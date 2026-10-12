Serbest oyuncu statüsündeki Belotti, çalışmalarını ve antrenmanlarını tek başına sürdürdü. Eylül başında ise Modena’nın teklifini kabul etti. Emilia-Romagna kulübü, golcünün kendini yeniden kanıtlama isteğine güvenerek 30 Haziran 2027’ye kadar geçerli, net 300 bin avro maaş içeren bir yıllık anlaşma teklif etti.

Bu maaş, Modena için yüksek bir maliyet anlamına gelse de beklenen sonuçları hemen verdi: Belotti, 20 Eylül’de Empoli karşısındaki geri dönüşü başlatan golü röveşatayla attı. Dün de kendi taraftarı önünde Giuseppe Caso’nun pasını tamamlayarak Verona karşısında son anda galibiyeti getirdi.

Birbirinden farklı bu iki gol de Belotti’nin yeniden çıkışa geçme ve yeni taraftarlarına olabildiğince çok sevinç yaşatma isteğinin ürünü. Golcünün gerçek anlamda yeniden doğuşu, Modena’ya artık büyük hayaller kurduruyor. Terfiden söz etmek için henüz erken, ancak şimdiden kesin olan bir şey var: Belotti’nin durmaya hiç niyeti yok.