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Andre Onana, 1,3 milyon sterlinlik transfer anlaşması kapsamında Manchester United’dan ayrılma belgelerini imzaladı
Türkiye’ye dönüş sağlandı
Daily Mail Sport’a göre, Onana, Trabzonspor’da bir sezon daha kiralık olarak kalmak üzere sözleşme imzaladı; kulüpler 1,3 milyon sterlinlik kiralama bedelini kesinleştirdi. Türk kulübü, bu ay Carrington’a geri dönmesi senaryosunu önlemek amacıyla oyuncunun maaşının büyük bir kısmını üstlenmeyi kabul etti. Ancak Trabzonspor’un önümüzdeki yaz Onana’yı kalıcı olarak satın alma opsiyonu bulunmuyor.
Onana, Türkiye'deki ilk döneminde tüm turnuvalarda toplam 34 maça çıkarak etkileyici bir performans sergilemişti. Ligde 34 gol yese de altı maçta kalesini gole kapatmayı başarmış ve Trabzonspor'un Türkiye Kupası'nı kazanmasına katkıda bulunmuştu. Bu son zafer, Ajax ile kazandığı üç Eredivisie şampiyonluğu, Inter Milan ile kazandığı İtalya Kupası ve 2024'te Manchester United ile kazandığı FA Kupası'nın da yer aldığı etkileyici kişisel kupa koleksiyonuna eklendi.
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Transfer geçmişi ve Old Trafford'dan ayrılışı
Onana, Old Trafford’da bir geleceği olmadığı anlaşılınca geçen Eylül ayında ilk olarak Türkiye’ye transfer olmuştu. Manchester United, 2023 yılında Inter Milan’a onun transferi için ödediği 50,2 milyon avronun bir kısmını geri kazanmak amacıyla kalıcı bir transferi tercih ederdi.
Kaleci, 2022 yılında bedelsiz transferle İtalya'ya gitmeden önce Ajax'ta adını duyurmuştu. Sözleşmesinin bitmesine iki yıl kalmasına rağmen, United onu ilk 11'de yer almak üzere geri getirmeme kararı aldı. Bir başka geçici ayrılığın sağlanması, haftalık 120.000 sterlinlik maaşının kulübün mali yükü altında kalmamasını garanti ederken, kulüp kadro derinliğini güçlendirmek için aktif olarak yeni transfer hedeflerini değerlendiriyor.
Lammens, ilk on birdeki yerini sağlamlaştırdı
Onana’nın ayrılmasına izin verme kararı, Premier Lig’deki ilk sezonunda mükemmel bir performans sergileyen Senne Lammens’in tartışmasız konumunu pekiştiriyor. Belçikalı kaleci, 32 maçta forma giyerek United’ın 1 numaralı kalecisi olarak yerini sağlamlaştırdı.
Lammens, ilk sezonunda 39 gol yese de sekiz maçta kalesini gole kapattı. Yurtiçindeki etkileyici performansları sayesinde Belçika milli takımıyla Dünya Kupası kadrosuna girmeyi başardı. United, Royal Antwerp'ten 21,7 milyon sterline transfer ettiği bu oyuncuyu tam bir başarı olarak görüyor ve geri dönecek bir kaleciye yer bırakmıyor.
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Bundan sonra ne olacak?
Belçika’nın Dünya Kupası serüveni sona erdiğinde, Lammens sezon öncesi hazırlıkları için United’a geri dönecek. United, Michael Carrick yönetiminde heyecan verici bir sezona hazırlanıyor ve takım, Şampiyonlar Ligi’nde mücadele etmeyi sabırsızlıkla bekliyor. Öte yandan Onana, geniş kupa koleksiyonuna bir kupa daha ekleme umuduyla Trabzonspor kadrosuna katılarak kendi hazırlıklarına başlayacak.