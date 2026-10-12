Futbol cehenneminden yeniden doğuşa. Modena, yeniden üst düzey performans sergileyen Andrea Belotti'nin keyfini çıkarıyor. Belotti, Empoli ve Verona karşısında kazanılan son iki lig maçında belirleyici rol oynadı. Daniele Galloppa yönetimindeki Modena için büyük önem taşıyan bu galibiyetlerin ardından takım, Serie B'de 13 puanla üçüncü sıraya yükseldi. Lider Palermo'nun 3, ikinci sıradaki Mantova'nın ise 2 puan gerisinde bulunuyor.
Modena'yı sezonun bu ilk bölümünde yeniden sesini duyurup parlayan Belotti sırtladı. Cagliari'de geçirdiği çalkantılı sezonda bir kez daha ağır bir sakatlık yaşayan Belotti'nin sözleşmesi sezonun sonunda yenilenmedi ve oyuncu Cagliari'den ayrıldı.