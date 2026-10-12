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Cagliari Calcio v AS Roma - Serie AGetty Images Sport
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Andrea Belotti yeniden fark yaratıyor: Gallo'nun yeniden yükselişi Modena'yı büyük bir takım hâline getirebilir

Serie B
Modena
A. Belotti
Modena - Hellas Verona
Hellas Verona
Modena - Empoli
Empoli
Cagliari
Torino

Futbol cehenneminden yeniden doğuşa. Modena, yeniden üst düzey performans sergileyen Andrea Belotti'nin keyfini çıkarıyor. Belotti, Empoli ve Verona karşısında kazanılan son iki lig maçında belirleyici rol oynadı. Daniele Galloppa yönetimindeki Modena için büyük önem taşıyan bu galibiyetlerin ardından takım, Serie B'de 13 puanla üçüncü sıraya yükseldi. Lider Palermo'nun 3, ikinci sıradaki Mantova'nın ise 2 puan gerisinde bulunuyor.


Modena'yı sezonun bu ilk bölümünde yeniden sesini duyurup parlayan Belotti sırtladı. Cagliari'de geçirdiği çalkantılı sezonda bir kez daha ağır bir sakatlık yaşayan Belotti'nin sözleşmesi sezonun sonunda yenilenmedi ve oyuncu Cagliari'den ayrıldı.


  • Sakatlık ve Cagliari'deki sağlık kontrollerinin ardından sahalardan uzak kalma süreci

    Como'dan bonservisiyle Sardinya'ya gelen 32 yaşındaki oyuncunun buradaki macerası aslında olumlu başlamıştı: Parma karşısındaki ilk maçında iyi bir performans sergilemiş, ikinci haftada ise Lecce'ye iki gol atmıştı. Ancak 27 Eylül 2025'te Josep Martinez ile girdiği bir mücadelede yaşadığı ağır sakatlık (sol diz ön çapraz bağında yırtık), uzun süre sahalardan uzak kalmasına neden olmuştu.

    11 Nisan 2026'da sahalara dönen eski Torino oyuncusu, sonraki 7 maçta Fabio Pisacane'nin tercihleri arasında yeniden üst sıralara çıkamadı; toplam 28 dakika süre aldığı yalnızca 5 maçta oynadı.

    Sezon sonunda taraflar görüşmeye başlamış ve yola birlikte devam etme isteğini dile getirmişti. Anlaşma çok yakın görünüyordu ancak sağlık kontrollerinin sonuçları kulübün geri adım atmasına yol açtı. Böylece Gallo, sözleşmesiz ve serbest oyuncu olarak kaldı.

  • Modena'da yeniden doğuş

    Serbest oyuncu statüsündeki Belotti, çalışmalarını ve antrenmanlarını tek başına sürdürdü. Eylül başında ise Modena’nın teklifini kabul etti. Emilia-Romagna kulübü, golcünün kendini yeniden kanıtlama isteğine güvenerek 30 Haziran 2027’ye kadar geçerli, net 300 bin avro maaş içeren bir yıllık anlaşma teklif etti.

    Bu maaş, Modena için yüksek bir maliyet anlamına gelse de beklenen sonuçları hemen verdi: Belotti, 20 Eylül’de Empoli karşısındaki geri dönüşü başlatan golü röveşatayla attı. Dün de kendi taraftarı önünde Giuseppe Caso’nun pasını tamamlayarak Verona karşısında son anda galibiyeti getirdi.

    Birbirinden farklı bu iki gol de Belotti’nin yeniden çıkışa geçme ve yeni taraftarlarına olabildiğince çok sevinç yaşatma isteğinin ürünü. Golcünün gerçek anlamda yeniden doğuşu, Modena’ya artık büyük hayaller kurduruyor. Terfiden söz etmek için henüz erken, ancak şimdiden kesin olan bir şey var: Belotti’nin durmaya hiç niyeti yok.

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