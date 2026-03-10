Andre, Corinthians'ın anlaşmayı iptal edip Serie A takımından daha yüksek transfer ücreti talep etmesiyle AC Milan transferinin bozulması konusunda sessizliğini bozdu

Brezilyalı yıldız Andre'nin Milan'a transferi, Corinthians'ın ani kararıyla büyük bir engelle karşılaştı. İki kulüp 17 milyon euroluk bir anlaşmaya varmış olsa da, Brezilya kulübünün yönetimi, değerli oyuncusunu elinde tutmak için büyük bir baskı altında kaldı. Bu ani karar değişikliği, transfer döneminin en karmaşık pazarlıklarından birini başarıyla tamamladığını düşünen Rossoneri yönetimini öfkelendirdi.

Sessizliğini bozan genç orta saha oyuncusu, 2029 Aralık ayına kadar sözleşmesi bulunan, yedi kez Avrupa şampiyonu olan kulübün cazibesini kabul ederken profesyonel bir tavır sergilemeye çalıştı. Geleceği hakkında doğrudan konuşan genç oyuncu, "Çok sakinim. Konsantrasyonum yüzde 100 Corinthians'ta. Milan'a gidersem bir rüya yaşayacağım, ama burada da bir rüya yaşıyorum. Corinthians'ta oynamak çocukluğumdan beri hayalimdi, profesyonel olarak da öyle."