Andre Onana, 1,3 milyon sterlinlik transfer anlaşması kapsamında Manchester United’dan ayrılma belgelerini imzaladı

Daily Mail Sport’a göre, Onana, Trabzonspor’da bir sezon daha kiralık olarak kalmak üzere sözleşme imzaladı; kulüpler 1,3 milyon sterlinlik kiralama bedelini kesinleştirdi. Türk kulübü, bu ay Carrington’a geri dönmesi senaryosunu önlemek amacıyla oyuncunun maaşının büyük bir kısmını üstlenmeyi kabul etti. Ancak Trabzonspor’un önümüzdeki yaz Onana’yı kalıcı olarak satın alma opsiyonu bulunmuyor.

Onana, Türkiye'deki ilk döneminde tüm turnuvalarda toplam 34 maça çıkarak etkileyici bir performans sergilemişti. Ligde 34 gol yese de altı maçta kalesini gole kapatmayı başarmış ve Trabzonspor'un Türkiye Kupası'nı kazanmasına katkıda bulunmuştu. Bu son zafer, Ajax ile kazandığı üç Eredivisie şampiyonluğu, Inter Milan ile kazandığı İtalya Kupası ve 2024'te Manchester United ile kazandığı FA Kupası'nın da yer aldığı etkileyici kişisel kupa koleksiyonuna eklendi.







