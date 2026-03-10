Rodrigo Coca/Corinthians
Çeviri:
Andre, Corinthians'ın anlaşmayı iptal edip Serie A takımından daha yüksek transfer ücreti talep etmesiyle AC Milan transferinin bozulması konusunda sessizliğini bozdu
Andre transferin başarısızlığını ele alıyor
Brezilyalı yıldız Andre'nin Milan'a transferi, Corinthians'ın ani kararıyla büyük bir engelle karşılaştı. İki kulüp 17 milyon euroluk bir anlaşmaya varmış olsa da, Brezilya kulübünün yönetimi, değerli oyuncusunu elinde tutmak için büyük bir baskı altında kaldı. Bu ani karar değişikliği, transfer döneminin en karmaşık pazarlıklarından birini başarıyla tamamladığını düşünen Rossoneri yönetimini öfkelendirdi.
Sessizliğini bozan genç orta saha oyuncusu, 2029 Aralık ayına kadar sözleşmesi bulunan, yedi kez Avrupa şampiyonu olan kulübün cazibesini kabul ederken profesyonel bir tavır sergilemeye çalıştı. Geleceği hakkında doğrudan konuşan genç oyuncu, "Çok sakinim. Konsantrasyonum yüzde 100 Corinthians'ta. Milan'a gidersem bir rüya yaşayacağım, ama burada da bir rüya yaşıyorum. Corinthians'ta oynamak çocukluğumdan beri hayalimdi, profesyonel olarak da öyle."
- Rodrigo Coca/Corinthians
Memphis Depay takım arkadaşını savunuyor
Anlaşma, Corinthians başkanı Osmar Stabile'nin, sesini yükselten taraftarlar ve takımın etkisiyle, 15 milyon euro sabit ücret ve 2 milyon euro ek ücret için son onayı vermeyi reddetmesiyle bozuldu. Eski Manchester United yıldızı Memphis Depay, 19 yaşındaki takım arkadaşını sosyal medyada kamuoyuna savunmasıyla tepki daha da büyüdü. Hollandalı forvet, yetenekli orta saha oyuncusunun önerilen bedel karşılığında satılma olasılığını eleştirdi ve kulübe, sadece finansal nedenlerle aceleci kararlar almaması için çağrıda bulundu.
Bu yüksek profilli müdahale, deneyimli meslektaşına büyük minnettarlığını ifade eden genç yetenekli oyuncuyu şaşırttı. Andre, destekleyici gönderiye yorum yaparak şunları söyledi: "Ben onu görmemiştim bile. Antrenmana geldiğimde herkes bunu konuşuyordu. Onu gördüğümde çok sevindim. Memphis gibi bir oyuncu ve onun büyüklüğü göz önüne alındığında, benim hakkımda böyle bir şey söylemesi... Ona sadece teşekkür edebilirim."
Yönetici muhalefeti hareketi durdurur
Soyunma odasındaki desteğin ötesinde, transfer kulüp yönetimi tarafından şiddetli bir dirençle karşılandı. Corinthians teknik direktörü Dorival Junior, sezon ortasında kadrosunu zayıflatmamakta kesinlikle kararlıydı ve kulüp yönetimini, yükselen yıldızlarının uzun vadeli değerini, anlık finansal kazançtan daha öncelikli olarak yeniden değerlendirmeye zorladı. Baş antrenör, 24 profesyonel maça çıkmış ve dört gol atmış bu elit kalibrede bir oyuncunun açık piyasada çok daha fazla değer taşıdığını savunarak, kulüp içindeki baskının öncülüğünü yaptı.
Sezon ortasında satışa şiddetle karşı çıkan tecrübeli teknik adam, yönetim kuruluna düşüncelerini açıkça iletti. Teknik direktör şöyle konuştu: "Görüşümü başkana ilettim, o da bunu biliyor. Kulüp, teknik bir getiri mi yoksa sadece finansal bir getiri mi istediğine karar vermelidir. Bu seviyedeki bir oyuncu, az sayıda maçta bu değere sahipse, piyasada çok daha fazla değerlidir. Sezon ortasında kimseyi kaybetmek istemiyorum."
- Getty Images
Yasal tehditler ve Milan'ın stratejisi
Sonuç olarak, Milan'ın halihazırda bağlayıcı bir ön anlaşmaya sahip olduğuna inandığı için durum giderek karmaşıklaşmıştır. Raporlara göre, İtalyan devi Corinthians'ın hukuk departmanı tarafından imzalanmış resmi belgelere sahiptir. Brezilya ekibi transferi engellemeye devam ederse, Serie A takımı konuyu FIFA'ya taşımaya tamamen hazırdır. Zorunlu transferin gerçekleşme olasılığı çok düşük olsa da, Rossoneri sözleşme ihlali nedeniyle önemli miktarda maddi tazminat talep edebilir.
Reklam