski Atalanta ve eski Milan oyuncusu, futbol macerasını ve yaşadığı çileyi anlattı: çapraz bağından yanlış bir ameliyat, dizinden ikinci bir sakatlık ve son olarak henüz 30 yaşındayken futbola veda. Aşağıda Corriere della Sera'ya verdiği röportajdan en önemli bölümler yer alıyor.


Her şey Gasperini'nin Atalanta'sıyla başladı.

"Sahip olduğum en iyi teknik direktördü. Onunla yaptığımız yaz kampını hatırlıyorum: bizi mahvetmişti. Ya da Inter-Atalanta'dan bir gün önce bize salonda kuvvet çalışması yaptırdığında. İnanamamıştık. Ama sahaya çıktığında uçuyordun".


Ve bir yıl sonra, Milan geldi.

"Beni Milan ve Chelsea istiyordu. Tatil için Ibiza'ya yeni inmiştim ki menajerimden telefon geldi: “Sağlık kontrolleri için Milano'ya gelmen gerekiyor”".


  • Çapraz bağ.

    "Yıkıcı bir darbeydi. Bunun ciddi bir şey olduğunu hemen anladım. Tam anlamıyla büyük bir moral bozukluğu yaşadım. Milan’daki ilk yılımdı, İtalya Milli Takımı’na yeni seçilmiştim. Bunca fedakarlığın ardından gelen ilk tatminlerdi. Ve o anlarda insanın aklından sonsuz düşünce geçiyor. Ne zaman ve nasıl döneceğim, ayak bileğim bu sakatlığa neden oldu mu, kulübe ve taraftarlara karşı sorumluluğum... Üstelik daha kötüsü henüz gelmemişti. Ameliyat iyi geçmedi. Bunu nasıl öğrendim? Aylar sonra, çapraz bağlarım ikinci kez koptuğunda."


    Scudetto kazanılan sezonda Milan’a dönüş.

    "Farklı bir atmosfer hissediliyordu. Teknik direktör, harika bir grup oluşturmakta çok başarılı olmuştu. Maldini’nin varlığı çok önemliydi. Ve birkaç ay önce Ibrahimovic’in gelişi belirleyici oldu. Onunla birlikte seviyeyi yükseltmek zorundaydınız. Primavera’dan bazı gençlerin, bazı tavırları nedeniyle A takımla çalıştıkları dönemde ağladığına şahit oldum. Ama saha dışında değişiyordu: şakacı ve sempatikti."




    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
Serie A
Sassuolo crest
Sassuolo
SAS
AC Milan crest
AC Milan
MIL